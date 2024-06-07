Генсек РФС: «Зенит» выиграл все три трофея в сезоне, это лучшая команда России. Но сейчас эмоции уйдут, медали будут надеты и все будет обнулено»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Максим Митрофанов OLIMPBET Суперкубок России Матч ТВ Футбол

Генсек РФС порассуждал о том, какой клуб является лучшим в России.

– «Зенит» сейчас – лучшая команда в России?

– «Зенит» – команда, которая выиграла все три трофея в этом сезоне. Исходя из этого, это лучшая команда страны.

Но следующий сезон начался ровно после финального свистка в финале Кубка России. Сейчас эмоции уйдут, медали будут надеты и все будет обнулено, – сообщил Максим Митрофанов. 

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7 комментариев
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+3
-1
+2
Ответ М-У-С Л-И-М
А какой третий трофей Зенит выиграл?
это первый) Суперкубок в начале сезона 23/24
+3
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