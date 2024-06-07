Генсек РФС: «Зенит» выиграл все три трофея в сезоне, это лучшая команда России. Но сейчас эмоции уйдут, медали будут надеты и все будет обнулено»
Генсек РФС порассуждал о том, какой клуб является лучшим в России.
– «Зенит» сейчас – лучшая команда в России?
– «Зенит» – команда, которая выиграла все три трофея в этом сезоне. Исходя из этого, это лучшая команда страны.
Но следующий сезон начался ровно после финального свистка в финале Кубка России. Сейчас эмоции уйдут, медали будут надеты и все будет обнулено, – сообщил Максим Митрофанов.