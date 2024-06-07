Лаутаро и «Интер» договорились о всех деталях контракта до 2029-го с зарплатой 9 млн в год. Подпишут после возвращения форварда из Южной Америки

Теги Интер серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес продолжит карьеру в «Интере».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, аргентинец достиг устного соглашения с «нерадзурри» по всем деталям нового контракта, включая структуру бонусов.

Сделка уже пракически готова и будет подписана, как только Лаутаро вернется из Южной Америки, где в составе сборной Аргентины он выступит на Кубке Америки.

Контракт рассчитан до июня 2029 года, зарплата составит 9 млн евро после налогов в год и бонусы.

3 комментария
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Лаутаро отличный сезон провел.
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Заслужил, доказал в прошедшем сезоне, что супер нападающий и отличный капитан 👍🏻
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Круто что Лаутаро переподписывает контракт, а не набивает себе цену предложениями из других стран.
Как это делал Осимхен, и в итоге провёл плохой сезон после которого никому особо не нужен.
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