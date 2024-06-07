Лаутаро и «Интер» договорились о всех деталях контракта до 2029-го с зарплатой 9 млн в год. Подпишут после возвращения форварда из Южной Америки

Лаутаро Мартинес продолжит карьеру в «Интере».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, аргентинец достиг устного соглашения с «нерадзурри» по всем деталям нового контракта, включая структуру бонусов.

Сделка уже пракически готова и будет подписана, как только вернется из Южной Америки, где в составе сборной он выступит на Кубке Америки.

Контракт рассчитан до июня 2029 года, зарплата составит 9 млн евро после налогов в год и бонусы.