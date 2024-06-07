Посол Бразилии в России: «Я рад, что так много бразильцев играет за российские команды. Это очень хорошие футболисты»

Теги Зенит Флуминенсе высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика лимит на легионеров Клаудиньо Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Посол Бразилии в России высказался о большом числе бразильцев в Мир РПЛ.

«В российском футболе сейчас очень велико бразильское представительство. Я был на финале Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой», где на поле вышло очень много игроков из нашей страны. Кажется, девять человек.

Я рад, что так много бразильцев играет за российские команды. Это очень хорошие футболисты, некоторые из которых выступали уже и за сборную Бразилии.

Нормально ли иметь столько бразильцев в составе как у «Зенита»? Вполне. У нас на родине во многих командах тоже хватает иностранцев. К примеру, во «Флуминенсе», за который я болею, сейчас четверо игроков из других стран Южной Америки», – сказал Родриго де Лима Баэна Соарес в кулуарах ПМЭФ-2024. 

7 комментариев
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ну и пристроить тоже их где-то нужно...все меньше бедности в стране...
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Алекс - главный бразилец и пока играет за Балтику.

С виду малозаметный, но очень полезный и без слабых. Некоторые эксперты ему дали клич балтийский Малком. По стилю и дриблингу очень близко. Правда в отличие от Малкома Алекс более резкий и по футбольному наглый. Малком любит пафос, Алекс больше сконцентрирован на футболе и своей личной семье.
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А что еще мог сказать посол? Чушь собачья
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Конечно он рад, что мы забили на свой футбол и предпочитаем бразильский.
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есть такое... бразильцев в России теперь как диких обезьян в лесах Бразилии
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Ответ Lange
Алекс - главный бразилец и пока играет за Балтику. С виду малозаметный, но очень полезный и без слабых. Некоторые эксперты ему дали клич балтийский Малком. По стилю и дриблингу очень близко. Правда в отличие от Малкома Алекс более резкий и по футбольному наглый. Малком любит пафос, Алекс больше сконцентрирован на футболе и своей личной семье.
У Малкома очень большой фокус на семью, хз как вы сравниваете, чисто по внешнему виду что ли)
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