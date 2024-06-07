Посол Бразилии в России: «Я рад, что так много бразильцев играет за российские команды. Это очень хорошие футболисты»

Посол Бразилии в России высказался о большом числе бразильцев в Мир РПЛ.

«В российском футболе сейчас очень велико бразильское представительство. Я был на финале Кубка России между « » и «Балтикой», где на поле вышло очень много игроков из нашей страны. Кажется, девять человек.

Я рад, что так много бразильцев играет за российские команды. Это очень хорошие футболисты, некоторые из которых выступали уже и за сборную .

Нормально ли иметь столько бразильцев в составе как у «Зенита»? Вполне. У нас на родине во многих командах тоже хватает иностранцев. К примеру, во « », за который я болею, сейчас четверо игроков из других стран Южной Америки», – сказал Родриго де Лима Баэна Соарес в кулуарах ПМЭФ-2024.