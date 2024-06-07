Посол Бразилии в России: «Я рад, что так много бразильцев играет за российские команды. Это очень хорошие футболисты»
Посол Бразилии в России высказался о большом числе бразильцев в Мир РПЛ.
«В российском футболе сейчас очень велико бразильское представительство. Я был на финале Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой», где на поле вышло очень много игроков из нашей страны. Кажется, девять человек.
Я рад, что так много бразильцев играет за российские команды. Это очень хорошие футболисты, некоторые из которых выступали уже и за сборную Бразилии.
Нормально ли иметь столько бразильцев в составе как у «Зенита»? Вполне. У нас на родине во многих командах тоже хватает иностранцев. К примеру, во «Флуминенсе», за который я болею, сейчас четверо игроков из других стран Южной Америки», – сказал Родриго де Лима Баэна Соарес в кулуарах ПМЭФ-2024.
С виду малозаметный, но очень полезный и без слабых. Некоторые эксперты ему дали клич балтийский Малком. По стилю и дриблингу очень близко. Правда в отличие от Малкома Алекс более резкий и по футбольному наглый. Малком любит пафос, Алекс больше сконцентрирован на футболе и своей личной семье.