Скалони о завершении карьеры Месси: «Когда-то это произойдет, но сейчас давайте наслаждаться им. Лео играет для всех, кто любит футбол»

Теги МЛС Лионель Месси Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Скалони высказался о будущем сборной Аргентины без Лионеля Месси.

«Нелегко быть под пристальным вниманием всего мира. Мы тренируемся, Лео стоит в другой стороне, и все взгляды устремлены на него, когда вся команда тренируется здесь. И так на протяжении 20 лет...

Мы, аргентинцы, немного меланхоличны. Мы уже думаем о том дне, когда Лео закончит, хотя он все еще играет. Так что давайте наслаждаться им, а о будущем будем думать потом.

Его присутствие настолько важно, и не только для Аргентины, потому что, Лео играет для всех, кто любит футбол... Но когда-то это произойдет», – сказал главный тренер сборной Аргентины в интервью Telemundo.

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29 комментариев
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Лео уже около 20 ти лет творит! До сих пор супер видение поля ,штрафные, обводки запросто 3-4 игроков , и многое другое.
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Здорово, что мы живем в одну эпоху с Месси и смогли увидеть его карьеру воочию. На данный момент нет ни одного молодого игрока, кто был бы хоть немного похож не него. Абсолютный уникум.
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Месси - это совершенный футбол. Серёга Рамос не даст соврать
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Лео Месси является самым универсальным и уникальным футболистом современности! 🐐🇦🇷
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Один из величайших игроков в истории. Роналду и Месси настолько задрали планку. Лучшие.
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Ответ Илья Мурашов
Больше всего завершения карьеры Месси в сборной ждет Роналду и его рекорд по голам.
Только наивные всё ещё верят, что Месси сможет здесь обойти Роналду.
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Ответ Dexter Morgan
Один из величайших игроков в истории. Роналду и Месси настолько задрали планку. Лучшие.
Уровень Месси значительно выше замыкателя.
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Ответ Domian
Мбаппе говорит😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Мбаппе говорил что и лига 1 на уровне апл или даже сложнее ибо более оборонительная) Сейчас бы брать во внимание что говорят футболисты, уровень интеллекта которых как у школьников😂🤣 Кстати, твой кумир говорит что ЧМ - величайший и самый сложный турнир в истории, самая большая мечта. Я тебе видео его слов скидывал. Но ты начал тогда вертеться как уж на сковороде. А тут как аргумент - Мбаппе говорит😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Что такое? Как только Мбаппе перешёл в Реал, то его мнение для тебя перестало иметь значение? Ты сам за него топил недавно. Он же чемпион мира. Вот в очередной раз ловлю фанатов Месси на двойных стандартах. Ты мне рандомные опросы ФИФА и УЕФА скидываешь, всякие опросы Forbes, которые непосредственно к футболу никакого отношения не имеют. Только к медиа. А слова чемпиона мира для тебя не имеют значения? Внезапно? Ты уже определись. Хватит уже позориться. В очередной раз убеждаюсь, что фанаты Месси возвели статус чемпиона мира в абсолют после ЧМ 2022 года. Попался снова.
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Ответ Dexter Morgan
Ты сам живёшь в своём мирке. В отличие от тебя, я уважаю игроков и тренеров, которые никакого отношения к Реалу, сборным Испании и Португалии, за которых я болел и болею, не имеют. А вы, фанаты Месси, одержимы им. Как аргентинцы. Некоторые из вас даже плевать хотели на ваши клубы, лишь бы Месси в миллиард лет все чашки получал. Это и есть культ личности. Хотя кому я вообще об этом говорю?
Парнишка, есть простая истина:
Величайшим может быть только тот, кто добился бОльшего, чем конкуренты.

Это истина золотом прописана в истории.
Поэтому смирись уже, твой кумир не в топ 3 истории.
Он уступает Месси по трофеям, по наградам, по результативности, по признанию и самое главное твой кумир не покорил вершину спорта - ФИФА ЧМ.

Мне жаль таких как ты.
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Ответ Dexter Morgan
Хорошо, что Месси не такой.
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Хорошо, что Месси не такой.
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Ответ Dexter Morgan
У фанатов Месси вообще проблемы большие с этим.
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
У фанатов Месси вообще проблемы большие с этим.
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Ответ Dexter Morgan
В отличие от тебя, я признаю, что Месси второй игрок в истории. А ты, будучи взрослым мужиком, с комплексами насчёт Роналду.
Комментарий удален пользователем
Ответ Domian
Так не смей НЕ Чемпиона Мира ставить с абсолютными величинами Месси и Пеле.
В отличие от тебя, я признаю, что Месси второй игрок в истории. А ты, будучи взрослым мужиком, с комплексами насчёт Роналду.
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Это последний турнир ГОАТа.
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Больше всего завершения карьеры Месси в сборной ждет Роналду и его рекорд по голам.
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Что бы быть великим баскетболистом, ты как минимум должен вырасти около 190 см, т.е. у того же Джордана уровень конкуренции и людей способных соперничать был в тысячи раз меньше, так же и в хоккее выборка людей способная заниматься этим спортом меньше и т.д. А Месси стал лучшим игроком в спорте, который доступен каждому и карлику и великану, и бедному и богатому, в Бразилии и в Бангладеше, в Швейцарии и Сомали:)) Т.е. человек стал лучшим из лучших в самом популярном и массовом виде спорта, т.е. безусловно его можно поставить выше любого Федерера, Джордана и еще кого-либо:))
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