Скалони о завершении карьеры Месси: «Когда-то это произойдет, но сейчас давайте наслаждаться им. Лео играет для всех, кто любит футбол»
Лионель Скалони высказался о будущем сборной Аргентины без Лионеля Месси.
«Нелегко быть под пристальным вниманием всего мира. Мы тренируемся, Лео стоит в другой стороне, и все взгляды устремлены на него, когда вся команда тренируется здесь. И так на протяжении 20 лет...
Мы, аргентинцы, немного меланхоличны. Мы уже думаем о том дне, когда Лео закончит, хотя он все еще играет. Так что давайте наслаждаться им, а о будущем будем думать потом.
Его присутствие настолько важно, и не только для Аргентины, потому что, Лео играет для всех, кто любит футбол... Но когда-то это произойдет», – сказал главный тренер сборной Аргентины в интервью Telemundo.
Величайшим может быть только тот, кто добился бОльшего, чем конкуренты.
Это истина золотом прописана в истории.
Поэтому смирись уже, твой кумир не в топ 3 истории.
Он уступает Месси по трофеям, по наградам, по результативности, по признанию и самое главное твой кумир не покорил вершину спорта - ФИФА ЧМ.
Мне жаль таких как ты.