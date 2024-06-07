Скалони о завершении карьеры Месси: «Когда-то это произойдет, но сейчас давайте наслаждаться им. Лео играет для всех, кто любит футбол»

Лионель Скалони высказался о будущем сборной Аргентины без Лионеля Месси.

«Нелегко быть под пристальным вниманием всего мира. Мы тренируемся, Лео стоит в другой стороне, и все взгляды устремлены на него, когда вся команда тренируется здесь. И так на протяжении 20 лет...

Мы, аргентинцы, немного меланхоличны. Мы уже думаем о том дне, когда Лео закончит, хотя он все еще играет. Так что давайте наслаждаться им, а о будущем будем думать потом.

Его присутствие настолько важно, и не только для Аргентины, потому что, Лео играет для всех, кто любит футбол... Но когда-то это произойдет», – сказал главный тренер сборной в интервью Telemundo.