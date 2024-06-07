Ташуев о тренерах-легионерах в РПЛ: «Не понимаю, почему так много сербов? Хорошо в школе учились? А мы такие тупые сидим и смотрим на балканцев…»
Сергей Ташуев удивлен большому числу тренеров из Сербии в клубах Мир РПЛ.
«Я согласен со словами Сергея Юрана про отношение к отечественным тренерам. У меня вызывает удивление, что к российскам тренерам другое отношение – оно не такое, как у иностранцев. Вот приходил Абаскаль в «Спартак» и не добился успеха, учитывая бюджет клуба и трансферы.
Нашим менеджерам надо учить матчасть, знать, что такое основа спортивной тренировки. Советская методика была одной из лучших в мире. Отношение к российским к тренерам оставляет желать лучшего.
Я не понимаю назначение Николича в ЦСКА: смотрел за его работой в «Локомотиве» – это «сухой» футбол, его неинтересно смотреть! И вдруг почему-то он возвращается в Россию! И еще почему-то приходит Станкович! Слишком много балканских тренеров работает, а российских специалистов – масса высококлассных. Такое ощущение, что мы сами себя не уважаем.
Я согласен, что могут прийти сильные иностранные специалисты, как в свое время были Спаллетти и Адвокат, но остальные приезжали и ничего не добились у нас. Я не понимаю, почему так много сербов к нам едет? Что это такое? Они хорошо в школе учились, к примеру? А мы такие тупые сидим и смотрим на балканцев…
Это однозначно неправильно. Я себя уважаю и ценю, ведь надо себя любить: это значит, что ты сильный, целеустремленный и должен много работать. А так получается, что мы сами себя не любим», – сказал бывший тренер «Факела».
Юран об РПЛ: «Российские тренеры несильно востребованы. Приезжают иностранцы – чего они добиваются? Надеюсь, Дегтярев заострит внимание на этом, он патриот»
Вот тут - чистую правду о большинстве российских тренеров сказал Ташуев
Талалаев, Писарев, Гогниев, Мусаев, Тихонов, Рахимов, Хохлов.
Вот и думайте, друзья, кого лучше приглашать из списка
Букмекерам ставки можно принимать на следующий сезон, как они будут меняться в клубах РПЛ
Но чтобы там, кто-то вышел и сказал «Этих испанцев надо гнать из нашего футбола». Можно ли такое представить?
Зато каждый второй наш быдло тренеришка расскажет, какой серб плохой, а вот мы здесь красавцы 3 месяца в Балтике поработали же
Покажите результат и вы будете в фаворе
Станкович в Венгрии работал слабее, чем Черчесов, в Италии провалился с треском. Очередное странное решение менеджмента Спартака.
Николич весьма качественно работал в "Локомотиве", к нему вопросов нет.
Собственно, сербы кончились.
Вот окончил кто то ВШТ и кто его возьмёт? Спартак? Динамо? Может Факел?
Руководству проще взять готового тренера-иностранца. У нас масса примеров когда перспективные тренеры по разным причинам не востребованы, зато крутятся одни и те же.
А что ж ты не работаешь? Сам ведь из Ахмата ушёл, из Факела, якобы, по семейным обстоятельствам, так торопился, что даже не попрощался с ребятами. Что тебе мешает "много работать", такому целеустремлённому и сильному?
У него есть албанский каратист, который в тренеров прыгает
Это он в испанца промазал, а в серба попадет