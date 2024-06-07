Ташуев о тренерах-легионерах в РПЛ: «Не понимаю, почему так много сербов? Хорошо в школе учились? А мы такие тупые сидим и смотрим на балканцев…»

Теги Спартак ЦСКА Дик Адвокат Деян Станкович Лучано Спаллетти премьер-лига Россия Сергей Юран Сергей Ташуев Марко Николич Футбол

Сергей Ташуев удивлен большому числу тренеров из Сербии в клубах Мир РПЛ.

«Я согласен со словами Сергея Юрана про отношение к отечественным тренерам. У меня вызывает удивление, что к российскам тренерам другое отношение – оно не такое, как у иностранцев. Вот приходил Абаскаль в «Спартак» и не добился успеха, учитывая бюджет клуба и трансферы.

Нашим менеджерам надо учить матчасть, знать, что такое основа спортивной тренировки. Советская методика была одной из лучших в мире. Отношение к российским к тренерам оставляет желать лучшего.

Я не понимаю назначение Николича в ЦСКА: смотрел за его работой в «Локомотиве» – это «сухой» футбол, его неинтересно смотреть! И вдруг почему-то он возвращается в Россию! И еще почему-то приходит Станкович! Слишком много балканских тренеров работает, а российских специалистов – масса высококлассных. Такое ощущение, что мы сами себя не уважаем.

Я согласен, что могут прийти сильные иностранные специалисты, как в свое время были Спаллетти и Адвокат, но остальные приезжали и ничего не добились у нас. Я не понимаю, почему так много сербов к нам едет? Что это такое? Они хорошо в школе учились, к примеру? А мы такие тупые сидим и смотрим на балканцев…

Это однозначно неправильно. Я себя уважаю и ценю, ведь надо себя любить: это значит, что ты сильный, целеустремленный и должен много работать. А так получается, что мы сами себя не любим», – сказал бывший тренер «Факела». 

Юран об РПЛ: «Российские тренеры несильно востребованы. Приезжают иностранцы – чего они добиваются? Надеюсь, Дегтярев заострит внимание на этом, он патриот»

34 комментария
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Старина Абуезидович, вы за свою тренерскую карьеру сменили уже под 30 мест работы, нигде не задерживаясь больше 1-2 сезонов, порой и того меньше, у вас то работы и шансов было предостаточно, может стоит у себя в глазу бревно поискать, а не на балканцев гнать?!
+32
-3
+29
>А мы такие тупые сидим и смотрим на балканцев
Вот тут - чистую правду о большинстве российских тренеров сказал Ташуев
+17
-2
+15
Не, вы считаете, что раз обыграли Спартак 2 раза, то должны быть востребованы везде
+13
0
+13
Наши топы: Григорян, Юран, Шалимов,
Талалаев, Писарев, Гогниев, Мусаев, Тихонов, Рахимов, Хохлов.
Вот и думайте, друзья, кого лучше приглашать из списка
Букмекерам ставки можно принимать на следующий сезон, как они будут меняться в клубах РПЛ
+12
0
+12
Вот Гвардиола работал в Баварии. Произвел революцию (дикари которые напишут о ЛЧ, не об этом речь). Клубы начали привозить в свои детские академии испанских тренеров, тем самым двигая местных в помощники или на менее сильные позиции.
Но чтобы там, кто-то вышел и сказал «Этих испанцев надо гнать из нашего футбола». Можно ли такое представить?
Зато каждый второй наш быдло тренеришка расскажет, какой серб плохой, а вот мы здесь красавцы 3 месяца в Балтике поработали же
+11
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+8
Человек не отработал практически ни одного полного сезона в своей карьере во главе одного клуба и говорит, что отечественным тренерам (в том числе и ему) не дают возможности поработать главным, а зовут иностранцев… сколько можно жаловаться? Если бы Семак не выигрывал чемпионат - его бы уволили. До него приходили именитые Манчини, Луческу и ничего не выиграли. Поэтому давай результат и будешь работать. По-моему все максимально просто и логично.
+5
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Ответ Пуховик.Венгера
Наши топы: Григорян, Юран, Шалимов, Талалаев, Писарев, Гогниев, Мусаев, Тихонов, Рахимов, Хохлов. Вот и думайте, друзья, кого лучше приглашать из списка Букмекерам ставки можно принимать на следующий сезон, как они будут меняться в клубах РПЛ
Царя забыл, он достоин быть первым в этом списке.
+3
0
+3
Ага, а у самого сверхатакующий футбол
+2
0
+2
Лучше смотреть за работой сербов , чем за круговоротом Юрана , Шалимова , Талалаева , Рахимова и Черевченко по клубам РПЛ
+4
-2
+2
Пожалуйста, поподробнее о массе высококлассных. Огласите весь список. Очень хочется знать, кто у нас высококлассный (да ещё и масса).
+2
0
+2
Ты телевизор включи, поймешь откуда сербы, а за такие разговоры про «братушек» можно и админ. материал получить
+3
-2
+1
Наши рукожопы только плачут в прессе....
Покажите результат и вы будете в фаворе
+2
-1
+1
Ответ FunyaFun
Человек не отработал практически ни одного полного сезона в своей карьере во главе одного клуба и говорит, что отечественным тренерам (в том числе и ему) не дают возможности поработать главным, а зовут иностранцев… сколько можно жаловаться? Если бы Семак не выигрывал чемпионат - его бы уволили. До него приходили именитые Манчини, Луческу и ничего не выиграли. Поэтому давай результат и будешь работать. По-моему все максимально просто и логично.
ну полные-то сезоны у Ташуева было. Другое дело, что по странному совпадению целый ряд клубов, где он работал, ловили за руку на договорняках. Терек, Шахтер Солигорск, Чайка Песчанокопское, Кубань
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сербов везде много. они востребованы, потому что к них получается. а вы только "говорите"!
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Ответ Lada-Greta
Пожалуйста, поподробнее о массе высококлассных. Огласите весь список. Очень хочется знать, кто у нас высококлассный (да ещё и масса).
Черчесов же. Бердыев с чётками опять же)
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Ответ shurepa17@gmail.com
Лучше смотреть за работой сербов , чем за круговоротом Юрана , Шалимова , Талалаева , Рахимова и Черевченко по клубам РПЛ
Ну конкретный Илич в НН едва ли чем-то лучше, чем Юран или Черевченко. Клуб валился, спасся в стыках чудом за счет двух автоголов афрорусса из Тулы.
Станкович в Венгрии работал слабее, чем Черчесов, в Италии провалился с треском. Очередное странное решение менеджмента Спартака.
Николич весьма качественно работал в "Локомотиве", к нему вопросов нет.

Собственно, сербы кончились.
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Ответ ЦСКА УСБ
Тут не тренеры виноваты. Вот окончил кто то ВШТ и кто его возьмёт? Спартак? Динамо? Может Факел? Руководству проще взять готового тренера-иностранца. У нас масса примеров когда перспективные тренеры по разным причинам не востребованы, зато крутятся одни и те же.
а почему бы не начать после вшт со второй лиги? или с фнл?? почему сразу вышка должна быть??
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Ответ Евгений Сидоров
Балканская тренерская школа развивается, а у нас всё закостенелое. Дай бог за год одна новая фамилия появится. А так круговорот одних и тех же физруков. Ташуевы, Юраны, Талалаевы и прочие Рахимовы. ВШТ нужно либо реформировать либо закрывать, потому что кадры она поставляет нигде не востребованные и просто низкого качества.
Дядя Петя, ты дурak?! Что ты понимаешь в этих вопросах?! Я лично - понимаю, и разбираюсь , и в физической подготовке, и в вопросах планирования и проведения тренировок! То, что говорит Ташуев - это элементарные истины! Школота необразованная ... )))
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Ответ Евгений Сидоров
Балканская тренерская школа развивается, а у нас всё закостенелое. Дай бог за год одна новая фамилия появится. А так круговорот одних и тех же физруков. Ташуевы, Юраны, Талалаевы и прочие Рахимовы. ВШТ нужно либо реформировать либо закрывать, потому что кадры она поставляет нигде не востребованные и просто низкого качества.
Тут не тренеры виноваты.
Вот окончил кто то ВШТ и кто его возьмёт? Спартак? Динамо? Может Факел?
Руководству проще взять готового тренера-иностранца. У нас масса примеров когда перспективные тренеры по разным причинам не востребованы, зато крутятся одни и те же.
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Ответ darkdyp15
Ты телевизор включи, поймешь откуда сербы, а за такие разговоры про «братушек» можно и админ. материал получить
Их и раньше было немало. Неплохие специалисты, по менталитету схожие, язык учат легко, да и сам язык похож. Едут в Россию легко. Почему нет?
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Станкович играл за Интер а Ташуев на районе Буденовска поэтому и зовут
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Странно, но почему-то Семаку и Слуцкому иностранные тренеры не помешали. А вот Ташуеву с Юраном мешают, почему так?
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Нет, это потому, что такие, как вы, учились плохо или напокупали тренерских дипломов в метро. У нас и инженеры с врачами такие же. Жертвы высшего образования.
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(это значит, что ты сильный, целеустремленный и должен много работать.)
А что ж ты не работаешь? Сам ведь из Ахмата ушёл, из Факела, якобы, по семейным обстоятельствам, так торопился, что даже не попрощался с ребятами. Что тебе мешает "много работать", такому целеустремлённому и сильному?
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Да сразу бы Кадырову письмо писал, тот разберётся

У него есть албанский каратист, который в тренеров прыгает

Это он в испанца промазал, а в серба попадет
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Ну да, лучше Ташуева с Талалаевым гонять по кругу по всей лиге. Десятое место - двенадцатое - вылет, десятое - двенадцатое - вылет. Здорово, правда?
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Ну тебе вот не все равно? Какая разница какой национальности тренер? Приглашают не национальность, а конкретного специалиста
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Сергей, посмотрите на свою трудовую книжку - раньше таких называли "летун" и на работу брали в последнюю очередь... ждите, ваш шанс скоро будет порулить с пол года каким-то клубом!
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Тупые, как этот стол©️
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Балканская тренерская школа развивается, а у нас всё закостенелое. Дай бог за год одна новая фамилия появится. А так круговорот одних и тех же физруков. Ташуевы, Юраны, Талалаевы и прочие Рахимовы. ВШТ нужно либо реформировать либо закрывать, потому что кадры она поставляет нигде не востребованные и просто низкого качества.
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