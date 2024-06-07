Ташуев о тренерах-легионерах в РПЛ: «Не понимаю, почему так много сербов? Хорошо в школе учились? А мы такие тупые сидим и смотрим на балканцев…»

Сергей Ташуев удивлен большому числу тренеров из Сербии в клубах Мир РПЛ.

«Я согласен со словами про отношение к отечественным тренерам. У меня вызывает удивление, что к российскам тренерам другое отношение – оно не такое, как у иностранцев. Вот приходил Абаскаль в « » и не добился успеха, учитывая бюджет клуба и трансферы.

Нашим менеджерам надо учить матчасть, знать, что такое основа спортивной тренировки. Советская методика была одной из лучших в мире. Отношение к российским к тренерам оставляет желать лучшего.

Я не понимаю назначение в : смотрел за его работой в «Локомотиве» – это «сухой» футбол, его неинтересно смотреть! И вдруг почему-то он возвращается в Россию! И еще почему-то приходит Станкович! Слишком много балканских тренеров работает, а российских специалистов – масса высококлассных. Такое ощущение, что мы сами себя не уважаем.

Я согласен, что могут прийти сильные иностранные специалисты, как в свое время были и Адвокат, но остальные приезжали и ничего не добились у нас. Я не понимаю, почему так много сербов к нам едет? Что это такое? Они хорошо в школе учились, к примеру? А мы такие тупые сидим и смотрим на балканцев…

Это однозначно неправильно. Я себя уважаю и ценю, ведь надо себя любить: это значит, что ты сильный, целеустремленный и должен много работать. А так получается, что мы сами себя не любим», – сказал бывший тренер «Факела».

Юран об РПЛ: «Российские тренеры несильно востребованы. Приезжают иностранцы – чего они добиваются? Надеюсь, Дегтярев заострит внимание на этом, он патриот»