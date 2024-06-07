«Саня побздел немного, но согласился. Вдруг что – хук по яйцам бы ему прописал». Ещенко рассказал, как отправлял Максименко за пивом

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Александр Максименко алкоголь и спорт контент Футбол

Андрей Ещенко рассказал, как отправлял Александра Максименко за пивом.

Вадим Евсеев отправлял вратаря «Локо» Будакова за пивом, а тот потом в «Анжи» проделывал то же с Глебовым.

– А мы Максименко отправляли! Тот побздел немного, но в итоге согласился. Дали деньги – и вперед!

Но Саня молодец: даже если бы его спалили – не сдал бы нас, я уверен. А вдруг что – еще бы и хук по яйцам прописал! – сказал бывший защитник «Спартака».

11 комментариев
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Эх, играл бы Ещенко с Тумиловичем, сам бы гонял за ящиком водки)
Но так конечно мерзость, миллионеры даже в магазин не состоянии сами сходить, и всякая дедовщина и прочее тут не причем. Мозгов палата вообще такое рассказывать , даже если это в шутку.
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🤡
Таких слать нужно в известном направлении.
"Тебя старшОй просит" - и тд, вот эти заходы дешёвок 🤢 ни о чем
+15
0
+15
“Но Саня молодец: даже если бы его спалили – не сдал бы нас, я уверен. А вдруг что – еще бы и хук по яйцам прописал! “ Если я правильно понял Ещенко, то он считает, что Максименко бы прописал хук по яйцам тому, кто его с пивом спалит, так что ли? Представляю эту картину. Идешь ты с ящиком пива, навстречу - тренер. И ты такой раз, ящик кинул, и кулаком ему в яйца зарядил. Неплохая атмосфера
+9
0
+9
Ответ Fuji69
Комментарий скрыт
"Нытики пошли. Меня вообще всей ротой в *опу имели и ничего. Зато мужиком стал." © Fuji69
+8
-1
+7
Ответ iegord
“Но Саня молодец: даже если бы его спалили – не сдал бы нас, я уверен. А вдруг что – еще бы и хук по яйцам прописал! “ Если я правильно понял Ещенко, то он считает, что Максименко бы прописал хук по яйцам тому, кто его с пивом спалит, так что ли? Представляю эту картину. Идешь ты с ящиком пива, навстречу - тренер. И ты такой раз, ящик кинул, и кулаком ему в яйца зарядил. Неплохая атмосфера
Нет, это просто отсылка к перфомансу из Оренбурга в последнем туре
+3
0
+3
В личном топе эта новость превзошла даже шедевры вроде «Месси принял душ». Новость месяца, если не года.
+2
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