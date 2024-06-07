«Саня побздел немного, но согласился. Вдруг что – хук по яйцам бы ему прописал». Ещенко рассказал, как отправлял Максименко за пивом

Андрей Ещенко рассказал, как отправлял Александра Максименко за пивом.

– Вадим Евсеев отправлял вратаря «Локо» Будакова за пивом, а тот потом в «Анжи» проделывал то же с Глебовым.

– А мы отправляли! Тот побздел немного, но в итоге согласился. Дали деньги – и вперед!

Но Саня молодец: даже если бы его спалили – не сдал бы нас, я уверен. А вдруг что – еще бы и хук по яйцам прописал! – сказал бывший защитник « ».