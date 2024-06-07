Алиссон – лучший голкипер мира по версии FourFourTwo. Эдерсон и тер Стеген – в топ-3, Нойер – 5-й, Эмилиано – 8-й, Куртуа – 10-й
Алиссон признан лучшим голкипером мира по версии FourFourTwo.
Британский журнал представил топ-10 лучших вратарей мира на данный момент. Голкипер «Ливерпуля» возглавил рейтинг, 2-е место занял Эдерсон, 3-е – Марк-Андре тер Стеген.
Полностью список выглядит следующим образом:
1. Алиссон («Ливерпуль»);
2. Эдерсон («Манчестер Сити»);
3. Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);
4. Майк Меньян («Милан»);
5. Мануэль Нойер («Бавария»);
6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
7. Ян Облак («Атлетико»);
8. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);
9. Ян Зоммер («Интер»);
10. Тибо Куртуа («Реал»).