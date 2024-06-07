Алиссон – лучший голкипер мира по версии FourFourTwo. Эдерсон и тер Стеген – в топ-3, Нойер – 5-й, Эмилиано – 8-й, Куртуа – 10-й

Теги Бавария ПСЖ Мануэль Нойер Интер Милан Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Атлетико лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига рейтинги Эмилиано Мартинес Марк-Андре тер Стеген Ян Зоммер Ян Облак Тибо Куртуа Эдерсон Майк Меньян Алиссон Джанлуиджи Доннарумма FourFourTwo Футбол

Алиссон признан лучшим голкипером мира по версии FourFourTwo.

Британский журнал представил топ-10 лучших вратарей мира на данный момент. Голкипер «Ливерпуля» возглавил рейтинг, 2-е место занял Эдерсон, 3-е – Марк-Андре тер Стеген.

Полностью список выглядит следующим образом:

1. Алиссон («Ливерпуль»);

2. ЭдерсонМанчестер Сити»);

3. Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);

4. Майк Меньян («Милан»);

5. Мануэль Нойер («Бавария»);

6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

7. Ян Облак («Атлетико»);

8. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);

9. Ян Зоммер («Интер»);

10. Тибо Куртуа («Реал»).

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Pelerin
А МАТШ весь год играл? )
По крайней мере в разы больше.
+4
-1
+3
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Вернулся и отыграл уверенно
За год один матч , и ты 10 й ??)ясно
+3
-1
+2
интересно, Куртуа год не играл и 10 й.
+3
-3
0
Лучший голкипер в мире это наш Игорь Акинфеев !
0
0
0
А где лучший вратарь ЛЧ и БЛ Кобель ???
0
0
0
Ответ Олег Самсонович
интересно, Куртуа год не играл и 10 й.
А МАТШ весь год играл? )
+2
-2
0
Ответ Олег Самсонович
По крайней мере в разы больше.
Да какая разница? FFT эти рейтинги с фонаря берëт))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий