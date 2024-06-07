Товарищеские матчи. Польша против Украины, Германия сыграет с Грецией, Англия – с Исландией
Сборные проводят товарищеские матчи перед Евро-2024.
В пятницу Англия сыграет с Исландией, Германия – с Грецией, Польша будет противостоять Украине.
Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 7 июня, 18.30, «Untersberg-Arena»
- Дата проведения
- 7 июня, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
- Дата проведения
- 7 июня, 20.00, «Haladás Stadion»
- Дата проведения
- 7 июня, 21.00, «Стяуа»
- Дата проведения
- 7 июня, 21.45, «Уэмбли»
- Дата проведения
- 7 июня, 21.45, «Хэмпден Парк»
- Дата проведения
- 7 июня, 21.45, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 7 июня, 21.45, «Национальный стадион»
- Дата проведения
- 8 июня, 03.30, «Монументаль»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.