Товарищеские матчи. Польша против Украины, Германия сыграет с Грецией, Англия – с Исландией

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Сборные проводят товарищеские матчи перед Евро-2024.

В пятницу Англия сыграет с Исландией, Германия – с Грецией, Польша будет противостоять Украине

Товарищеские матчи

Чехия – Мальта
Дата проведения
7 июня, 18.30, «Untersberg-Arena»
Онлайн матча

 

Армения – Казахстан
Дата проведения
7 июня, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
Онлайн матча

 

Албания – Азербайджан
Дата проведения
7 июня, 20.00, «Haladás Stadion»
Онлайн матча

 

Румыния – Лихтенштейн
Дата проведения
7 июня, 21.00, «Стяуа»
Онлайн матча

 

Англия – Исландия
Дата проведения
7 июня, 21.45, «Уэмбли»
Онлайн матча

 

Шотландия – Финляндия
Дата проведения
7 июня, 21.45, «Хэмпден Парк»
Онлайн матча

 

Германия – Греция
Дата проведения
7 июня, 21.45, «Боруссия-Парк»
Онлайн матча

 

Польша – Украина
Дата проведения
7 июня, 21.45, «Национальный стадион»
Онлайн матча

 

Перу – Парагвай
Дата проведения
8 июня, 03.30, «Монументаль»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

3 комментария
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А Карпин с кем играет товарняк?
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Польша и Украина самый гнусный матч из всех
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