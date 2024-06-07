Агент Фернандеса не считает ошибкой возвращение Марио в РПЛ: «Он принес пользу «Зениту» и завоевал два трофея»
Агент Марио Фернандеса заявил, что возвращение игрока в РПЛ не было ошибкой.
Ранее Жорже Машаду, агент бразильца, подтвердил, что Марио останется в «Зените» на следующий сезон.
– Не было ли ошибкой возвращение Марио в РПЛ?
– Нет. Он принес пользу «Зениту» и завоевал два трофея, – сказал Жорже Машаду, агент защитника «Зенита».
Марио Фернандес перешел в «Зенит» прошлым летом из бразильского «Интернасьонала». В период с 2012 по 2022 годы бразилец выступал за ЦСКА.
Про обстоятельства перехода в Зенит вспоминать стыдно.
А много лет Марио был моим любимчиком, разочарование было тяжёлым, особенно после потрясающего пробега мимо скамейки ЦСКА.
Хотулеву непросто будет выиграть конкуренцию у Нино,да у того же Алипа.
Прошлым летом вообще начудили с трансферами.Надо прощаться с пассажирами.Сутормин и Чистяков даже в Сочи не основа,Ду Кейрос,Изидор,Марио,Бакаев...
Воспитанники Вахания и Козлов показали хороший футбол в этом сезоне,молодцы ребята.