Агент Фернандеса не считает ошибкой возвращение Марио в РПЛ: «Он принес пользу «Зениту» и завоевал два трофея»

Агент Марио Фернандеса заявил, что возвращение игрока в РПЛ не было ошибкой.

Ранее Жорже Машаду, агент бразильца, подтвердил, что Марио останется в « » на следующий сезон.

– Не было ли ошибкой возвращение Марио в ?

– Нет. Он принес пользу «Зениту» и завоевал два трофея, – сказал Жорже Машаду, агент защитника «Зенита».

Марио Фернандес перешел в «Зенит» прошлым летом из бразильского «Интернасьонала». В период с 2012 по 2022 годы бразилец выступал за ЦСКА.