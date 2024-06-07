Агент Фернандеса не считает ошибкой возвращение Марио в РПЛ: «Он принес пользу «Зениту» и завоевал два трофея»

Теги Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес агенты Футбол

Агент Марио Фернандеса заявил, что возвращение игрока в РПЛ не было ошибкой.

Ранее Жорже Машаду, агент бразильца, подтвердил, что Марио останется в «Зените» на следующий сезон.

Не было ли ошибкой возвращение Марио в РПЛ?

– Нет. Он принес пользу «Зениту» и завоевал два трофея, – сказал Жорже Машаду, агент защитника «Зенита».

Марио Фернандес перешел в «Зенит» прошлым летом из бразильского «Интернасьонала». В период с 2012 по 2022 годы бразилец выступал за ЦСКА.

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20 комментариев
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его забег со скамейки за премией стал легендарным 🙃
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Нормальный человек никогда не плюнет в душу болельщикам, отвратительный и мерзкий персонаж:) Любовь миллионов променял на пару лишних евро:)
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пассажир , потерял уважения от ЦСКА и в Зените особе не блещет ...
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Ответ San9
Комментарий скрыт
ЦСКА его отпускал бесплатно. С чего он должен был платить ?
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Время показало, что Марио пассажир и хорошо, что он в ЦСКА не перешёл
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Агент когда давал вью наверно ухахатывался с того что несет
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Ответ Дмитрий9779
Зачем нужен был этот трансфер?Чтобы ПЗ был железно с паспортом? Прошлым летом вообще начудили с трансферами.Надо прощаться с пассажирами.Сутормин и Чистяков даже в Сочи не основа,Ду Кейрос,Изидор,Марио,Бакаев... Воспитанники Вахания и Козлов показали хороший футбол в этом сезоне,молодцы ребята.
Козлов, Вахания, Кравцов, Михайлов, Хотулёв, Адамов второй, - всю эту бригаду можно вполне вернуть домой...
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Завоевал два трофея, сидя на скамейке?
Про обстоятельства перехода в Зенит вспоминать стыдно.
А много лет Марио был моим любимчиком, разочарование было тяжёлым, особенно после потрясающего пробега мимо скамейки ЦСКА.
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Ответ San9
Это проблемы тех, кто отпускал бесплатно
Хорошо, что у Марио нет проблем этики. Таким легко живётся.
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Терминатор штампует победы...
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Надеюсь, уйдёт из Зенита
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Козлов, Вахания, Кравцов, Михайлов, Хотулёв, Адамов второй, - всю эту бригаду можно вполне вернуть домой...
Смотрел за Хотулевым,скорость его минус,Кравцов и Михайлов для замен кмк,а вот Козлов и Вахания для основы.
Хотулеву непросто будет выиграть конкуренцию у Нино,да у того же Алипа.
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Запомнился только легендарным забегом со скамейки. Тогда наверное сильнее всего напрягся за весь сезон 💪
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Ошибка на 2,5 ляма за сезон 😅 тут скоре Зенит ошибся
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какую пользу принёс команде фернандэс,скажите мне пожалуйста?
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Зачем нужен был этот трансфер?Чтобы ПЗ был железно с паспортом?
Прошлым летом вообще начудили с трансферами.Надо прощаться с пассажирами.Сутормин и Чистяков даже в Сочи не основа,Ду Кейрос,Изидор,Марио,Бакаев...
Воспитанники Вахания и Козлов показали хороший футбол в этом сезоне,молодцы ребята.
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Совсем обнаглел этот агент, делая такие заявления про пользу Зениту от Фернандеса.
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Хе-хе, талисман что ли?)
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