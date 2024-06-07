Фанату «Арсенала», боднувшему Кина головой, запретили посещать матчи и назначили 80 часов работ. Потасовка началась после того, как болельщик назвал Роя «дрочилой»

Фанат «Арсенала» был наказан за удар Роя Кина головой.

Как сообщает The Telegraph, 43-летний Скотт Лоу, который боднул Кина головой во время матча против « », был признан виновным в нападении.

Во время игры Лоу сидел рядом со стеклянной студией Sky Sports, когда сделал «непристойный жест» в сторону , который комментировал встречу. Болельщик изобразил рукой, что мастурбирует – так он невербально назвал Кина «дрочилой». Лоу подтвердил это и повторил жест в суде.

Лоу утверждал, что шел в туалет, когда Рой напал на него и назвал «толстым мудаком». В свою очередь Кин сказал, что Лоу ударил его головой с такой силой, что Роя откинуло назад через двери.

«Я не ожидал, что это произойдет на рабочем месте», – добавил Кин.

На записях, показанных в суде, видно, как локоть Кина коснулся лица Лоу во время драки. Однако Рой сказал, что пытался «схватить» нападавшего, чтобы «не дать ему уйти». Он также отрицал утверждения Чарльза Шеррарда, адвоката Лоу, что он наслаждается своим образом «крутого парня».

Шеррард ссылался на жесткий подкат Кина против Альфа-Инге Хааланда, отца нападающего «Ман Сити» Эрлинга, в 2001 году, а также на его удаление за то, что он наступил на тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, тогда игрока «Кристал Пэлас», в полуфинале Кубка Англии в 1995 году.

Фанат «канониров» отрицал нападение на Кина, который в результате драки получил ушибы. Лоу заявил, что был «в ужасе» от бывшего игрока «МЮ», которого он обвинил в том, что тот ударил его локтем в лицо.

Вынося приговор, судья назвал доводы Лоу «ложными» и назвал его нападение на Кина «преднамеренным».

Помимо запрета на посещение футбольных матчей, Лоу были предписаны 80 часов неоплачиваемых работ, а также оплатить судебные издержки в размере 650 фунтов и компенсацию жертве в размере 114 фунтов.