Карпин о возможном недонастрое сборной России на матч с Беларусью: «Опасения такие есть. Может быть отпускное настроение»

Теги Сборная России по футболу сборная Беларуси по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин считает, что у сборной России может быть недонастрой на Беларусь.

Команды сегодня проведут товарищеский матч в Минске. 

– Атмосфера хорошая. Готовимся к матчу в хорошем расположении духа.

– Должно вас немного беспокоить, чтобы ребята приехали не на дискотеку, а все‑таки на матч?

– Да, опасения такие присутствуют. Потому что, возможно, [у игроков] отпускное настроение. Надеюсь, что все отнесутся профессионально к этой игре, – сказал главный тренер россиян. 

4 комментария
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С таким тренером другого отношения и не будет
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Какое нафиг серъезное отношение, к товарняку с беларусами, после прошедшего сезона, и с последующим отпуском? Все хотят налегке отбегать, ничейку оформить и на пляж.
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