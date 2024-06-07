Карпин о возможном недонастрое сборной России на матч с Беларусью: «Опасения такие есть. Может быть отпускное настроение»
Валерий Карпин считает, что у сборной России может быть недонастрой на Беларусь.
Команды сегодня проведут товарищеский матч в Минске.
– Атмосфера хорошая. Готовимся к матчу в хорошем расположении духа.
– Должно вас немного беспокоить, чтобы ребята приехали не на дискотеку, а все‑таки на матч?
– Да, опасения такие присутствуют. Потому что, возможно, [у игроков] отпускное настроение. Надеюсь, что все отнесутся профессионально к этой игре, – сказал главный тренер россиян.