Карпин о возможном недонастрое сборной России на матч с Беларусью: «Опасения такие есть. Может быть отпускное настроение»

Валерий Карпин считает, что у сборной России может быть недонастрой на Беларусь.

Команды сегодня проведут товарищеский матч в Минске.

– Атмосфера хорошая. Готовимся к матчу в хорошем расположении духа.

– Должно вас немного беспокоить, чтобы ребята приехали не на дискотеку, а все‑таки на матч?

– Да, опасения такие присутствуют. Потому что, возможно, [у игроков] отпускное настроение. Надеюсь, что все отнесутся профессионально к этой игре, – сказал главный тренер россиян.