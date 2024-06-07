Аль-Хелайфи разослал письмо сотрудникам «ПСЖ»: «Организация превыше всего. Можем гордиться успехами клуба как на поле, так и вне его. Они обусловлены нашим коллективом»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи разослал сотрудникам клуба письмо о гордости.

В минувшем сезоне парижский клуб сделал внутренний требл, выиграв Лигу 1, и .

«Мы можем гордиться успехами нашего клуба как на поле, так и вне его. Особенно тем, что все наши команды пополняются исключительными талантами из клубных академий.

Также мы можем гордиться ценностями командной работы и сплоченности, которые снова объединили нас в этом сезоне. Даже с учетом тех проблем, с которыми мы столкнулись в последние месяцы и годы.

В клубе превосходная атмосфера, организация превыше всего. Успехи обусловлены нашим коллективом, объединенным единой целью. Это наполняет меня гордостью, и я надеюсь, что и дальше все будут работать как одна команда и как одна семья», – говорится в выдержках из письма, приведенных RMC Sport.

В межсезонье команду покинул ее лучший бомбардир – форвард Килиан Мбаппе. Он стал игроком «Реала».

Килиан Мбаппе: «В «ПСЖ» я не был несчастлив, но были люди и вещи, которые делали меня несчастливым. Я не мог этого показывать»

В «ПСЖ» недовольны словами Мбаппе о клубе. Парижане считают, что Килиан «поступил низко»