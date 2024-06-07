Черчесов об Анчелотти: «Это из той серии, когда тренер – это профессия. Независимо от возраста и умения работать с компьютером»

Теги Станислав Черчесов Карло Анчелотти Йоахим Лев Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА сборная Казахстана по футболу Олег Романцев Константин Бесков Матч ТВ Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов рассказал о том, почему восхищается Карло Анчелотти.

64-летний специалист в минувшем сезоне стал 5-кратным победителем Лиги чемпионов с «Реалом», а также привел мадридцев к победе в Ла Лиге и Суперкубке Испании. 

– Анчелотти – ваш кумир?

– Это из той серии, когда тренер – это профессия. Независимо от возраста. Независимо от того, умеешь ли ты с компьютером работать. Как сейчас их называют – лэптоп‑тренеры.

Есть теоретики, а есть практики. У чемпионов‑тренеров ты учишься. Йоахим Лев – чемпион, мой тренер. Олег Романцев – чемпион. И так далее. Константин Бесков – чемпион, извините, забыл. Тогда ты понимаешь, как это делается.

Анчелотти еще как игрок дважды выиграл Лигу чемпионов. Думаете, это случайно? Игрок, который выиграл, знает эту дорогу, понимает это. И показывает своим футболистам.

Посмотрите на его лицо. Мне кажется, он даже голос повысить не может. Хотя в раздевалке я не был, – сказал главный тренер сборной Казахстана

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17 комментариев
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Мостовой одобряет.
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Ответ Алешка Терминатор
Старперы любят рассуждать в духе "ничего страшного, что мы старперы и не вдупляем новые технологии, зато мы носители уникального профессионального опыта древности, которого никому кроме нас не понять, мы уникальны"
Дружище, так называемые "старпёры" умеют головой думать и делать свою работу в любых условиях. А у тебя свет на пару часов выключат, так ты ничего не сможешь сделать. Бухгалтерия сразу везде встаёт, ничего не могут и всё. Люди старой закалки с любыми трудностями справляются, когда это требуется. Ты же сразу заплачешь.
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Думаю Анчелотти умеет компьютером пользоваться)
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Анчелотти гигант, его работа в Реале - это «высший пилотаж»
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Анчелоти самый жующий тренер, это факт.
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Ответ Dexter Morgan
Дружище, так называемые "старпёры" умеют головой думать и делать свою работу в любых условиях. А у тебя свет на пару часов выключат, так ты ничего не сможешь сделать. Бухгалтерия сразу везде встаёт, ничего не могут и всё. Люди старой закалки с любыми трудностями справляются, когда это требуется. Ты же сразу заплачешь.
Именно об этом я и говорил в своём предыдущем сообщении. Старперы считают себя уникальными и незаменимыми. Это не плохо и не хорошо, это так устроена старперская психика.
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А этот Анчелотти мангал то хоть сможет разжечь?!
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Нормально чеканил - стал топ-тренером. Все сходится
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Зачем комп, когда состав на игру приносят в папочке
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А Стас не может wi fi найти
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У Анчелотти есть сын в тренерском штабе, думаю всю работу с цифровыми технологиями он и выполняет.
Пренебрегать этим нельзя, типа если чеканить мяч умеешь то никакие технологии не нужны.
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Да Саламыч голос повышать только ты можешь и в душ звать ,как Денисова😃
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