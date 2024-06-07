Черчесов об Анчелотти: «Это из той серии, когда тренер – это профессия. Независимо от возраста и умения работать с компьютером»
Станислав Черчесов рассказал о том, почему восхищается Карло Анчелотти.
64-летний специалист в минувшем сезоне стал 5-кратным победителем Лиги чемпионов с «Реалом», а также привел мадридцев к победе в Ла Лиге и Суперкубке Испании.
– Анчелотти – ваш кумир?
– Это из той серии, когда тренер – это профессия. Независимо от возраста. Независимо от того, умеешь ли ты с компьютером работать. Как сейчас их называют – лэптоп‑тренеры.
Есть теоретики, а есть практики. У чемпионов‑тренеров ты учишься. Йоахим Лев – чемпион, мой тренер. Олег Романцев – чемпион. И так далее. Константин Бесков – чемпион, извините, забыл. Тогда ты понимаешь, как это делается.
Анчелотти еще как игрок дважды выиграл Лигу чемпионов. Думаете, это случайно? Игрок, который выиграл, знает эту дорогу, понимает это. И показывает своим футболистам.
Посмотрите на его лицо. Мне кажется, он даже голос повысить не может. Хотя в раздевалке я не был, – сказал главный тренер сборной Казахстана.
Пренебрегать этим нельзя, типа если чеканить мяч умеешь то никакие технологии не нужны.