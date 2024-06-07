Мирра Андреева проиграла в полуфинале «Ролан Гаррос», Николич возглавил ЦСКА, Радулов в «Локомотиве», ВАР остается в АПЛ, Грилиш и Магуайр пропустят Евро и другие новости

1. Мирра Андреева уступила Жасмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос». Турнир для 17-летней россиянки все равно выдался сверхуспешным: она станет 23-й ракеткой мира по итогам турнира. В другом полуфинале Ига Швентек прошла Коко Гауфф.

2. НБА. «Бостон» обыграл «Даллас» в первом матче финальной серии (107:89), несмотря на 30+10 от Дончича.

3. Марко Николич возглавил ЦСКА, контракт – до 2026 года. Алексей Березуцкий войдет в штаб тренера.

4. Александр Радулов подписал контракт с «Локомотивом» на год. 37-летний хоккеист заработает 70 млн рублей за сезон.

5. ВАР останется в АПЛ. За это проголосовали 19 из 20 клубов – против был только «Вулверхэмптон», поднявший вопрос об отмене системе.

6. «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) хочет, чтобы спортсмены из Афганистана приняли участие в Играх дружбы. Также было заявлено о желании сыграть с футбольной сборной России.

7. «Локомотив» и тренер Михаил Галактионов продлили контракт до 2026 года.

8. Беллингем, Кейн, Фоден, Райс, Палмер, Шоу, Рэмсдейл, Уокер – в окончательном составе Англии на Евро. Грилиш, Магуайр и Мэддисон не вошли. Также окончательную заявку представила Италия.

9. Талисманом Игр дружбы-2024 стал тигр Добряк.

10. Сафонов прошел медосмотр в «ПСЖ». Об этом сообщил Карпин: «Подписание на днях».

11. ФИА представила модель болида «Ф-1»-2026. Машины станут меньше и легче, переднее и заднее антикрылья будут подвижными.

12. Академия Плющенко подала в суд, чтобы взыскать 1,9 млн рублей с ушедшего спортсмена.

13. Комментарий Криштиану Роналду под постом Килиана Мбаппе стал самым популярным в истории соцсетей. Он набрал 4,6 млн лайков.

14. Краснодар, Волгоград и Екатеринбург – основные претенденты на проведение Суперкубка России. Сыграют «Краснодар» и «Зенит».

15. Технологические новости из РПЛ. «Сбер» и ЦСКА создали ИИ-модель для оценки потенциала футболистов, которая поможет менеджерам выбирать игроков, а тренерам – менять тактику. «Зенит» к столетию запустит приложение-соцсеть для игроков и болельщиков. Ожидают 3 млн пользователей, идентификация – через «Газпром ID».

16. Российские спортсмены получили 49 лицензий в семи видах спорта для участия в Олимпиаде-2024.

Цитаты дня.

Роман Ротенберг: «Блатных детей не должно быть – нельзя допускать неправильной коммерциализации в спорте. Мы конкурируем с киберспортом – он не ведет к здоровому образу жизни»

Михаил Дегтярев: «Россия подарила миру Игры будущего. Слышал, что Путина прозвали Пьером де Кубертеном XXI века»

Тиаго Силва: «Неймар очень силен ментально. Если бы на Месси оказывалось такое же давление, он бы закончил с футболом»

Смолов о «паненке» на ЧМ-2018: «Фразу про Джордана мне тысячу раз припомнили. Болезненно. Обратился к психологу, восстановление заняло года два»

Дмитрий Чернышенко: «Спорт пронизывает все сферы нашей жизни. Люди, которые не занимаются спортом, наносят вред экономике»

Черчесов о сборной Казахстана: «Задачи можно ставить перед Бразилией. Нужно четко понимать возможности. Задача – чтобы возможности выросли»

Алина Загитова: «Раздумываю о том, чтобы пойти в магистратуру, потому что учение – свет. Всем советую»