Самедов о гегемонии «Зенита»: «Долгие годы обсуждаем, прекратится или нет. Но они фавориты в ближайшие два года. «Динамо», «Краснодар», «Спартак», «Локо», ЦСКА могут бросить вызов»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Александр Самедов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

Александр Самедов высказался о гегемонии «Зенита» в РПЛ.

Нынешний сезон в российском футболе, особенно его развязка получилась на загляденье. Что нас ждет в следующем сезоне? Гегемония «Зенита» завершится? Кто наиболее готов к тому, чтобы ее прервать?

– Мы уже на протяжении долгих лет обсуждаем, прекратится гегемония «Зенита» или нет. Но и перед следующим сезоном РПЛ фаворит – «Зенит». В ближайшие два года – то же самое. 

А круг тех команд, кто может бросить вызов Санкт-Петербургу, обычен – «Динамо», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА. Посмотрим, кто как проведет трансферную кампанию, кто как сможет усилить состав, и тогда можно будет делать прогнозы, – сказал бывший вингер «Спартака».

1 комментарий
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Если основательно усилимся (надеюсь, этот сезон показал, что это необходимо делать немедленно), никто и близко не приблизится. Если руководство расслабится после требла, нам жопа 😎
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