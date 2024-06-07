Черчесов о предложениях: «С руководителями клубов РПЛ не договаривались. Последний раз звонили из Лондона. Сказали, что меня в Марокко ищут»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу Сборная Марокко по футболу Матч ТВ Футбол

Станислав Черчесов рассказал о вариантах продолжения карьеры.

На днях бывший тренер сборной России возглавил сборную Казахстана

– Кто‑нибудь интересовался из клубов РПЛ?

– Я почти всех руководителей клубов знаю. Приходил на многие матчи.

– Не было такого, что кто‑то говорил: «Завтра наберу»?

– И набирали. И что?

– Не договорились?

– Мы и не договаривались. Просто поговорили. Я серьезно говорю. Если я настроен на работу, то она и пришла.

Последний раз звонили из Лондона. Сказали, что меня в Марокко разыскивают (улыбается). Может, мои бывшие футболисты порекомендовали.

Если мы будем углубляться, то я столько интересного расскажу… – сказал Черчесов

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20 комментариев
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Ответ Unknown Noname
Кто разыскивает? Интерпол?
Не разыскивает, а интересуется местоположением
+20
-2
+18
В Марокко его искали, чтобы он подсказал фирменный рецепт маринада к шашлыку из местных апельсинов
+9
-1
+8
Из самого Лондона дозвонились.Саламыч, вы в Марокко? - Неа. Ну, до свиданья! 😊
+8
-1
+7
Кто разыскивает? Интерпол?
+7
-3
+4
звонили из Лондона, просили назвать 3 цифры на обороте карты
+4
-1
+3
Звонили казахи из Лондона, приглашали в Казахстан.
+3
-1
+2
Ответ Ноу криминалити
В Марокко его искали, чтобы он подсказал фирменный рецепт маринада к шашлыку из местных апельсинов
Шашлык из апельсинов?
0
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0
А потом из Берлина, сказали в Западной Сахаре ищут
+2
-2
0
Ответ Eugn_eugn
Не разыскивает, а интересуется местоположением
Не интересуется положением, а проводит рекогносцировку местности
0
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Ответ Андрей Валерьевич
Это будет длиться вечность))))
не вечность, а непрекращающийся период времени
0
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Ответ Eugn_eugn
Не разыскивает, а интересуется местоположением
Это будет длиться вечность))))
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"Кто-нибудь интересовался из клубов РФПЛ? ". Стас: "Я почти всех знаю!"😀😀😀
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Из Нигерии не приходили письма? А то там принц умер, наследство хотел оставить.
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Неуловимый Джо.
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...типа, по прерии скакал неуловимый Джо.
Почему неуловимый? Потому, что его никто не ловил.
Косноязычность у тостующего - зашкаливает
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Звонили из Лондона, говорили, что ждут в Марокко для переговоров с представителем Казахстана, который в данный момент находится там
+1
-1
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Интересно даже, что же он такого в Марокко натворил?
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