Черчесов о предложениях: «С руководителями клубов РПЛ не договаривались. Последний раз звонили из Лондона. Сказали, что меня в Марокко ищут»
Станислав Черчесов рассказал о вариантах продолжения карьеры.
На днях бывший тренер сборной России возглавил сборную Казахстана.
– Кто‑нибудь интересовался из клубов РПЛ?
– Я почти всех руководителей клубов знаю. Приходил на многие матчи.
– Не было такого, что кто‑то говорил: «Завтра наберу»?
– И набирали. И что?
– Не договорились?
– Мы и не договаривались. Просто поговорили. Я серьезно говорю. Если я настроен на работу, то она и пришла.
Последний раз звонили из Лондона. Сказали, что меня в Марокко разыскивают (улыбается). Может, мои бывшие футболисты порекомендовали.
Если мы будем углубляться, то я столько интересного расскажу… – сказал Черчесов.
Почему неуловимый? Потому, что его никто не ловил.
Косноязычность у тостующего - зашкаливает