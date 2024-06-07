Врио губернатора Самарской области: «Футбол поддержим еще больше, чем раньше. «Крыльям» и «Акрону» переживать не стоит. Они побеждают, они – победители!»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Арсенал Тула Политика деньги Акрон Футбол

Врио губернатора Самарской области заявил о поддержке «Крыльев» и «Акрона».

– Я футбол люблю, сам в него играл, как и все, во дворе. Когда работал в Туле, полюбил уже большой профессиональный футбол, болел за «Арсенал». И продолжаю болеть.

Но в связи с тем, что у нас «Акрон» замечательно выстрелил, а я теперь живу в Самаре, конечно, мое сердце – с двумя футбольными командами.

– Ваш предшественник был большим болельщиком «Крыльев Советов», регион при нем активно вкладывался в футбол. Будет ли продолжение поддержки?

– Конечно, будет. Чем лучше мы будем выступать, тем больше болельщиков будут вовлекаться в этот вид спорта – больше будет поддержка. Мы будем поддерживать футбол не меньше, чем раньше, а наоборот больше.

Подумаем, как развивать детский спорт. Самое главное – создать все условия, чтобы наши молодые и талантливые ребята могли у себя дома, на очень хорошей базе тренироваться и становиться чемпионами. Будем развивать.

– «Крыльям Советов» и «Акрону» можно не переживать за поддержку со стороны региона?

– «Крылья Советов» и «Акрон» – любимые команды в регионе и много где по стране. Им переживать точно не стоит. Они побеждают, они – победители! – заявил Вячеслав Федорищев в кулуарах ПМЭФ-2024.

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