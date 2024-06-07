Газизов о «Динамо» Махачкала и Джикии: «Не предлагали ему перейти к нам. Прекрасно понимаем, что вряд ли потянем запросы»

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Шамиль Газизов Георгий Джикия Динамо Махачкала Футбол

Шамиль Газизов заявил, что «Динамо» Махачкала не общалось с Георгием Джикией.

Ранее «Спартак» решил не продлевать контракт с 30-летним защитником, выступавшим за клуб с 2017 года. 

– Вы общались с Джикией по поводу перехода в вашу команду?

– Нет, таких контактов не было. Мы прекрасно понимаем, что вряд ли потянем запросы Георгия.

Но будем рады, если он вдруг согласится с нами поработать. Но мы не предлагали ему перейти к нам, – сказал генеральный директор новичка Мир РПЛ.

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6 комментариев
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Исподтишка ударить сможет, в массовой драке поучаствует - берите конечно, все ценности ваши он разделяет.
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Ваааах какие запросы у дна
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Шамиль, при всем уважении, но ваша политика по поиску опытных выглядит ошибочно. Чем брать Селихова и Джикию, лучше дайте шанс местной молодёжи, а явно слабые позиции можно усилить и иными способами. Присмотритесь к составу Алании, Урала, Сочи, Арсенала, Балтики. Наверняка там найдутся достойные игроки с более скромными запросами. Гаджи Муслимовича, как президента клуба, похоже не покидает мысль взять, хоть каких, игроков, имеющих опыт в высшей лиге. Вот и берите с команд, которые вылетели, но где неплохо смотрелись конкретные игроки. Не питайте иллюзий, вряд ли это хорошая идея. Ищите в ФНЛ, Болгарии, Венгрии, Азербайджане, Грузии, Казахстане.
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В этом весь наш футбол.
С одной стороны неликвидные деревяшки со своими запросами.
С другой стороны новички РПЛ собирающие весь оставшийся неликвид, чьи запросы потянут.
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Джикия судится с застройщиками в Москве, наверное еще какие-то дела ведёт, будет каждый выходной ездить в Москву и играть вполноги. И чуствовать он будет себя звездой, не выкладываться, как последние 2 года в Спартаке.
Нафиг такое надо в Махачкале.
Лучше присмотреть бойцов из вылетевших команд.
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