Газизов о «Динамо» Махачкала и Джикии: «Не предлагали ему перейти к нам. Прекрасно понимаем, что вряд ли потянем запросы»
Шамиль Газизов заявил, что «Динамо» Махачкала не общалось с Георгием Джикией.
Ранее «Спартак» решил не продлевать контракт с 30-летним защитником, выступавшим за клуб с 2017 года.
– Вы общались с Джикией по поводу перехода в вашу команду?
– Нет, таких контактов не было. Мы прекрасно понимаем, что вряд ли потянем запросы Георгия.
Но будем рады, если он вдруг согласится с нами поработать. Но мы не предлагали ему перейти к нам, – сказал генеральный директор новичка Мир РПЛ.
С одной стороны неликвидные деревяшки со своими запросами.
С другой стороны новички РПЛ собирающие весь оставшийся неликвид, чьи запросы потянут.
Нафиг такое надо в Махачкале.
Лучше присмотреть бойцов из вылетевших команд.