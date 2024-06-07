Газизов о «Динамо» Махачкала и Джикии: «Не предлагали ему перейти к нам. Прекрасно понимаем, что вряд ли потянем запросы»

Шамиль Газизов заявил, что «Динамо» Махачкала не общалось с Георгием Джикией.

Ранее «Спартак» решил не продлевать контракт с 30-летним защитником, выступавшим за клуб с 2017 года.

– Вы общались с Джикией по поводу перехода в вашу команду?

– Нет, таких контактов не было. Мы прекрасно понимаем, что вряд ли потянем запросы Георгия.

Но будем рады, если он вдруг согласится с нами поработать. Но мы не предлагали ему перейти к нам, – сказал генеральный директор новичка Мир РПЛ.