РФС мечтает провести Евро, крупная победа «Ливерпуля», Хабиб против Лиги 1, Онана и эмодзи гориллы, ЭСК признала ошибку с неудалением за удар Клаудиньо и другие новости

1. В РФС на полном серьезе заявили о желании подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2036 или 2040 году. Вячеслав Колосков отметил, что только Россия «способна провести такой турнир в одиночку». А вот депутат Дмитрий Свищев считает, что шансы принять Евро равны нулю: «Не надо тратить время и деньги».

Тем временем Александр Дюков заявил, что УЕФА прилагает все усилия, чтобы допустить наши команды до турниров, но добавил, что вероятность перехода в Азию сохраняется.

2. В Лиге Европы «Ливерпуль» покуражился на «Энфилде», отгрузив пять голов «Тулузе». Мохамед Салах набрал уже 13-е очко по системе «гол+пас» в этом сезоне. «Аякс» снова проиграл и продлил серию без побед до 9 матчей – это клубный антирекорд. «Аталанта» поделила очки со «Штурмом», но Алексей Миранчук вновь провел всю игру на скамейке. Все результаты – здесь.

В Лиге конференций «Астана» обыграла «Балкани», остальные результаты – по ссылке.

3. Хабиб Нурмагомедов раскритиковал французскую Лигу 1 за дисквалификацию игрока «Ниццы» Юсефа Аталя. За видео с призывом к «черному дню для евреев» алжирца забанили на семь матчей.

4. Гарначо похвалил Онана, выложив фото камерунца с двумя эмодзи гориллы, но затем удалил пост. FA уже разглядела расизм, хотя сам вратарь «МЮ» не обиделся и заступился за одноклубника.

5. ЭСК признала, что удар локтем Рахмановича в лицо Клаудиньо, фол Фернандеса на Дзюбе и удар шипами Маркова – это красные карточки. Владислав Радимов заявил, что Романа Галимова, отвечавшего за ВАР на игре «Зенита» и «Крыльев», вообще нельзя допускать до судейства.

6. НХЛ. «Питтсбург» прервал серию побед «Колорадо» из 6 игр со старта сезона (4:0) и ушел с последнего места на Востоке. Георгиев начал в старте 7-й матч подряд, пропустил 4 шайбы и был заменен на Просветова, дебютировавшего за «Эвеланш». «Айлендерс» одолели «Оттаву» (3:2), Сорокин отразил 45 бросков из 47. «Коламбус» уступил «Монреалю» (3:4 ОТ), дебютировавший в лиге Воронков отметился передачей и дракой. «Рейнджерс» засушили «Эдмонтон» (3:0), у Панарина 2 результативные передачи. Все результаты дня – здесь.

7. Хиль Мансано назначен на матч «Барселоны» и «Реала». В 2022-м Левандовского дисквалифицировали на 3 игры за жест в адрес именно этого арбитра.

8. В КХЛ «Сибирь» обыграла «Спартак», прервав 9-матчевую победную серию красно-белых. «Авангард» одолел «Салават», а 36-летний Илья Проскуряков сделал второй шатаут в сезоне. Все результаты – здесь.

9. Очередной скандал с Рубиалесом: несколько лет назад он заблокировал дисквалификацию Серджи Бускетса, чтобы тот не пропустил матч с «Реалом».

10. НБА. 39 очков Лилларда помогли «Милуоки» одолеть «Филадельфию», «Лейкерс» обыграли «Финикс» при двух попаданиях Леброна в концовке.

11. Василий Уткин опроверг слухи о том, что у него атеросклероз: «Это кликбейт».

12. В третий день малого итогового турнира WTA Дарья Касаткина победила Магду Линетт и вышла из группы. На турнире в Вене Даниил Медведев обыграл Григора Димитрова во втором круге. Александр Шевченко победил Тэйлора Фрица во втором круге в Базеле.

13. Офсайдные линии могут появиться в РПЛ в декабре. Их протестируют уже в следующем месяце.

14. Валерий Ангелопол приступил к тренировкам в академии Евгения Плющенко.

15. У «Реала» больше всего воспитанников, играющих в лигах топ-5 – 44. 33 воспитанника «Зенита» играют в высших лигах – это лучший показатель среди российских клубов.

16. Тонали за ставки на футбол дисквалифицирован на 10 месяцев и обязан пройти 8 месяцев терапии.

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