Хабиб раскритиковал чемпионат Франции за бан игрока, призвавшего устроить «черный день для евреев»: «Вот она, реальная свобода слова»
Хабиб Нурмагомедов отреагировал на бан футболиста «Ниццы» Юсефа Аталя.
«Вот она, реальная свобода слова. Франция, 👏🏻👏🏻👏🏻», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, что футболиста «Ниццы» Юсефа Аталя дисквалифицировали на семь матчей французской Лиги 1 за призыв в соцсетях устроить «черный день для евреев» из-за начала новой горячей фазы конфликта между Израилем и Палестиной.
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А то, о чем говорит Хабиб и прочие, это не демократическая свобода слова, а анархия.
Вот когда Трампа судят за его высказанное мнение, что он считает выборы украденными, это реально затыкание рта и судебная расправа над конкурентом. Нарушение свободы слова.
А тут, надо было еще и срок за эту пещерную кровожадность дать. Скажем, по статье с формулировкой "Призывы к осуществлелию геноцида". Это было бы справедливо.