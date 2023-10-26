Хабиб раскритиковал чемпионат Франции за бан игрока, призвавшего устроить «черный день для евреев»: «Вот она, реальная свобода слова»

Теги Ницца лига 1 Франция MMA Хабиб Нурмагомедов Юсеф Аталь Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на бан футболиста «Ниццы» Юсефа Аталя.

«Вот она, реальная свобода слова. Франция, 👏🏻👏🏻👏🏻», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что футболиста «Ниццы» Юсефа Аталя дисквалифицировали на семь матчей французской Лиги 1 за призыв в соцсетях устроить «черный день для евреев» из-за начала новой горячей фазы конфликта между Израилем и Палестиной.

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232 комментария

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Red Sonya
В дагестане то в шортах уже разрещили ходить? 🤣🤣
+839
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mclaren-honda
Напропускал в голову, а теперь политикой занимается
+474
-30
+444
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Олег Акимов
Интересно, а в рамках свободы слова в Дагестане можно публично критиковать ислам, носить любую одежду и слушать любую музыку?
+404
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Саша Пушкин
Ответ mclaren-honda
Напропускал в голову, а теперь политикой занимается
Сейчас сочувствующие ХАМАСу будут упражняться в словоблудии и доказывать нам, что призывать к публичному вырезанию евреев - это норм и этот Хабиб вообще красаучек!
+292
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+274
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Игорь Новиков
Свобода слова не значит, что можно поддерживать террористов. Ну, точнее, поддерживать ты можешь, но и будь готов к последствиям.

А то, о чем говорит Хабиб и прочие, это не демократическая свобода слова, а анархия.
+281
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+259
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che kaif
Ответ Red Sonya
В дагестане то в шортах уже разрещили ходить? 🤣🤣
Свободу шортам?
+154
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Nurmukanbet Turzhan
Свобода не означает что хочу, то и ворочу. Вместе с свободой слова приходит и ответственность за сказанное. Нельзя призывать к насилию просто потому, что тебе так захотелось
+150
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Michael Scott
Ответ Шодродинец
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А аниме-фестивали можно проводить?
+139
-1
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valderoma
Тоже мне, критикан. Сказал бы что-нибудь такого про сво и сразу бы ощутил, что такое истинная свобода слова 🤪
+114
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Red Sonya
Ответ Stewart D.
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Традиции франции надо уважать. Хочешь жить в средневековье - живи. Не надо привозить это во францию
+107
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Бретер
Ответ Шодродинец
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Но только один раз. В этом плане даже смотреть на солнце в подзорную трубу безопаснее. Можно дважды
+77
-2
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Мишаня Кашников
Ответ Stewart D.
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знаем мы ваши традиции
+70
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d_kdc
Призывы к насилию и уничтожению людей за их происхождение - это не про свободу слова. Это мерзкое, ничем не оправдываемое преступление.

Вот когда Трампа судят за его высказанное мнение, что он считает выборы украденными, это реально затыкание рта и судебная расправа над конкурентом. Нарушение свободы слова.

А тут, надо было еще и срок за эту пещерную кровожадность дать. Скажем, по статье с формулировкой "Призывы к осуществлелию геноцида". Это было бы справедливо.
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заратустра-будрайтис
Вот они реальные двойные стандарты. Когда за слова учителю голову отрезали это вам понравилось, когда наказывают , причен не лишением головы, вас бомбит
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Andreas Shev
Свобода слова это не про призывы к уничтожению людей по национальному признаку.
+51
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Ilia Maksiokov
интересно ,что бы он говорил если бы у него в ауле 1400 человек вырезали бы....
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МеняИгнорируетСпортс
Ответ Barboza111
Комментарий удален модератором
Стоит отделять мух от котлет. Поддержка народа Израиля, как и поддержка народа Палестины - это нормально. Всё таки воюют не граждане, но страдают именно они. Но постить, мол, нужно устроить черную ночь для евреев - это уже призыв к насилию и обычных гражданских тоже. Если бы другой футболист написал - "нужно устроить новый крестовый поход против мусульман", то его бы также забанили. Ну и убили бы ещё, конечно.
+49
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Я всех их сделал
Про свободу слова что-то гaвкает существо, которое открыто угрожало приезжающим в Дагестан поп и рэп артистам, а так же театральным актёрам, которые в итоге отменяли свои спектакли? (К слову всякие Криды мне так же противны, как и пещерный любитель тусоваться в джакузи с мужиками, но любой артист имеет право выступать на любой площадке, если его репертуар откровенно не нарушает УК РФ, и не Хабибам решать что можно слушать в регионе, а что нельзя, и тем более быть настолько лицемерными - если уж у вас в Дагестане и вообще в России свободой слова сейчас не пахнет, то куда вы лезете свой рот открывать на страну, в которой пусть и достаточно проблем, но говорить можно на любые темы, французам рот не заткнёшь, они за свои права слишком долго боролись всю историю)
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brig_Mercury
Ответ Олег Акимов
Интересно, а в рамках свободы слова в Дагестане можно публично критиковать ислам, носить любую одежду и слушать любую музыку?
Фотографироваться в ванной, полной мужчин в плавках, точно можно.
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Red Sonya
Ответ Гамарджоба Генацвале
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А что, дагестан - одна большая мечеть?
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Ихарь Окенфэйлов
Среди хабибов вообще вменяемый есть хоть один, или они все за дикарей и террористов? Даже казавшийся адекватным Тумсо, и тот поддержал нелюдей. Или у них какая то корпоративная солидарность основанная на вере? Мол не важно кто что делает, а важно кто в какие мифы верит?
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Джанлука Нальюка
Ответ Плевал я
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А кто к этому призывал ?
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VG15
Когда началась СВО-молчал в тряпочку, ни одного поста и сторис в его любимой инсте не было, даже когда спрашивали его по этому поводу сидел ниже травы, тише воды. Как только затрагивается какая-либо тема мусульман или подобного рода конфликты-так они с гномом из того же аула первые спичмейкеры)
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John Doomsday
че там по Шарли Эбдо со свободой словы?
+27
-4
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Pol Belov
ну да, призывать с экрана федерального канала "забивать и жечь этих детей" - вот это свобода слова... сказал - и живет как ни в чем бывало, даже более того - уважаемый патриот не говорю России, но власти и ее служек...
+25
-2
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