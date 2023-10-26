Хабиб Нурмагомедов отреагировал на бан футболиста «Ниццы» Юсефа Аталя.

«Вот она, реальная свобода слова. Франция, 👏🏻👏🏻👏🏻», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе .

Напомним, что футболиста «Ниццы» Юсефа Аталя дисквалифицировали на семь матчей французской Лиги 1 за призыв в соцсетях устроить «черный день для евреев» из-за начала новой горячей фазы конфликта между Израилем и Палестиной.

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