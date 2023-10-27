«Аякс» не побеждает 9 матчей подряд – впервые в истории. Клуб идет последним в группе ЛЕ и предпоследним в чемпионате Нидерландов
«Аякс» установил клубный антирекорд.
Команда из Амстердама уступила «Брайтону» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы (0:2).
«Аякс» не одержал ни одной победы в 9 последних матчах – 6 поражений и 3 ничьих. Это худшая серия в истории клуба (подсчет ведется с появления профессиональной лиги в Нидерландах в 1954 году).
В группе B Лиги Европы нидерландская команда занимает последнее, 4-е, место, набрав 2 очка. В чемпионате Нидерландов «Аякс» идет предпоследним – 17-м.
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А какой был встречный шикарный прессинг от аякса - разберут на фрагменты и вставят во все учебники: 0-0 - отлично, держим счет и встречаем у своей штрафной, не выбрасываясь; 1-0 - ничего страшного, все тоже самое, 2-0 - не приговор, подождем, когда соперник устанет перепасовываться, подойдет к нам вплотную, чтобы проверить пульс не сдохли ли мы, и вот тогдааааа….нам или 3й забьют, или мы разыграем от своих ворот и снова потеряем через 3-4 передачи.
Забавно смотрелось, когда аякс сделал замену, выскочил какой-то молодой пацан и побежал сразу в одиночный прессинг, показывая руками партнерам, чтобы те подключались и давили. Но потом он оглянулся и увидел, что свои стоят в 10 метрах от него и смотрят, как тот носится) второй раз он уже не побежал - видимо пришло осознание куда он попал
Всё-таки Аякс - один из трёх голландских грандов с одной из лучших, если не лучшей в Европе СДЮШОР