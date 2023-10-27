«Аякс» не побеждает 9 матчей подряд – впервые в истории. Клуб идет последним в группе ЛЕ и предпоследним в чемпионате Нидерландов

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Лига Европы УЕФА рекорды Брайтон Футбол

«Аякс» установил клубный антирекорд.

Команда из Амстердама уступила «Брайтону» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы (0:2).

«Аякс» не одержал ни одной победы в 9 последних матчах – 6 поражений и 3 ничьих. Это худшая серия в истории клуба (подсчет ведется с появления профессиональной лиги в Нидерландах в 1954 году).

В группе B Лиги Европы нидерландская команда занимает последнее, 4-е, место, набрав 2 очка. В чемпионате Нидерландов «Аякс» идет предпоследним – 17-м.

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76 комментариев

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Клод
Ответ Yury Fedoseev
Зато избавились от токсичных менеджеров, в клубе отсутствует абьюз , харассмент и много чего другого из современных психологических терминов. Результаты и трофеи - не главное , главное - чтоб всем было приятно ходить на работу.
Ну пускай Спортдир домогается сотрудниц, отправляет им что вздумается, это ведь женщины, чьи-то матери, жены и дочери - потерпят, но зато результаты ууух будут! Правильно понимаю логику?
+280
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+234
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CJ7
Смотрел их сегодняшнюю игру….это просто позор, я такого безволия наверно никогда не встречал. У них xg получился 0.16 - но как будто это даже завышенная оценка. Брайтон на таком спокойняке выиграл 2-0, что казалось, будто они не выложились даже на 50%. В атаке у аякса ноль мысли: для них за счастье было пройти центральную линию. При том, что я не сказал бы, что Брайтон прям включал прессинг - нет, он даже давал играть аяксу, правда только у своей штрафной и с вратарем, который сделал касаний ногами мяча больше, чем ЦП.

А какой был встречный шикарный прессинг от аякса - разберут на фрагменты и вставят во все учебники: 0-0 - отлично, держим счет и встречаем у своей штрафной, не выбрасываясь; 1-0 - ничего страшного, все тоже самое, 2-0 - не приговор, подождем, когда соперник устанет перепасовываться, подойдет к нам вплотную, чтобы проверить пульс не сдохли ли мы, и вот тогдааааа….нам или 3й забьют, или мы разыграем от своих ворот и снова потеряем через 3-4 передачи.

Забавно смотрелось, когда аякс сделал замену, выскочил какой-то молодой пацан и побежал сразу в одиночный прессинг, показывая руками партнерам, чтобы те подключались и давили. Но потом он оглянулся и увидел, что свои стоят в 10 метрах от него и смотрят, как тот носится) второй раз он уже не побежал - видимо пришло осознание куда он попал
+145
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Иннокентий Смоктуновский
Ответ Константин Эсперов
Вроде клуб богатый, зажали денег на нормальных футболистов ?
По идее у них всегда конвейер был по воспитанию своих. Что за лажа случилась вообще непонятно.
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+105
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nikitosdaipoltos
Ответ Тюменский медвежонок
поверьте там без шансов на вылет) в чемпионате Нидерландов безумное количество пассажиров
я так про Рубин и Динамо тоже думал
+102
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+99
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privet100
Ответ Yury Fedoseev
Зато избавились от токсичных менеджеров, в клубе отсутствует абьюз , харассмент и много чего другого из современных психологических терминов. Результаты и трофеи - не главное , главное - чтоб всем было приятно ходить на работу.
То есть, если ты качественный специалист тебе должна сходить с рук дичь вроде той, что творил Овермарс? Да, жалко терять хорошего менеджера, но в данном случае Аякс поступил правильно.
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+87
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Фанат спорта01
будет прикольно если вылетят.
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+71
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Yury Fedoseev
Зато избавились от токсичных менеджеров, в клубе отсутствует абьюз , харассмент и много чего другого из современных психологических терминов. Результаты и трофеи - не главное , главное - чтоб всем было приятно ходить на работу.
+148
-81
+67
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trav
Ответ CJ7
Смотрел их сегодняшнюю игру….это просто позор, я такого безволия наверно никогда не встречал. У них xg получился 0.16 - но как будто это даже завышенная оценка. Брайтон на таком спокойняке выиграл 2-0, что казалось, будто они не выложились даже на 50%. В атаке у аякса ноль мысли: для них за счастье было пройти центральную линию. При том, что я не сказал бы, что Брайтон прям включал прессинг - нет, он даже давал играть аяксу, правда только у своей штрафной и с вратарем, который сделал касаний ногами мяча больше, чем ЦП. А какой был встречный шикарный прессинг от аякса - разберут на фрагменты и вставят во все учебники: 0-0 - отлично, держим счет и встречаем у своей штрафной, не выбрасываясь; 1-0 - ничего страшного, все тоже самое, 2-0 - не приговор, подождем, когда соперник устанет перепасовываться, подойдет к нам вплотную, чтобы проверить пульс не сдохли ли мы, и вот тогдааааа….нам или 3й забьют, или мы разыграем от своих ворот и снова потеряем через 3-4 передачи. Забавно смотрелось, когда аякс сделал замену, выскочил какой-то молодой пацан и побежал сразу в одиночный прессинг, показывая руками партнерам, чтобы те подключались и давили. Но потом он оглянулся и увидел, что свои стоят в 10 метрах от него и смотрят, как тот носится) второй раз он уже не побежал - видимо пришло осознание куда он попал
Один из лучших разборов, что я когда-либо читал. Как матч посмотрел
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Тюменский медвежонок
Ответ Фанат спорта01
будет прикольно если вылетят.
поверьте там без шансов на вылет) в чемпионате Нидерландов безумное количество пассажиров
+39
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+34
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Иван Лапин
до чего тен хаг клуб довел
+43
-9
+34
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Егор Ковалёв
Ответ ML26
Говорят помощник Артеты возглавит Аякс
а потом помощник помощника Артеты возглавит Спартак
+30
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Veles3101
Ответ Yury Fedoseev
Зато избавились от токсичных менеджеров, в клубе отсутствует абьюз , харассмент и много чего другого из современных психологических терминов. Результаты и трофеи - не главное , главное - чтоб всем было приятно ходить на работу.
А как насчёт самого простого варианта- взять того кто умеет работать на своей должности и не рассылает свои причиндалы.
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Pavelaznaurov
Подписали они футболистов,спортивный директор потребовал их перейти к его агенту,директора сняли,а тренер не ставит игроков этого агента—-полный бардак,нападающий сборной Грузии Микаутадзе в составе,но ни на одну игру его не поставили,а парень забивной…
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+17
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Константин Эсперов
Вроде клуб богатый, зажали денег на нормальных футболистов ?
+16
-2
+14
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L1berty
Пора возвращать Булыкина
+12
-1
+11
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sema mixajlov
Ответ ledenec
конвейер дал сбой, а закупки иноземцев на 100 млн. дали результат лишь на 0,05%
они все равно в топ 3 по стоимости состава, отрыв от 4 места например двухкратный, а от последнего в 18 раз, так что это не оправдание, чтобы плестись в зоне вылета
+10
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+9
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Угараю_с_вас
Как же Сперцану повезло, что он не перешел туда
+11
-2
+9
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ledenec
Ответ Иннокентий Смоктуновский
По идее у них всегда конвейер был по воспитанию своих. Что за лажа случилась вообще непонятно.
конвейер дал сбой, а закупки иноземцев на 100 млн. дали результат лишь на 0,05%
+9
-1
+8
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Дикпик Овермарса
Ответ Velirpa
если спортивный директор белый, то все норм, может отправлять, бгг
Спасибо 👌
+10
-2
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Красная стрела
Черчесова срочно!
+8
-1
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ML26
Говорят помощник Артеты возглавит Аякс
+6
0
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sbvinn
Ответ Murtynya
Аякс, что с вами, даже не верится, команда которая громила в Эридивизии, сейчас находятся ниже некуда, жалко:(
В смысле "ниже некуда"? Они только 17-е - еще есть куда.
+4
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Gaizka Mendieta Zabala
Ответ Valentin Efimenko
А реально что произошло за 2 года с клубом, кто знает? то что всех распродали - я понял. дальше то что случилось? знаю только бергвейна, бробби и сосу из нынешнего состава что-то с тренерами, менеджментом ? как так можно было скатиться
Такой же вопрос.
Всё-таки Аякс - один из трёх голландских грандов с одной из лучших, если не лучшей в Европе СДЮШОР
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Чёрный тюльпан
Ответ Клод
Ну пускай Спортдир домогается сотрудниц, отправляет им что вздумается, это ведь женщины, чьи-то матери, жены и дочери - потерпят, но зато результаты ууух будут! Правильно понимаю логику?
А нельзя было Овермарса к психотерапевту отправить на принудительную терапию (вполне можно было и через суд по гражданским делам, нужно лишь для этого законы подогнать и практику), если у человека зудит, и он члены свои рассылает? Оштрафовать там его на 3 зарплаты. Обычно денежным наказанием тоже хорошо мозги вправляются, он же не маньяк, у которого это жажда какая-то. Вполне можно было урегулировать ситуацию другим путём. Спору нет, что поступок идиотский.
+5
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GuruFutbola
Да, это жестко
+4
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