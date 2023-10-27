«Аякс» установил клубный антирекорд.

Команда из Амстердама уступила « » в 3-м туре группового этапа Лиги Европы (0:2).

«Аякс» не одержал ни одной победы в 9 последних матчах – 6 поражений и 3 ничьих. Это худшая серия в истории клуба (подсчет ведется с появления профессиональной лиги в Нидерландах в 1954 году).

В группе B Лиги Европы нидерландская команда занимает последнее, 4-е, место, набрав 2 очка. В чемпионате Нидерландов « » идет предпоследним – 17-м.

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