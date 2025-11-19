Директор «Филадельфии» Таннер якобы говорил, что «женщинам не место в мужском футболе», чернокожих называл «недолюдьми», неподобающе трогал коллегу. МЛС возобновила расследование

МЛС возобновила расследование в отношении директора «Филадельфии Юнион» Таннера.

МЛС объявила о возобновлении расследования в отношении спортивного директора «Филадельфии Юнион » Эрнста Таннера.

В конце января Ассоциация игроков МЛС направила жалобу в адрес лиги. В ней был изложен широкий спектр предполагаемых проблем, связанных с Таннером, включая использование расистских, сексистских и гомофобных высказываний, а также случаи неподобающего физического контакта на работе.

В заявлениях, опубликованных The Guardian после опроса 17 человек и изучения материалов, утверждается, что Таннер:

– допустил множество женоненавистнических высказываний, в том числе сказал, что «женщинам не место в мужском футболе» о женщине-судье МЛС, и заявил собравшимся игрокам академии, что им «никогда не стоит беспокоиться о судье, если только она не женщина»;

– в 2023 году выкрикнул гомофобные оскорбления в адрес судьи МЛС;

– отзывался о чернокожих игроках «как о недолюдях» и утверждал, что чернокожим судьям «не хватает ума и способностей»;

– «многократно неподобающим образом» прикасался к коллеге по работе, что послужило основанием для подачи заявления в отдел кадров клуба;

– нанял неквалифицированного тренера, который оскорблял футболистов резервной команды «Филадельфия Юнион-2», в которой играют воспитанники академии.

Клуб сообщил, что после расследования The Guardian Таннер был отправлен в административный отпуск.