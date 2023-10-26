Офсайдные линии могут появиться в РПЛ в декабре. Тест – 25-27 ноября на двух матчах

Стало известно, когда должны появиться офсайдные линии в Мир РПЛ.

– 25-27 ноября будет тест на двух матчах . Они назначат своего представителя. Если тест пройдет удачно, то все запустим.

– Есть несостыковки с ВАР?

– Не несостыковки, а интеграция, – сказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза ( ) .

Прежним оператором системы офсайдных линий в России была британская компания Hawk‑Eye Innovations, работавшая с 2019 года вплоть до окончания контракта в конце сезона‑2021/22.

В августе 2023 года китайская компания Beijing Rigour Technology получила сертификат от Международной федерации футбола (ФИФА) на использование виртуальных офсайдных линий, которые будут применяться на матчах РПЛ.

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