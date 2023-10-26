Офсайдные линии могут появиться в РПЛ в декабре. Тест – 25-27 ноября на двух матчах

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия РФС судьи Динамо Москва Краснодар видеоповторы ДСИ Чемпионат.com Павел Каманцев Футбол

Стало известно, когда должны появиться офсайдные линии в Мир РПЛ.

– 25-27 ноября будет тест на двух матчах РПЛ. Они назначат своего представителя. Если тест пройдет удачно, то все запустим.

– Есть несостыковки с ВАР?

– Не несостыковки, а интеграция, – сказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

Прежним оператором системы офсайдных линий в России была британская компания Hawk‑Eye Innovations, работавшая с 2019 года вплоть до окончания контракта в конце сезона‑2021/22.

В августе 2023 года китайская компания Beijing Rigour Technology получила сертификат от Международной федерации футбола (ФИФА) на использование виртуальных офсайдных линий, которые будут применяться на матчах РПЛ.

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50 комментариев

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bevooch
- Не несостыковки, а интеграция, - сказал лысый председатель и хитро покрутил усы
+59
-6
+53
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Егор Беликов
Наконец-то доехали. Не разделяю скепсиса комментаторов, это надежда на более справедливое судейство, и это можно только приветствовать
+45
-3
+42
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Vatikan
Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
Почему так категорично?
+24
-2
+22
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goshforever
Ответ Beriya
А где наши технологии которыми чинуши кичатся АУ Сколково???
Проблема в том, что РФС нужна сертификация системы в ФИФА. А заниматься этой вознёй ради одной великой РПЛ , скорее всего, нерентабельно.
+12
-1
+11
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Егор Беликов
Ответ Клирик
Полтора года это делать конечно... Куча контор за три месяца сделали бы, но контракты, откаты, посредники, тьфу!
Может, контакты им пришлёте? Кому-то самостоятельно поставляли линии уже?
+11
-3
+8
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Вячеслав Припузов
Вообще непонятно почему офсайдные линии отдельно от системы ВАР, наверное это было кому то нужно..,
+12
-5
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Serge Vendino
Ответ Вячеслав Припузов
Вообще непонятно почему офсайдные линии отдельно от системы ВАР, наверное это было кому то нужно..,
Потому что для ВАР достаточно камеры и мониторы нужного качества поставить, а офсайдные линии строятся с помощью сложного софта, которым занимаются несколько компаний в мире.
+6
-1
+5
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Водяра
Китайские офсайдные линии.
+6
-2
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Beriya
А где наши технологии которыми чинуши кичатся

АУ Сколково???
+8
-4
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goshforever
Ответ Клирик
Полтора года это делать конечно... Куча контор за три месяца сделали бы, но контракты, откаты, посредники, тьфу!
Там, судя по всему, проблема не в том, чтобы сделать. Проблема в СЕРТИФИКАЦИИ системы в ФИФА. Сертификация - это всегда долго.
Можно предположить, что там миллион бумажек, тонна взяток требуется и очень вялый инерционный процесс, пока в ФИФА проверят бумажки и купюры в несколько итераций.
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a2wai
Что и требовалось ожидать. В целом уже хорошо, что они доехали, судить от этого вряд ли будут лучше, но хоть что-то на безрыбье уже.
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Rudenzik
Лучше поздно, чем никогда
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Егор Беликов
Ответ Александр Поливенко
Удивляет то , что сами до этих технологий ещё не доросли
Нам же нужно, чтобы вся аппаратура была сертифицирована УЕФА, полагаю, а сейчас что-то разработать и сертифицировать отечественное не представляется возможным, да и экспортировать не выйдет, значит, подобная разработка была бы ещё и невыгодной
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Сергей Хрищанович
Ответ ltkmaby
А что до матчей нельзя протестировать?
А где тестировать, как не на матчах?
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osula_sheffild_utd
Ответ Алексей Иванов
Зенит перестанет забивать с метровых офсайдов
почему именно Зенит? все команды в рпл забивают с "метровых офсайдов" довольно часто
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majestic1980
Не несостыковки, а интеграции. Не ВАР, а ВОР
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Министерство Правды!
Ответ Ковид 07.10.52
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Забыл где живешь?
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sergspartak
Давно пора, только надо еще не забывать смотреть их, а то вар порой просто спит.
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nmnackjbxkasbk
заживем!
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FilinMD
Ответ Александр Поливенко
Удивляет то , что сами до этих технологий ещё не доросли
Сейчас не это в приоритете. Так-то это не так сложно сделать, просто невозможно заниматься всем и сразу
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Serg61
Ответ Александр Поливенко
Удивляет то , что сами до этих технологий ещё не доросли
Да. Это действительно удивляет. Мягко говоря...
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Сергей Щенников
Ответ Древний спартач
Самое главное , чтобы эти китайские офсайдные линии не были в виде иероглифов .
Точно 😂😂😂
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Самозанятый
И до февраля.
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Кирилл Эсаулов
Ответ Pier Besuhof
Не надо тут. Я такой софт за 15 минут напишу
Ну и?) Так написал бы, предложил свою разработку, а то че у китайцев покупаем?
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ltkmaby
Ответ sergspartak
Давно пора, только надо еще не забывать смотреть их, а то вар порой просто спит.
Подключить к системе будильник, чтобы вар не спал
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