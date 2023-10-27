Базель (ATP). Шевченко победил Фрица, Руне, Хуркач, Оже-Альяссим вышли в 1/4 финала. Рууд выбыл

Теги результаты ATP Swiss Indoors Basel Теннис

Александр Шевченко победил Тэйлора Фрица во втором круге в Базеле.

В среду Энди Маррей уступил Томасу Мартину Этчеверри.

Сетка турнира здесь.

Swiss Indoors Basel

Базель, Швейцария

23 – 29 октября 2023

ATP 500

Призовой фонд – 2 196 000 евро

Открытые корты, хард

Второй круг

Хуберт Хуркач (Польша) Ян-Леннард Штруфф (Германия)
6:1|6:4
Дата проведения
25 октября, 17.20
Онлайн матча

 

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) Энди Маррей (Великобритания)
6:7|6:3|6:2
Дата проведения
25 октября, 21.10
Онлайн матча

 

Тэллон Грикспор (Нидерланды) Алекс де Минаур (Австралия)
6:4|6:3
Дата проведения
26 октября, 15.05
Онлайн матча

 

Хольгер Руне (Дания) Себастьян Баес (Аргентина)
7:6|6:1
Дата проведения
26 октября, 21.05
Онлайн матча

 

Юго Эмбер (Франция) Николас Харри (Чили)
7:6|7:6
Дата проведения
26 октября, 16.45
Онлайн матча

 

Александр Шевченко (Россия) Тэйлор Фриц (США)
6:7|7:6|7:6
Дата проведения
26 октября, 15.10
Онлайн матча

 

Феликс Оже-Альяссим (Канада) Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)
6:4|6:2
Дата проведения
26 октября, 23.00
Онлайн матча

 

Доминик Штрикер (Швейцария) Каспер Рууд (Норвегия)
6:4|3:6|7:6
Дата проведения
26 октября, 18.30
Онлайн матча

 

83 комментария

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генгбенг
ахах. у Шевченки уже казах в боксе сидит.
+16
-1
+15
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бизе
Независимо от исхода матча - Саша молодчина , 11 брейковых мячей отыграл и продолжает держать подачу, не сник после обидного проигрыша первого сета , характер демонстрирует !
+11
0
+11
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бизе
Уникальная победа Шевченко - ни выиграл ни одного сета по общему количеству выигранных мячей ( очков ) , но отыграл 15 брейк-пойнтов , и выиграл ключевые розыгрыши 2-го и 3-го сета на тай-брейках !!!
+9
-1
+8
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Nikolay Stavrogin
От подачи Маррея просто больно. Рафа и Ноле поставили себе топ подачу после 30, для набора лёгких очков, фиг знает, почему Маррей не может/не хочет и продолжает играть сеты по часу, как в молодости.
Только теперь при таком режиме на 2-3 матча за турнир хватает
+8
-2
+6
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billy_pilgrim
Шевченко с 6-1 проиграл тай.
+6
0
+6
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Nikolay Stavrogin
Ответ Максим Пестов
Кстати да, хорошая подача ОЧЕНЬ не помешала бы, возраст+бедро
Да спокойно бы в тридцатке тусил с норм подачей, в чём там загвоздка, не понятно. Вон Беккер был свободен недавно
+6
0
+6
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Nikolay Stavrogin
Грохнул Фоньини, Стэна, Фрица, которому кровь из носа победы нужны для попадания на итоговый...
Вот что что великий Казахский паспорт животворящий делает)
+8
-2
+6
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Сергей48
Саша молодец 👏 три тай брейка🤦‍♂️ Наконец-то победа над игроком десятки👌 С такой игрой сам скоро в десятке будет!
+8
-3
+5
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Мишка Синайский
Ответ Nikolay Stavrogin
От подачи Маррея просто больно. Рафа и Ноле поставили себе топ подачу после 30, для набора лёгких очков, фиг знает, почему Маррей не может/не хочет и продолжает играть сеты по часу, как в молодости. Только теперь при таком режиме на 2-3 матча за турнир хватает
К сожалению для подачи нужна гибкость и небольшое подпрыгивание - могу предположить, что бедро Энди этого не позволяет в полной мере. Не наблюдал за ним пристально, чтобы рассмотреть его прыжок при подаче.
+3
0
+3
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Виктор Ш.
Саньку опыта не хватило Фритца добить. Тай с 6-1 в мужском теннисе конечно упустить надо суметь. Тиафо с Хачановым смог на АО
+3
0
+3
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ugmyanswer
Ответ Сергей48
Саша молодец 👏 три тай брейка🤦‍♂️ Наконец-то победа над игроком десятки👌 С такой игрой сам скоро в десятке будет!
С Карацевым УИМ разыграет или с Гаховым?
+4
-1
+3
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billy_pilgrim
Шевченко тренеру показывает, типа я тут играю, а ты там сидишь, в телефоне лазишь. А тренер ему: "При чем тут телефон? Выиграй сет" ))
+3
0
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maalry
сэр просто...я не знаю, что сказать
+3
-1
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Nikolay Stavrogin
Ответ генгбенг
ахах. у Шевченки уже казах в боксе сидит.
Ну тогда понятно, почему Шевченко играет на этом турнире как топ10-20)
Это как когда скауты сидят на твоих матчах, поэтому ты показываешь все что можешь, чтобы тебя взяли в команду)
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Голливуда потеряли, он должен был страховать восьмой слот от омеги.
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OnlyDendy
Ай молодца
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Тотал Больше от Киркорова
Ответ Nikolay Stavrogin
Да спокойно бы в тридцатке тусил с норм подачей, в чём там загвоздка, не понятно. Вон Беккер был свободен недавно
он тусит спокойно в 50-ке
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Nikolay Stavrogin
Эх, один добряк Хуби остался как спасение итогового от Руне. Поболею за него на последних турнирах
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Nikolay Stavrogin
Аргентинские окорочка против Датских)
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Тотал Больше от Киркорова
Ботик Ван де Зандшульп-Феликс Оже-Алльясим
Матч Десятилетия
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Олег Трофимов
что то Руд стал знатно сыпаться
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Pol1986
Каспер конечно негрунтовый сезон в этом году провёл на уровне игрока второй полусотни, если не хуже
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Максим Пестов
Ответ Nikolay Stavrogin
От подачи Маррея просто больно. Рафа и Ноле поставили себе топ подачу после 30, для набора лёгких очков, фиг знает, почему Маррей не может/не хочет и продолжает играть сеты по часу, как в молодости. Только теперь при таком режиме на 2-3 матча за турнир хватает
Кстати да, хорошая подача ОЧЕНЬ не помешала бы, возраст+бедро
+1
0
+1
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acr
Ну все. Либо Рууд либо Хуркач могут продолжить гонку в Турин. Пол, Деминор и прочее - все.
+1
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Великий Алонсо
Ответ N.S.A.8.5
И такого таланта они хотят отдать?
А в чем талант то особый? В 23 года в конце сотни, будущий Миша Кукушкин для Казахстана.
+3
-2
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