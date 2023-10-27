Базель (ATP). Шевченко победил Фрица, Руне, Хуркач, Оже-Альяссим вышли в 1/4 финала. Рууд выбыл
Александр Шевченко победил Тэйлора Фрица во втором круге в Базеле.
В среду Энди Маррей уступил Томасу Мартину Этчеверри.
Сетка турнира здесь.
Swiss Indoors Basel
Базель, Швейцария
23 – 29 октября 2023
ATP 500
Призовой фонд – 2 196 000 евро
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 25 октября, 17.20
- Дата проведения
- 25 октября, 21.10
- Дата проведения
- 26 октября, 15.05
- Дата проведения
- 26 октября, 21.05
- Дата проведения
- 26 октября, 16.45
- Дата проведения
- 26 октября, 15.10
- Дата проведения
- 26 октября, 23.00
- Дата проведения
- 26 октября, 18.30
Только теперь при таком режиме на 2-3 матча за турнир хватает
Вот что что великий Казахский паспорт животворящий делает)
Это как когда скауты сидят на твоих матчах, поэтому ты показываешь все что можешь, чтобы тебя взяли в команду)
Матч Десятилетия