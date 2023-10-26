Ангелопол начал тренировки в академии Плющенко («Р-Спорт»)
Победитель финала Гран-при России в танцах на льду Валерий Ангелопол приступил к тренировкам в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Об этом сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что на данный момент Плющенко лично курирует занятия Ангелопола, которые проходят с начала текущей недели.
В августе распался дуэт Ангелопола с Василисой Кагановской. Они тренировались у Анжелики Крыловой.
Сейчас тренером фигуриста и его новой партнерши может стать Наталья Линичук.
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В любом случае хорошо, что не бросает ФК.
Если у нас будет ещё одна хорошая пара , то это очень хорошо
Мне иногда фигуристов юных жалко немножко в плане того, что если они что-нибудь накуролесят, это предмет всенародного обсуждения и порицания, и годами потом их преследует. Понятно что раз работают как взрослые, то и спрос как со взрослых, но реальное взросление не наступает от того, что спортивные нормативы успешно сдаешь, жизненные "шишки" тоже набить надо.
Других шансов может уже не представиться.