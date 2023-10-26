Ангелопол начал тренировки в академии Плющенко («Р-Спорт»)

Теги Наталья Линичук Евгений Плющенко сборная России танцы на льду Академия Плющенко Валерий Ангелопол Фигурное катание

Победитель финала Гран-при России в танцах на льду Валерий Ангелопол приступил к тренировкам в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Об этом сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что на данный момент Плющенко лично курирует занятия Ангелопола, которые проходят с начала текущей недели.

В августе распался дуэт Ангелопола с Василисой Кагановской. Они тренировались у Анжелики Крыловой.

Сейчас тренером фигуриста и его новой партнерши может стать Наталья Линичук.

Кто виноват в ссоре фигуристов из-за контракта? О бессмысленном расставании Ангелопола и Кагановской

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127 комментариев

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Ataklena
По контракту Ангелопол теперь покупает шнурки Плющу))
+87
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+69
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Елена Спирина
После всех новостей про Валеру, хочется всё-таки пожелать ему удачи. Пусть прошлое останется в прошлом и начать с чистого листа с холодной головой и трезвыми мыслями
+49
-7
+42
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Kareglazaya
Ответ Ataklena
По контракту Ангелопол теперь покупает шнурки Плющу))
Скорее наоборот) Плющенко обеспечивает шнурками, а фигурист теперь должен будет это отрабатывать: участвовать в шоу, ходить по ресторанам и регулярно размещать в соцсетях восторженные отзывы)))
+52
-11
+41
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olvl
Начал, и хорошо.
+30
-2
+28
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Аленка_76
ну удачи Валере , посмотрим что из этого выйдет.
+29
-4
+25
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garovatat
Ответ tanya_1111
А кого еще не берут кроме Ангелопола?
да много кого)) Муравьеву, Титову - не взяли в ТШТ в свое время, Черенева отчислена из ТШТ, Трусова страдает манией исключительности (ей вообще все равно кто за бортом), к тому же оскандалилась, теперь ей никуда, кроме матча и плющешоу, Нугуманова тоже прибилась после скандала, Косторная показала себя таким же чванным нарциссом, и так далее. Даже в случае с Жилиными решающую роль сыграли карьерные амбиции мамА. Подобное притягивает подобное, закон работает.
+46
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+23
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garovatat
Ну раз сам Плю курирует - жди пампамов)) А в общем и целом новость конечно - бомба! Ангелпол начал терни, да не где-нить, а в великих ангелах. Сенсация) Забавно конечно наблюдать как все кого исключили, не берут, закончили, оскандалились и т.п. прибиваются к этому островку счастья и благоденствия
+45
-23
+22
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Lennuci
Странно, что Линичук еще ни разу не спросили о сием событии. Или она сразу отправляет журноблогеров в пешее туристическое в отличие от ТАТ?
+26
-5
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Mion
Ответ Olga.t
И хорошо, что Ангелопол начал тренировки. Парень непременно сделает выводы из некрасивой истории расставания с Кагановской и серьёзно отнесётся и к новому тренеру, и к новой партнёрше. В любом случае хорошо, что не бросает ФК.
Оптимизма пост 😁
+19
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+19
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Tacciana
Ответ Anita Levchenko
Принцем это 👍 Хорошо бы не пятой водорослью с краю под Сашей🌚
В роли водоросли Самарина не превзойти)
+20
-2
+18
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Olga.t
И хорошо, что Ангелопол начал тренировки. Парень непременно сделает выводы из некрасивой истории расставания с Кагановской и серьёзно отнесётся и к новому тренеру, и к новой партнёрше.
В любом случае хорошо, что не бросает ФК.
+28
-10
+18
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Olga Krayz
Можно только пожелать удачи Валерию, его новой партнёрше, и тренеру. Любопытно, что в итоге получится.
+19
-2
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Mari Gams
Главное , чтобы Валера с умом использовал второй шанс !
Если у нас будет ещё одна хорошая пара , то это очень хорошо
+17
-2
+15
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закрыт по беспределу
Вот и ладушки
+19
-4
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Tacciana
Ангелопол, надеюсь, осознает, что теперь будет по всем сказкам принцем ездить?
+20
-6
+14
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Anneta28
Ответ tanya_1111
В танцах будет жарко, Ирина с Дэвидом уже показали себя очень ярко пока для меня они номер два в сборной, про Дакрио и Ирину вообще говорить нечего по одному отрывку понятно что там тоже перспективы огромные, а еще есть Вася и Валера с новыми партнерами. Букиных конечно будут тянуть на первую пару даже если молодежь будет кататься лучше, но всё упирается в судейство от этого очень тревожно, сейчас начнется тянем потям одних и топим других.
У Дарио партнёршу зовут Елизавета
+14
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steelhard
Ответ Tacciana
Ангелопол, надеюсь, осознает, что теперь будет по всем сказкам принцем ездить?
Если не конём
+19
-6
+13
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Илларион
Удачи Валерию и его новой партнёрше, надеюсь он сделал правильные выводы, и мы увидим новую прекрасную пару!
+15
-2
+13
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elzakun
Ответ Елена Спирина
После всех новостей про Валеру, хочется всё-таки пожелать ему удачи. Пусть прошлое останется в прошлом и начать с чистого листа с холодной головой и трезвыми мыслями
Да, вот я тоже надеюсь, что он выводы какие-то сделает и сможет воспользоваться вторым шансом.
Мне иногда фигуристов юных жалко немножко в плане того, что если они что-нибудь накуролесят, это предмет всенародного обсуждения и порицания, и годами потом их преследует. Понятно что раз работают как взрослые, то и спрос как со взрослых, но реальное взросление не наступает от того, что спортивные нормативы успешно сдаешь, жизненные "шишки" тоже набить надо.
+14
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+12
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Revery
Ну, надеюсь мальчик возьмётся за ум.
Других шансов может уже не представиться.
+13
-1
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natalado
Если Валерий начал работать (тренироваться), то это хорошая новость.
+13
-1
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Rina
Удачи Валерию в новом штабе! Парень он талантливый, так что только вперед!
+14
-2
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Anita Levchenko
Ответ Tacciana
Ангелопол, надеюсь, осознает, что теперь будет по всем сказкам принцем ездить?
Принцем это 👍 Хорошо бы не пятой водорослью с краю под Сашей🌚
+15
-4
+11
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Katerina Sunny
У Плющенко шоу 26-28 октября. Ну хоть на лёд Валера уже вышел. С Ариной, наверное, имеет смысл начинать кататься под присмотром тренера.
+12
-1
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Александр Шульгин
Ответ Lennuci
Странно, что Линичук еще ни разу не спросили о сием событии. Или она сразу отправляет журноблогеров в пешее туристическое в отличие от ТАТ?
Лининчук давно уже не топ тренер современных танцевальных пар
+15
-5
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