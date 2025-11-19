Защитник «Зенита» Вега интересен «Ривер Плейт» (Legalbet)

Роман Вега интересен «Ривер Плейт».

Роман Вега может вернуться в Аргентину менее чем через год после трансфера в «Зенит».

Как сообщает Legalbet, защитник заинтересовал «Ривер Плейт». 21-летний футболист нравится Марсело Гальярдо, главному тренеру команды из Буэнос-Айреса.

Отмечается, что «Ривер Плейт» уже пытался подписать Вегу минувшим летом, но тогда игрок предпочел перейти из «Архентинос Хуниорс» в «Зенит». Сейчас Роман вновь попал в шорт-лист.

В этом сезоне Вега провел 6 матчей в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .