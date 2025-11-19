«Динамо» должен возглавить тренер, готовый сделать их чемпионом. Иностранный или российский – нет большой разницы, все заждались трофея». Точилин о тренере для бело-голубых

Александр Точилин: у «Динамо» должен быть тренер, готовый сделать клуб чемпионом.

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин заявил, что бело-голубых должен возглавить тренер, готовый выиграть чемпионат России.

Ранее команду покинул главный тренер Валерий Карпин. Исполняющим обязанности назначен Ролан Гусев .

«Динамо » должен возглавить тренер, готовый сделать команду чемпионом. А будет это иностранный специалист или же российский – не играет большой разницы, потому что все заждались трофея. Многие говорят, что команда уже по своей сути готова к титулу. И прошлые сезоны показывали, что команда может бороться за него.

Но мне, конечно же, больше хотелось бы, чтобы команду возглавил российский специалист. Тот, кто имеет отношение к «Динамо», знает, что все ждут результат, преданный клубу, полноценно посвящающий себя работе.

Стоит ли дать Ролану Гусеву шанс поработать главным тренером? Я думаю, что, по крайней мере, ему шанс дают. Многое будет зависеть от того, как они проведут последние три игры до перерыва. От этого будет многое зависеть. Я думаю, это шанс. Дальше руководство будет смотреть, насколько команда управляема», – сказал Точилин.

После 15 туров Мир РПЛ «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.