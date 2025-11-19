Митрофанов о словах Путина про качество судейства: «РФС видит потенциал ИИ в оперативной оценке эпизодов. Это повысит доверие к судейству в долгосрочной перспективе»
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на высказывание Владимира Путина о работе арбитров.
В среду президент России заявил, что болельщики постоянно обращают внимание на качество судейства в футболе.
Главе государства на выставке, посвященной искусственному интеллекту, рассказали о платформе AI 4 Sport, способной обеспечить более объективное судейство в футболе и других видах спорта.
«Тема, которую поднял президент страны, полностью совпадает с повесткой РФС по цифровизации футбола и работе с проблемами в судействе.
Мы видим потенциал ИИ в оперативной оценке эпизодов, что в долгосрочной перспективе сможет повысить доверие к судейству.
Конечно, важен баланс: технология должна стать поддержкой, но не заменой человеческого фактора в судействе», – сказал Митрофанов.