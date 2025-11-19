Митрофанов о словах Путина про качество судейства: «РФС видит потенциал ИИ в оперативной оценке эпизодов. Это повысит доверие к судейству в долгосрочной перспективе»

Максим Митрофанов: РФС видит потенциал ИИ для повышения доверия к судейству.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на высказывание Владимира Путина о работе арбитров.

В среду президент России заявил , что болельщики постоянно обращают внимание на качество судейства в футболе.

Главе государства на выставке, посвященной искусственному интеллекту, рассказали о платформе AI 4 Sport, способной обеспечить более объективное судейство в футболе и других видах спорта.

«Тема, которую поднял президент страны, полностью совпадает с повесткой РФС по цифровизации футбола и работе с проблемами в судействе.

Мы видим потенциал ИИ в оперативной оценке эпизодов, что в долгосрочной перспективе сможет повысить доверие к судейству.

Конечно, важен баланс: технология должна стать поддержкой, но не заменой человеческого фактора в судействе», – сказал Митрофанов.