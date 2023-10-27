НБА. 39 очков Лилларда помогли «Милуоки» обыграть «Филадельфию», «Лейкерс» одолели «Финикс»

В четверг, 26 октября, в рамках регулярного чемпионата сезона НБА-23/24 прошли два матча.

Дэмиан Лиллард дебютировал за «Милуоки» в домашнем матче против «Филадельфии» и помог команде добиться победы, набрав 39 очков.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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