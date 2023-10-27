НБА. 39 очков Лилларда помогли «Милуоки» обыграть «Филадельфию», «Лейкерс» одолели «Финикс»

Теги результаты Лейкерс Милуоки Филадельфия Финикс НБА Баскетбол

В четверг, 26 октября, в рамках регулярного чемпионата сезона НБА-23/24 прошли два матча.

Дэмиан Лиллард дебютировал за «Милуоки» в домашнем матче против «Филадельфии» и помог команде добиться победы, набрав 39 очков.

«Лейкерс» в Лос-Анджелесе взяли верх над «Финиксом».

НБА

Регулярный чемпионат

Милуоки – Филадельфия 118:117 (30:23, 33:31, 25:31, 30:32)
Дата проведения
27 октября, 02.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча
Милуоки
Лиллард (39 + 8 подборов), Я. Адетокумбо (23 + 13 подборов + 7 потерь), Б. Лопес (13), Миддлтон (6), Бизли (5) – старт; Портис (10), Краудер (9), Коннотон (7), Боучэмп (4), Пэйн (2).
Филадельфия
Макси (31 + 8 передач), Эмбиид (24 + 7 подборов + 6 передач + 7 потерь), Харрис (20 + 7 подборов), Мелтон (10), Такер (0 + 7 подборов) – старт; Убре (27), Рид (3), Беверли (2), Спрингер (0), Грин (0).

Лейкерс – Финикс 100:95 (18:30, 30:22, 24:32, 28:11)
Дата проведения
27 октября, 05.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча
Лейкерс
Дэвис (30 + 12 подборов), Джеймс (21 + 8 подборов + 9 передач + 5 потерь), Расселл (14), Ривз (10), Принс (0) – старт; Винсент (7 + 6 передач), Вуд (7 + 10 подборов), Хатимура (7), Реддиш (4), Хэйс (0).
Финикс
Дюрэнт (39 + 11 подборов + 8 потерь), Гордон (15), Окоги (10 + 8 подборов), Аллен (6), Нуркич (4 + 9 подборов) – старт; Гудвин (14), Ватанабе (3), Юбэнкс (2), Литтл (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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195 комментариев

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Григорий Ефимов
Леброн после первого матча: У нас есть определенный план по контролю моих минут, и я буду ему следовать.
Второй матч: Леброн играет 35 минут, в том числе четвертую четверть без замен.

Отличный план и прекрасная выдержка
+93
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Донован хозяин НБА
Такера, участвовавшего ещё в битве при Ватерлоо, не напугать силовыми проходами Яниса💪
+67
-1
+66
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Диетолог Зайона Уильямсона
Ответ Xell
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Ну, Бузер навряд ли сыграет, всё-таки 41 год уже..
+47
-1
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Неназванный эксперт
Ответ Can
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Старайтесь не пить по будням, спите хорошо, дышите чистым воздухом. Если будете всё делать правильно, лишние мягкие знаки, а также неправильные обороты речи будут вас реже навещать.
+45
-2
+43
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Sanan1908
Просто великолепен. В 38 так играть! Легенда
+44
-2
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JuVero
на деда время не действует, уничтожает в проходах после 30+ минут игры
+37
-1
+36
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Док Аксель
В клатче Джеймс всё зарешал. Его результативные проходы на кольцо, как нож сквозь масло сделали своё дело. Лейкерс с трудовой победой в матче.
+35
-2
+33
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Vagant
Дюрант, набрав 37 очков, обходит Хакима Оладжьювона, и становится 12-м в списке бомбардиров НБА за всю историю лиги.
+22
0
+22
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nukewin
вот на TNT, в отличие от ESPN, понимают в том, как важно спорт не просто показывать. И вам десятки миллионов в год платят ведущим Inside The NBA (квартет ведущих во главе с Эрни, но обязательно с Чаком - очень важен для очень многих зрителей, иногда важнее просто просмотра матчей). И хоть какого-нибудь Ван Ганди в этом году не уволили под предлогом экономии бюджетов.
Считаю, ESPN это творит исключительно под влиянием идиотов-руководителей из владеющего ими Диснея.
+20
0
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Поникший Руй
какие же клоуны на ветке каждый день, команды за половину первой игры хоронят лол
+24
-4
+20
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Илья Петров
Эмбида так же встречали и не дали штрафных после пересмотра. Лилард 15 уже пробил просто жесть...
+22
-3
+19
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Vagant
Ответ Док Аксель
В клатче Джеймс всё зарешал. Его результативные проходы на кольцо, как нож сквозь масло сделали своё дело. Лейкерс с трудовой победой в матче.
Отметим, что дело еще решил Хэм, выпустив Вуда вместо Реддиша и Принса. Лучше поздно, чем никогда. У Вуда лучший +/- =+21 среди ЛАЛ.
+17
0
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Каро Шелупонев
Это что у нас тут середина 10-х? Леброн и КД в клатче лютуют
+18
-1
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xamer 9
Ответ James23-94
Лет 8 назад вели подсчет, что он идет с опережением графика леброна и будет выше его по итогу)
Дюрант пропустил почти два года после разрыва сухожилия, у Джеймса такого отсутствия не было. Поэтому все прогнозы многолетней давности неактуальны.
+17
0
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Ernyko
Старый ждал и копил силы на концовку )
+17
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Каро Шелупонев
Ответ Денис Либстер
посмотрел последнюю четверть лал с финиками. если не считать винтажных проходов дедушки, который нагло пользуется отсутствием защиты у финикса и плюшевостью нуркича, самое красивое в игре команды из лос-анджелеса, как и в прошлом сезоне, выступление группы поддержки
Если брать ЛАЛ образца ПО (за исключением финала конфы), то там была просто бетонная защита, от которой лично я кайфовал и даже не смотрел на группу поддержки, потому что о ней вообще можно было забыть после такой обороны
+17
0
+17
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FS19
Ответ Григорий Ефимов
Ожидание: Лиллард поможет "лучшему игроку лиги" Яннису побороться за чемпионство. Реальность: Лиллард тащит в одно лицо полумертвого грека и всю команду
Очередная "глубокая аналитика" на основе первой игры.
+18
-3
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DVikk
Ответ Григорий Ефимов
Ожидание: Лиллард поможет "лучшему игроку лиги" Яннису побороться за чемпионство. Реальность: Лиллард тащит в одно лицо полумертвого грека и всю команду
Ожидание: эксперты с комментов спортс.ру безаппеляционно по первым 20-ти минутам сезона определят кто тянет , а кто дно.
Реальность: так и есть.
+15
-1
+14
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sfrrrR
Ответ Indurain Larraya
А как вообще раньше Милуоки без Лилларда играли, кто-нибудь помнит?
Конечно помним. Как же не помнить: финал - 50 очков Янниса в последней 6-й игре с Финиксом (4-2), MVP и чемпионство 21-го года...
+14
0
+14
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Андрей Габдрахманов
Ответ Mr.BadGuy
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)) Санс не было Билла и Букера
+13
0
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Vagant
Когда дедушку не мучают игрой на центре и дают ему передохнуть по матчу, он решает концовку.
+14
-2
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Неназванный эксперт
Ответ nukewin
вот на TNT, в отличие от ESPN, понимают в том, как важно спорт не просто показывать. И вам десятки миллионов в год платят ведущим Inside The NBA (квартет ведущих во главе с Эрни, но обязательно с Чаком - очень важен для очень многих зрителей, иногда важнее просто просмотра матчей). И хоть какого-нибудь Ван Ганди в этом году не уволили под предлогом экономии бюджетов. Считаю, ESPN это творит исключительно под влиянием идиотов-руководителей из владеющего ими Диснея.
Да, TNT вообще ламповый канал, там и музыка своя перед матчами и в целом репортажи достаточно бодро проходят. Честно, очень расстроен, тем, что Стэна не продлили, вряд ли кто-то ещё сможет выдавать в эфире настолько живой и интересный тренерский комментарий к происходящему. Весь этот курс на молодых комментаторов выглядит очень странно, сомневаюсь, что зрители оценят.
+12
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Адель Кутуков
Шредер>Винсент
+12
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Ballboy13
Ответ Nightyork97
Лиллард на таком опыте концовку провел, подтащил сегодня Бакс. Сегодня все держалось на мега реализации Убрэ. У него было 9 из 10 за 24 минуты, 5 из 5 трехи. Макси неплохо играл, но не хватило. Бакс вели +18 и должны были грамотно доиграть, но Яннис решил начать поливать трехи и средние, куча потерь, ужасная реализация. На Востоке все идет к финалу Бакс и Сэлтикс. Если они начнут играть на полную, соперников там нет.
"На востоке все идет к финалу Бакс и Сэлтикс". Серьезно? После одного матча такие выводы?
+13
-2
+11
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Dmitry Trepov
Ответ Григорий Ефимов
Леброн после первого матча: У нас есть определенный план по контролю моих минут, и я буду ему следовать. Второй матч: Леброн играет 35 минут, в том числе четвертую четверть без замен. Отличный план и прекрасная выдержка
Как собственно и всегда
+11
0
+11
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