НБА. 39 очков Лилларда помогли «Милуоки» обыграть «Филадельфию», «Лейкерс» одолели «Финикс»
В четверг, 26 октября, в рамках регулярного чемпионата сезона НБА-23/24 прошли два матча.
Дэмиан Лиллард дебютировал за «Милуоки» в домашнем матче против «Филадельфии» и помог команде добиться победы, набрав 39 очков.
«Лейкерс» в Лос-Анджелесе взяли верх над «Финиксом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 октября, 02.30, «Fiserv Forum»
- Милуоки
- Лиллард (39 + 8 подборов), Я. Адетокумбо (23 + 13 подборов + 7 потерь), Б. Лопес (13), Миддлтон (6), Бизли (5) – старт; Портис (10), Краудер (9), Коннотон (7), Боучэмп (4), Пэйн (2).
- Дата проведения
- 27 октября, 05.00, «Crypto.com Arena»
- Лейкерс
- Дэвис (30 + 12 подборов), Джеймс (21 + 8 подборов + 9 передач + 5 потерь), Расселл (14), Ривз (10), Принс (0) – старт; Винсент (7 + 6 передач), Вуд (7 + 10 подборов), Хатимура (7), Реддиш (4), Хэйс (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Второй матч: Леброн играет 35 минут, в том числе четвертую четверть без замен.
Отличный план и прекрасная выдержка
Считаю, ESPN это творит исключительно под влиянием идиотов-руководителей из владеющего ими Диснея.
Реальность: так и есть.