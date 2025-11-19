Леонардо: «Мбаппе надо было продать в 2021-м, потому что он хотел уйти. Нельзя упрашивать игрока остаться. И если вы заплатили за футболиста, то не можете его просто так отпускать»

Леонардо: «ПСЖ» надо было продавать Мбаппе.

Леонардо считает, что «ПСЖ» стоило продать Килиана Мбаппе в 2021 году.

«Ему надо было уходить, потому что он хотел уйти. Он хотел уйти – так вперед! Вот такое у меня мнение.

Но я также понимаю, что если вы заплатили за футболиста, то не можете просто так его отпускать, надо все обдумать. А если он не уходит, то надо контролировать ситуацию.

Как по мне, если у вас появляется возможность с футболистом, которого все хотят, то надо ею пользоваться. Нельзя говорить ему: «Пожалуйста, останься с нами». Для меня нет такого варианта», – сказал бывший спортивный директор «ПСЖ».