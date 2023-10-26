Луис Рубиалес просил не дисквалифицировать Серджи Бускетса перед класико.

Бывший вице-президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Ана Муньос дала показания по делу относительно контракта Рубиалеса с властями Саудовской Аравии – бывший президент федерации договорился о проведении матчей за Суперкубок Испании на территории ближневосточной страны.

Муньос, возглавлявшая отдел RFEF по вопросам честности и неподкупности, рассказала об эпизоде, побудившем ее покинуть федерацию в декабре 2019 года. По ее словам, ее отдел собирался подать жалобу на игрока «Барселоны» за его высказывания о судьях.

Однако Рубиалес, занимавший пост президента RFEF, попросил ее отложить этот вопрос – он сказал, что дисквалификация Бускетса на 4 матча была бы равносильна «выстрелу себе в ногу», так как в этом случае хавбек не смог бы принять участие в игре против «Реала».

Отмечается, что Муньос изначально не называла фамилию Бускетса, а сделала это только под конец допроса, когда один из юристов задал прямой вопрос о личности игрока, за которого вступился Рубиалес.

Судя по всему, бывший вице-президент RFEF вспомнила события, произошедшие после матча «Барселоны» против «Реал Сосьедад» 14 декабря 2019 года (2:2). Тогда Бускетс усомнился в честности главного арбитра встречи и заявил, что тот не хотел назначать пенальти в пользу «блауграны».

« » сыграла с «Реалом» через 4 дня. Серджи принял участие в том класико.

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