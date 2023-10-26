Рубиалес просил не дисквалифицировать Бускетса перед класико в 2019-м, сравнив это с «выстрелом себе в ногу». Об этом рассказала бывший вице-президент RFEF

Теги Барселона Реал Мадрид Луис Рубиалес Ла Лига Федерация футбола Испании Серджи Бускетс Класико Футбол

Луис Рубиалес просил не дисквалифицировать Серджи Бускетса перед класико.

Бывший вице-президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Ана Муньос дала показания по делу относительно контракта Рубиалеса с властями Саудовской Аравии – бывший президент федерации договорился о проведении матчей за Суперкубок Испании на территории ближневосточной страны. 

Муньос, возглавлявшая отдел RFEF по вопросам честности и неподкупности, рассказала об эпизоде, побудившем ее покинуть федерацию в декабре 2019 года. По ее словам, ее отдел собирался подать жалобу на игрока «Барселоны» Серджи Бускетса за его высказывания о судьях.

Однако Рубиалес, занимавший пост президента RFEF, попросил ее отложить этот вопрос – он сказал, что дисквалификация Бускетса на 4 матча была бы равносильна «выстрелу себе в ногу», так как в этом случае хавбек не смог бы принять участие в игре против «Реала». 

Отмечается, что Муньос изначально не называла фамилию Бускетса, а сделала это только под конец допроса, когда один из юристов задал прямой вопрос о личности игрока, за которого вступился Рубиалес. 

Судя по всему, бывший вице-президент RFEF вспомнила события, произошедшие после матча «Барселоны» против «Реал Сосьедад» 14 декабря 2019 года (2:2). Тогда Бускетс усомнился в честности главного арбитра встречи и заявил, что тот не хотел назначать пенальти в пользу «блауграны».

«Барселона» сыграла с «Реалом» через 4 дня. Серджи принял участие в том класико.

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164 комментария

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alexmixer9
Неожиданно, но давит и покупает всех судей Реал конечно же, смотрите не перепутайте!!!
+314
-110
+204
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los merengues
Ригобер, что с лицом?
+202
-40
+162
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VuNePonimaete
Ответ los merengues
Ригобер, что с лицом?
Оно у него всегда в шоколадной смеси
+142
-15
+127
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Iamliam
Ответ alexmixer9
Неожиданно, но давит и покупает всех судей Реал конечно же, смотрите не перепутайте!!!
Ты серьезно? У вас только что Начо отмазали после страшного фола, ради того, чтобы он в классико сыграл)
А Бускетс никого не травмировал, хотели дискву дать за слова - за такое можно почти любому дискву давать.
+182
-107
+75
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Аврал
Ещё один пазл в картину маслом...
+92
-18
+74
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Born is the King
Лапорта о подкупе Эвребе: "Это был Рубиалес"
+58
-13
+45
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VuNePonimaete
Ох уже этот Перес. Дед, остановись уже!
+60
-16
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VuNePonimaete
Ответ Iamliam
Ты серьезно? У вас только что Начо отмазали после страшного фола, ради того, чтобы он в классико сыграл) А Бускетс никого не травмировал, хотели дискву дать за слова - за такое можно почти любому дискву давать.
Игроку Бетиса (Миранда) за такой же фол в том сезоне сократили дискву до одного матча. Это наверно Перес перепутал Реал и вписаться решил за севильцев?
+70
-27
+43
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Ruslan3132
вы не понимаете, это другое )) вот Начо (4го ЦЗ команды) сократили дискву с 3 до 2, это даааа )))
+65
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Ruslan3132
Ответ alexmixer9
Неожиданно, но давит и покупает всех судей Реал конечно же, смотрите не перепутайте!!!
Никогда такого не было, и вот опять )
+55
-30
+25
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Caterina
Про то как Неймара дисквалифицировали на 4 матча в 2017, последний из которых был Эль Класико - это мы уже не помним, да? За какую страшную провинность? За аплодисменты!)) Рамос за такие же аплодисменты ничего не получал вообще, как и Карвахаль - за неприличный жест обращённый к трибунам. Здешние королевичи тогда ещё в памперсы писались, видимо. Или память у них девичья.
А сокращение дисквы Начо в аккурат к Класико? Но кабинет, конечно, Барса))
+49
-28
+21
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Ruslan3132
Ответ Iamliam
А что тут криминального в этой новости? Хотели дать дискву за слова, но не дали. Таких эпизодов миллион можно возбудить, игроки постоянно чтото говорят арбитру. Моуриньо вон вообще за передразнивание игрока дискву схлопотал)
Если бы это касалось игрока Реала, тебе бы тут сейчас втирали официальные лица барсы, что это СОЦИАЛОГИЧЕСКИЙ МАДРИДИЗМ ))))))
+30
-15
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los merengues
Ответ иц а мен
Комментарий удален модератором
А что вскроется, когда уйдет Лапорта? Или это работает только в одну сторону?
Вскроется, значит Реал тоже получит ушат помоев в свой адрес.
Но речь же сейчас не о Мадриде, верно, стрелочник?
+19
-5
+14
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Аврал
Ответ Iamliam
Комментарий скрыт
Какой страшный?Убил кого то?Ты когда навещал в реанимации пострадавшего?
+25
-12
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Артём Назмутдинов
Ответ VuNePonimaete
Игроку Бетиса (Миранда) за такой же фол в том сезоне сократили дискву до одного матча. Это наверно Перес перепутал Реал и вписаться решил за севильцев?
ну так ты ответь, почему только с одной стороны дают красные за слова, а тому де винисиусы не дают красную за оскорбление целого стадиона
+37
-25
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Funny lepka
За поцелуй сильнее наказали
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gPk
По ее словам, ее отдел собирался подать жалобу на игрока «Барселоны» Серджи Бускетса за его высказывания о судьях.

Однако Рубиалес, занимавший пост президента RFEF, попросил ее отложить этот вопрос – он сказал, что дисквалификация Бускетса на 4 матча была бы равносильна «выстрелу себе в ногу»

Дисквалифицировать игрока за то что он сказал о судьях на целых 4 матча - это сильно..Видна рука Переса..В подобном моменте Левандовски дали 3 матча..

А вот случай с игроком Реала в матче с Осасуной :Поднявшись с газона, бразилец выкрикнул в адрес судьи: «Иди и тра*** себя, с***н сын». Мунуэра не наказал Винисиуса за оскорбления.

Где была эта Муньос и почему про 4-ех матчевую дисквалификацию ничего не говорила?)
+27
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IM
Я предложила дисквалицировать Бускетса за слова, Левандовского за касание носа и заодно сократить дисквалификацию Начо, чтобы все было по-честному - сказала Ана Муньос.
+23
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Rus Donskoy
прочь руки губы от рубиалеса!)
+12
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AminO2
Перевожу с испанского: лоббистка "Мадрида" в федерации хотела по надуманному предлогу ослабить состав "Барсы" перед эль-классико, спровоцировав скандал, а грамотный президент вовремя вмешался и сорвал их планы испортить футбольный праздник.
Мадридская лоббистка, как несправившаяся с задачей, ради которой её и внедряли в федерацию,
была сразу же показательно уволена своей сливочной мафией.
+23
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Егор
и да, читаем, что написал умный человек)
Читаешь заголовок и аж срашно становится. Читаешь дальше и становится забавно 😅

1. Заголовок на первом скрине.

2. Ана Муньос – бывший вице-президент RFEF. ее отдел собирался подать жалобу на игрока «Барселоны» Серджи Бускетса за его высказывания о судьях.

3. Рубиалес, который братишка Пике, сказал, что идея говно и советовал такого не делать. Рубиалес по сути ее босс.

4. А что же за слова такие были у Бускетса и почему его хотели дисквалифицировать аж на 4 матча?

5. В матче «Барселона» и «Реал Сосьедад» поставили пенальти в ворота «Барсы» за такой вот фол Бускетса и не поставили пенальти в ворота «Сосьедад» за идентичный эпизод уже на Пике. (моменты на скринах)

6. Де Йонг после матча высказался: «Это был пенальти против Пике. Если в первом тайме судья назначает пенальти Бускетсу за подобную игру, то в ситуации с Пике ему тоже придется назначить пенальти»

Бускетс поддержал: «Момент с Пике — более очевидный, чем с моим участием. Я не понимаю, почему в эпизоде с Пике не воспользовались VAR. В таких моментах VAR должен быть использован»

7. Жесткие высказывания, да? Что-то на уровне потроганного носа Робертом Левандовски. И да, а почему тогда не хотели дисквалифицировать еще и Де Йонга?

8. Рубиалес, хоть и братишка Пике, все равно понимает, что такое решение вызовет скандал и просит женщину подумать головой и не идти на такие шаги. Ибо наказание реально неадекватное.

9. А теперь мы находимся в ситуации, где Хави, Анчелотти и другие тренеры не могут критиковать судейство, потому что появятся еще сумасшедшие, которые назначат им пару матчей дисквалификации за их слова.

@BarcaFamilyyy
+14
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Iamliam
Ответ Марик Кармов
Ты так складно стелишь , будто Начо вообще отменили дискву , а он является кандидатом номер 1 в основу . а Реалу ведь в Класико некого ставить кроме Начо !
Ты только что писал мне что он НЕ игрок основы 😀
Быстро ты переобуваешься)
+12
-7
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Arthurino
Ответ Caterina
Про то как Неймара дисквалифицировали на 4 матча в 2017, последний из которых был Эль Класико - это мы уже не помним, да? За какую страшную провинность? За аплодисменты!)) Рамос за такие же аплодисменты ничего не получал вообще, как и Карвахаль - за неприличный жест обращённый к трибунам. Здешние королевичи тогда ещё в памперсы писались, видимо. Или память у них девичья. А сокращение дисквы Начо в аккурат к Класико? Но кабинет, конечно, Барса))
Твоему любимому Роналду в класико 5 матчей дисквы давали в начале сезона 17/18 за то, что тот руку положил на плечо судьи и смазали все начало сезона для него, благо в конце он все-равно взял 3 ЛЧ подряд, став лучшим бомбардиром турнира с 15 голами. Что-то я не помню, чтобы вы так же плакали, как из-за дисквы Левандовски?

P.S. Реально что ты здесь забыла, культистка? Бегом на ветки Биг Тейсти лиги
+15
-10
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Марик Кармов
Ответ Iamliam
Ты серьезно? У вас только что Начо отмазали после страшного фола, ради того, чтобы он в классико сыграл) А Бускетс никого не травмировал, хотели дискву дать за слова - за такое можно почти любому дискву давать.
есть целый ряд игроков из других команд, которым в такой же ситуации скостили дискву до 2 матчей. во-вторых, Начо не железный игрок основы, чтобы столько 3,14здеть про это.
+14
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Mr. Voronoi
Перес замолвил Рубиалесу, чтоб интереснее играть было
+5
-2
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