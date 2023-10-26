Рубиалес просил не дисквалифицировать Бускетса перед класико в 2019-м, сравнив это с «выстрелом себе в ногу». Об этом рассказала бывший вице-президент RFEF
Луис Рубиалес просил не дисквалифицировать Серджи Бускетса перед класико.
Бывший вице-президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Ана Муньос дала показания по делу относительно контракта Рубиалеса с властями Саудовской Аравии – бывший президент федерации договорился о проведении матчей за Суперкубок Испании на территории ближневосточной страны.
Муньос, возглавлявшая отдел RFEF по вопросам честности и неподкупности, рассказала об эпизоде, побудившем ее покинуть федерацию в декабре 2019 года. По ее словам, ее отдел собирался подать жалобу на игрока «Барселоны» Серджи Бускетса за его высказывания о судьях.
Однако Рубиалес, занимавший пост президента RFEF, попросил ее отложить этот вопрос – он сказал, что дисквалификация Бускетса на 4 матча была бы равносильна «выстрелу себе в ногу», так как в этом случае хавбек не смог бы принять участие в игре против «Реала».
Отмечается, что Муньос изначально не называла фамилию Бускетса, а сделала это только под конец допроса, когда один из юристов задал прямой вопрос о личности игрока, за которого вступился Рубиалес.
Судя по всему, бывший вице-президент RFEF вспомнила события, произошедшие после матча «Барселоны» против «Реал Сосьедад» 14 декабря 2019 года (2:2). Тогда Бускетс усомнился в честности главного арбитра встречи и заявил, что тот не хотел назначать пенальти в пользу «блауграны».
«Барселона» сыграла с «Реалом» через 4 дня. Серджи принял участие в том класико.
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А Бускетс никого не травмировал, хотели дискву дать за слова - за такое можно почти любому дискву давать.
А сокращение дисквы Начо в аккурат к Класико? Но кабинет, конечно, Барса))
Вскроется, значит Реал тоже получит ушат помоев в свой адрес.
Но речь же сейчас не о Мадриде, верно, стрелочник?
Однако Рубиалес, занимавший пост президента RFEF, попросил ее отложить этот вопрос – он сказал, что дисквалификация Бускетса на 4 матча была бы равносильна «выстрелу себе в ногу»
Дисквалифицировать игрока за то что он сказал о судьях на целых 4 матча - это сильно..Видна рука Переса..В подобном моменте Левандовски дали 3 матча..
А вот случай с игроком Реала в матче с Осасуной :Поднявшись с газона, бразилец выкрикнул в адрес судьи: «Иди и тра*** себя, с***н сын». Мунуэра не наказал Винисиуса за оскорбления.
Где была эта Муньос и почему про 4-ех матчевую дисквалификацию ничего не говорила?)
Мадридская лоббистка, как несправившаяся с задачей, ради которой её и внедряли в федерацию,
была сразу же показательно уволена своей сливочной мафией.
Читаешь заголовок и аж срашно становится. Читаешь дальше и становится забавно 😅
1. Заголовок на первом скрине.
2. Ана Муньос – бывший вице-президент RFEF. ее отдел собирался подать жалобу на игрока «Барселоны» Серджи Бускетса за его высказывания о судьях.
3. Рубиалес, который братишка Пике, сказал, что идея говно и советовал такого не делать. Рубиалес по сути ее босс.
4. А что же за слова такие были у Бускетса и почему его хотели дисквалифицировать аж на 4 матча?
5. В матче «Барселона» и «Реал Сосьедад» поставили пенальти в ворота «Барсы» за такой вот фол Бускетса и не поставили пенальти в ворота «Сосьедад» за идентичный эпизод уже на Пике. (моменты на скринах)
6. Де Йонг после матча высказался: «Это был пенальти против Пике. Если в первом тайме судья назначает пенальти Бускетсу за подобную игру, то в ситуации с Пике ему тоже придется назначить пенальти»
Бускетс поддержал: «Момент с Пике — более очевидный, чем с моим участием. Я не понимаю, почему в эпизоде с Пике не воспользовались VAR. В таких моментах VAR должен быть использован»
7. Жесткие высказывания, да? Что-то на уровне потроганного носа Робертом Левандовски. И да, а почему тогда не хотели дисквалифицировать еще и Де Йонга?
8. Рубиалес, хоть и братишка Пике, все равно понимает, что такое решение вызовет скандал и просит женщину подумать головой и не идти на такие шаги. Ибо наказание реально неадекватное.
9. А теперь мы находимся в ситуации, где Хави, Анчелотти и другие тренеры не могут критиковать судейство, потому что появятся еще сумасшедшие, которые назначат им пару матчей дисквалификации за их слова.
@BarcaFamilyyy
Быстро ты переобуваешься)
P.S. Реально что ты здесь забыла, культистка? Бегом на ветки Биг Тейсти лиги