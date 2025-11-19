Бубнов возглавил бы «Динамо»: «У меня бы Царь, Шалимов и Кобелев были. Гусева с Паршивлюком не было бы – не тот уровень. За год мы игрочков подкупим, из академии возьмем, выстроим игру»

Бубнов о «Динамо»: мы с Мостовым и Шалимовым за год выстроим игру.

Александр Бубнов согласился бы потренировать «Динамо », если бы ему предложили.

«Пошел бы я или нет? Пошел бы. Но такой тренерский штаб собрал бы... У меня бы и Царь был, и Шалимов – все бы были, блин! И Кобелева бы пригласили.

Гусева с Паршивлюком не было бы. Ну не тот уровень, понимаешь.

Задача-то какая сейчас? Уже ни чемпионство, ни Кубок они не выиграют. Задач никаких нет. А за год мы подготовим, игрочков подкупим-пригласим, из академии возьмем игрочков, выстроим игру, принципы игры определим. Карпин с основными принципами игры ни в одной команде не мог определиться, он не знает, что такое футбол», – заявил бывший защитник сборной СССР.