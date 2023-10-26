Анри считает, что Месси должен взять «Золотой мяч»: «Холанд и другие игроки «Сити» могут спросить: «Почему не я?» Но Лео выиграл ЧМ»
Тьерри Анри объяснил, почему именно Лионель Месси должен получить «Золотой мяч».
– Многие люди могут оспаривать это, но для меня [все очевидно], если игрок выиграл чемпионат мира в той манере, как сделал он.
Можем поговорить о том, что было в финале. Как француз я был немного разочарован тем, как все закончилось, но нельзя было сказать, что это было бы незаслуженно, если бы Месси выиграл.
Многие могут утверждать, что Холанд или другие игроки «Манчестер Сити» могут спросить: «А почему не я?» Но нельзя сказать, что это будет неправильно, если Месси получит «Золотой мяч».
Есть еще история. Я думаю о Левандовском. Тогда (в ковидный сезон – Sports.ru) сказали, что вручать «Золотой мяч» не будут, но футбол-то был! Почему ему не дали выиграть «Золотой мяч»?
– Так кто же должен выиграть сейчас?
– По-моему, Месси. Все, пока, все кончено, – сказал бывший форвард «Барселоны» и сборной Франции Анри в эфире CBS Sports.
Церемония вручения самой престижной индивидуальной футбольной награды состоится 30 октября.
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Многие люди считают, что в 2010 году ЗМ должен был брать Иньеста - хотя большУю часть сезона он был травмирован и в целом за Барселону конкретно в 2010 году играл неровно.
И тут бац, ЧМ перестает быть аргументом, когда это Месси. Хотя Лео провел турнир явно сильнее, чем Зидан, Каннаваро и Иньеста в приведенные годы.
P.S. И да, награда сейчас выдается за сезон 2022/23, то есть ЧМ учитывается.
2) ЗМ выдается за сезон 2022/23, читайте правила.
Забавно, что каждый аргумент против Месси - липа. Весьма показательно.
Мальчик, ты футбол с какого периода смотришь?
Первая инфа по запросу: как информирует Opta, футболисты "Атлетико" девять раз нарушили правила на капитане "Барселоны" Лионеле Месси в матче 35-го тура Примеры, который завершился нулевой ничьей. Источник сообщает, что это рекорд по фолам против одного игрока каталонского клуба с сезона-2003/04, когда портал начал вести данные статистические подсчеты. Матч 2021 года если что
Начни футбол смотреть, не знаю, что ещё советовать. В Южной Америке в сборных все играют грубо, там ноги отрубают и ничего не поменялось с 20 века. За последние 6 лет фолили чаще чем на Месси только на Неймаре. Почти 1000 фолов за 6-летний период. И это его "оберегали" )
Смешно. Пересмотри пару матчей Реала против Барсы в начале 10-ых как там играли Пепе и Рамос против Месси )
Хотя зачем я отвечаю всерьез парню, который пишет про Кока-Колу и 8-2. Не поймешь всё равно
Мартинес вытащил 2 серии пенальти и сделал сейв десятилетия на 120 минуте - может ему дадим ЗМ? Или Мбаппе, который в финале вообще хет-трик сделал?
Пиар-компания Месси - это что-то за гранью понимания
По сути, за исключением первого матча, Аргентина провела шесть подряд матчей плей-офф в которых или пан, или пропал. И во всех Месси сыграл роль первой скрипки.
Сомневаюсь, что на что-то подобное способен кто-то еще кроме Лео. Полуфиналы и финал ЛЧ подтвердили, что точно не Холанд.
Про Мбаппе и Мартинеса - да были шедевральные вспышки. Но сравнивать их вклад и в клад Месси в победы, в игру - это неадекватно. Я надеюсь, ты еще исправим.