Анри считает, что Месси должен взять «Золотой мяч»: «Холанд и другие игроки «Сити» могут спросить: «Почему не я?» Но Лео выиграл ЧМ»

Теги Тьерри Анри Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Роберт Левандовски ЧМ-2022 Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Тьерри Анри объяснил, почему именно Лионель Месси должен получить «Золотой мяч».

– Многие люди могут оспаривать это, но для меня [все очевидно], если игрок выиграл чемпионат мира в той манере, как сделал он.

Можем поговорить о том, что было в финале. Как француз я был немного разочарован тем, как все закончилось, но нельзя было сказать, что это было бы незаслуженно, если бы Месси выиграл.

Многие могут утверждать, что Холанд или другие игроки «Манчестер Сити» могут спросить: «А почему не я?» Но нельзя сказать, что это будет неправильно, если Месси получит «Золотой мяч».

Есть еще история. Я думаю о Левандовском. Тогда (в ковидный сезон – Sports.ru) сказали, что вручать «Золотой мяч» не будут, но футбол-то был! Почему ему не дали выиграть «Золотой мяч»?

– Так кто же должен выиграть сейчас?

– По-моему, Месси. Все, пока, все кончено, – сказал бывший форвард «Барселоны» и сборной Франции Анри в эфире CBS Sports.

Церемония вручения самой престижной индивидуальной футбольной награды состоится 30 октября.

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279 комментариев

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Redsfan
Многие люди совершенно согласны с золотыми мячами Зидана в 1998, Роналдо в 2002 и Каннаваро в 2006 за выигранные ЧМ (в случае с Зиданом - за один сильный матч вообще, пусть это и был финал).

Многие люди считают, что в 2010 году ЗМ должен был брать Иньеста - хотя большУю часть сезона он был травмирован и в целом за Барселону конкретно в 2010 году играл неровно.

И тут бац, ЧМ перестает быть аргументом, когда это Месси. Хотя Лео провел турнир явно сильнее, чем Зидан, Каннаваро и Иньеста в приведенные годы.

P.S. И да, награда сейчас выдается за сезон 2022/23, то есть ЧМ учитывается.
+165
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+108
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иц а мен
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Ответ SkSK
жесть. 0 объективности, только заученное "Месси, Месси". Если уж ЧМ приводить как главный аргумент, то почему не Альварес??? ЧМ есть (причем не статистом) плюс все титулы с Сити. Все, ушло уже давно время и Месси и Роналду. есть много других топовых игроков.
потому что влияние месси на игру аргентины было больше, потому что дают за прошедший за сезон в котором альварес сидел на банке, Господи, ну мозги хоть включите
+142
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Dastan Zhapar Uulu
Ответ trav
Давать ЗМ-2023 за турнир, прошедший в 2022 году, где всё, что сделал претендент это забил 5 мячей с пенальти - это жесть. Мартинес вытащил 2 серии пенальти и сделал сейв десятилетия на 120 минуте - может ему дадим ЗМ? Или Мбаппе, который в финале вообще хет-трик сделал? Пиар-компания Месси - это что-то за гранью понимания
Для Мартинеса есть вратарский приз от того же Франц футбол, хет трик в финале, где из 2 пенальти? ты серьезна? Смешно читать комментарии от хейтеров Месси
+121
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VERBLYUD
Ответ Mario14
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В прошлом году награду получил Бензема.
+63
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Redsfan
Ответ trav
Давать ЗМ-2023 за турнир, прошедший в 2022 году, где всё, что сделал претендент это забил 5 мячей с пенальти - это жесть. Мартинес вытащил 2 серии пенальти и сделал сейв десятилетия на 120 минуте - может ему дадим ЗМ? Или Мбаппе, который в финале вообще хет-трик сделал? Пиар-компания Месси - это что-то за гранью понимания
1) Месси забил 4 гола с пенальти, а еще 6 результативных действий было с игры.

2) ЗМ выдается за сезон 2022/23, читайте правила.

Забавно, что каждый аргумент против Месси - липа. Весьма показательно.
+60
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Robert Oganyan
Ответ trav
Давать ЗМ-2023 за турнир, прошедший в 2022 году, где всё, что сделал претендент это забил 5 мячей с пенальти - это жесть. Мартинес вытащил 2 серии пенальти и сделал сейв десятилетия на 120 минуте - может ему дадим ЗМ? Или Мбаппе, который в финале вообще хет-трик сделал? Пиар-компания Месси - это что-то за гранью понимания
"всё, что сделал претендент это забил 5 мячей с пенальти " - это клиника. Хоть постеснялись бы такой бред писать, хотя фанаты худшего игрока в истории плейофф ЧМ и не такое заплюсуют
+65
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VERBLYUD
Ответ SkSK
жесть. 0 объективности, только заученное "Месси, Месси". Если уж ЧМ приводить как главный аргумент, то почему не Альварес??? ЧМ есть (причем не статистом) плюс все титулы с Сити. Все, ушло уже давно время и Месси и Роналду. есть много других топовых игроков.
Почему ЧМ не может быть главным аргументом? Бензема в прошлом году выиграл ЛЧ и стал МВП турнира и за это получил ЗМ, почему Месси не может получить ЗМ за более крутой турнир?
+63
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Блуждающий странник
Ответ trav
Давать ЗМ-2023 за турнир, прошедший в 2022 году, где всё, что сделал претендент это забил 5 мячей с пенальти - это жесть. Мартинес вытащил 2 серии пенальти и сделал сейв десятилетия на 120 минуте - может ему дадим ЗМ? Или Мбаппе, который в финале вообще хет-трик сделал? Пиар-компания Месси - это что-то за гранью понимания
Когда я вижу такие залайканные комментарии становится страшно насколько опопсела и отупела футбольная аудитория
+51
-14
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Koulmann
Ответ trav
Давать ЗМ-2023 за турнир, прошедший в 2022 году, где всё, что сделал претендент это забил 5 мячей с пенальти - это жесть. Мартинес вытащил 2 серии пенальти и сделал сейв десятилетия на 120 минуте - может ему дадим ЗМ? Или Мбаппе, который в финале вообще хет-трик сделал? Пиар-компания Месси - это что-то за гранью понимания
Если считать, что все, что сделал Месси на ЧМ-2022, это забил 5 мячей с пенальти (этт пенальти с воздуха появились, не забываем), то мне кажется надо либо не смотреть футбол вообще, либо срочно ложиться в больничку и лечиться от хейтерства четвертой стадии.
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Рита Вишневская
Ну Зидану в 1998 вообще отдали золотой мяч за дубль в финале ЧМ. Дель Пьеро и Рональдо были лучше Зизу в течение сезона. Так что зачастую золотой мяч это субъективщина
+41
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Блуждающий странник
Ответ trav
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В Ла Лиге его не трогали?
Мальчик, ты футбол с какого периода смотришь?

Первая инфа по запросу: как информирует Opta, футболисты "Атлетико" девять раз нарушили правила на капитане "Барселоны" Лионеле Месси в матче 35-го тура Примеры, который завершился нулевой ничьей. Источник сообщает, что это рекорд по фолам против одного игрока каталонского клуба с сезона-2003/04, когда портал начал вести данные статистические подсчеты. Матч 2021 года если что

Начни футбол смотреть, не знаю, что ещё советовать. В Южной Америке в сборных все играют грубо, там ноги отрубают и ничего не поменялось с 20 века. За последние 6 лет фолили чаще чем на Месси только на Неймаре. Почти 1000 фолов за 6-летний период. И это его "оберегали" )
Смешно. Пересмотри пару матчей Реала против Барсы в начале 10-ых как там играли Пепе и Рамос против Месси )

Хотя зачем я отвечаю всерьез парню, который пишет про Кока-Колу и 8-2. Не поймешь всё равно
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filippa
Ответ ten Hag
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назвать дремучим Тьери Анри ! чувак надеюсь ты повысил свою самооценку уверен тебе это надо.
+27
-4
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trav
Давать ЗМ-2023 за турнир, прошедший в 2022 году, где всё, что сделал претендент это забил 5 мячей с пенальти - это жесть.
Мартинес вытащил 2 серии пенальти и сделал сейв десятилетия на 120 минуте - может ему дадим ЗМ? Или Мбаппе, который в финале вообще хет-трик сделал?
Пиар-компания Месси - это что-то за гранью понимания
+205
-183
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VERBLYUD
Ответ Beloded2007
Альварес тоже выиграл
Специально для таких, как вы Анри уточняет: "если игрок выиграл чемпионат мира в той манере, как сделал он..." В такой манере никто не выигрывал ЧМ, мужик стал лучшим игроком на всех стадиях, кто еще так делал?
+38
-17
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Блуждающий странник
Ответ SkSK
жесть. 0 объективности, только заученное "Месси, Месси". Если уж ЧМ приводить как главный аргумент, то почему не Альварес??? ЧМ есть (причем не статистом) плюс все титулы с Сити. Все, ушло уже давно время и Месси и Роналду. есть много других топовых игроков.
0 объективности у тех кто говорит, что не заслужил. Считать, что кто-то другой должен выиграть одно, а говорить, что не заслужил это уже отдельная шиза. Альварес - лавочник Сити. Месси игрок основы в ПСЖ. У Месси лучше статистика во всём. Месси - лидер сборной. Альварес хоть и открытие турнира, но ровно половину игр он провел слабо, а Месси тащил во всех матчах, но непредвзятым людям это объяснять не нужно
+31
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VERBLYUD
Ответ Nico Boi
Ди Мария тоже взял ЧМ, отдайте ему
Ди Мария за весь турнир провел только один топовый тайм, а Месси был хорош во всех матчах.
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vel
Показать свой лучший футбол в решающий момент, который настает раз в 4 года - гораздо сложнее, чем показывать свой лучший футбол в матчах, с гораздо меньшим давлением, когда у тебя есть возможность исправиться каждые выходные.
По сути, за исключением первого матча, Аргентина провела шесть подряд матчей плей-офф в которых или пан, или пропал. И во всех Месси сыграл роль первой скрипки.
Сомневаюсь, что на что-то подобное способен кто-то еще кроме Лео. Полуфиналы и финал ЛЧ подтвердили, что точно не Холанд.
+26
-9
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фан Барсы
Ответ trav
Давать ЗМ-2023 за турнир, прошедший в 2022 году, где всё, что сделал претендент это забил 5 мячей с пенальти - это жесть. Мартинес вытащил 2 серии пенальти и сделал сейв десятилетия на 120 минуте - может ему дадим ЗМ? Или Мбаппе, который в финале вообще хет-трик сделал? Пиар-компания Месси - это что-то за гранью понимания
Франция которая выиграл ЧМ с 4 пенальти: 🗿
+19
-3
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Men77
Ответ Momos
Забавно. Когда Месси пролетал мимо ЧМ и раз за разом сливал финалы кубка Америки Чили, то все говорили, что выигрыши турниров не имеют никакого значения, а главное личная статистика. Теперь же после ЧМ внезапно произошло переобувание.
я тебя удивлю, по гол+пас в сезоне 2022/2023 у Месси, Холанда и Мбаппе почти одинаковые показатели, у Месси просто голевых больше.
+19
-4
+15
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Блуждающий странник
Ответ Redsfan
Многие люди совершенно согласны с золотыми мячами Зидана в 1998, Роналдо в 2002 и Каннаваро в 2006 за выигранные ЧМ (в случае с Зиданом - за один сильный матч вообще, пусть это и был финал). Многие люди считают, что в 2010 году ЗМ должен был брать Иньеста - хотя большУю часть сезона он был травмирован и в целом за Барселону конкретно в 2010 году играл неровно. И тут бац, ЧМ перестает быть аргументом, когда это Месси. Хотя Лео провел турнир явно сильнее, чем Зидан, Каннаваро и Иньеста в приведенные годы. P.S. И да, награда сейчас выдается за сезон 2022/23, то есть ЧМ учитывается.
Люди, которые пишут про незаслуженный ЗМ за чемпионат мира не застали никого из этой троицы. О чем тут говорить часто вижу на спортс мнение, что Модрич не заслужил ЗМ, а в аргументах будет... ну он забил меньше чем Роналду и Гризман )
+18
-4
+14
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Edwin_Hubble
Ответ гилберт
Дело в том что Зидан похоронил Бразилию в финале, Роналдо прибил в финале Германию. Фабио забетонировал и единственный мяч Зизу забил с пенки. А Лео финал сыграл хорошо, но Мартинес просто легенда! Среди полевых лучшим был Ди Мария, потом Мбаппе, который в одиночку едва не отправил Аргентину в нокаут. То есть Месси не попал даже в тройку лучших игроков финала.
Лучшим был Мартинес, пропустивший 3 мяча, Ди Мария, не сыгравший полный матч, Мбаппе, забивший 2 с пенки, которого 80 минут на поле не было видно, все кроме Лео. Мартинес сделал сейв века - зачёт, ДиМа сыграл блестяще, гол плюс пенку заработал - зачёт, Месси с дублем - худший. Вы поймите, у вас, хэйтеров, нет логики, у вас паника, отсюда и бомбалейло. Мы все понимаем.
+19
-5
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SaH4r.
Дорогие мои кринжебои: сикарио, гномович, кака гоат, Роман, Артёмка и другие уважаемые клоуны, желаю вам не переживать, не нервничать и не плакать от 8-го ЗМ Величайшего. Здоровье одно, а Золотых Мячей много, крепитесь!
+22
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VERBLYUD
Даже Французы признают, что Лео заслуживает ЗМ! Вот это Величие👑💪
+33
-22
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VERBLYUD
Ответ Александр Илькевич
Всё-таки немного забавно что с годами всё как-то забыли, что золотой мяч ИНДИВИДУАЛЬНАЯ награда, а к ней активно промазывают любые командные достижения (хотя надо признать, что Лео и индивидуально был хорош, чë уж тут) Впрочем ладно.....как-то уже поднадоела эта канитель вокруг ЗМ. Награда немного потеряла свою актуальность, да и стала чисто для нападающих. Других позиций на поле не существует.
Если бы награду вручали за игру и индивидуальные достижения, то у Месси было бы еще больше ЗМ. В некоторые годы он не брал награду именно из-за отсутствия крупных командных трофеев.
+20
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Сергей Пичугин
Ответ trav
Давать ЗМ-2023 за турнир, прошедший в 2022 году, где всё, что сделал претендент это забил 5 мячей с пенальти - это жесть. Мартинес вытащил 2 серии пенальти и сделал сейв десятилетия на 120 минуте - может ему дадим ЗМ? Или Мбаппе, который в финале вообще хет-трик сделал? Пиар-компания Месси - это что-то за гранью понимания
Вклад Месси кратно выше того, что ты назвал. Он не измеряется одними лишь забитыми голами, коих он и так не мало забил.

Про Мбаппе и Мартинеса - да были шедевральные вспышки. Но сравнивать их вклад и в клад Месси в победы, в игру - это неадекватно. Я надеюсь, ты еще исправим.
+10
-1
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