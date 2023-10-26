Анри считает, что Месси должен взять «Золотой мяч»: «Холанд и другие игроки «Сити» могут спросить: «Почему не я?» Но Лео выиграл ЧМ»

Тьерри Анри объяснил, почему именно Лионель Месси должен получить «Золотой мяч».

– Многие люди могут оспаривать это, но для меня [все очевидно], если игрок выиграл чемпионат мира в той манере, как сделал он.

Можем поговорить о том, что было в финале. Как француз я был немного разочарован тем, как все закончилось, но нельзя было сказать, что это было бы незаслуженно, если бы выиграл.

Многие могут утверждать, что или другие игроки « » могут спросить: «А почему не я?» Но нельзя сказать, что это будет неправильно, если Месси получит «Золотой мяч».

Есть еще история. Я думаю о . Тогда (в ковидный сезон – Sports.ru) сказали, что вручать « » не будут, но футбол-то был! Почему ему не дали выиграть « »?

– Так кто же должен выиграть сейчас?

– По-моему, Месси. Все, пока, все кончено, – сказал бывший форвард «Барселоны» и сборной Франции Анри в эфире CBS Sports.

Церемония вручения самой престижной индивидуальной футбольной награды состоится 30 октября.

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