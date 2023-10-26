33 воспитанника «Зенита» играют в высших лигах – это лучший показатель среди российских клубов. У «Спартака» – 32

Теги Спартак Зенит высшая лига Португалия Бенфика Спортинг высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия рейтинги Футбол

«Зенит» – лучший российский клуб по числу воспитанников в высших лигах.

Исследовательская группа CIES Football Observatory представила рейтинг клубов с наибольшим количеством воспитанников, играющих в высших дивизионах мира. При составления списка рассматривались чемпионаты 48 стран. 

Места в первой тройке по этому показателю занимают «Аякс» (86), «Бенфика» (85) и «Спортинг» (83).

Лидером среди российских клубов является «Зенит» – 33 воспитанника петербуржцев выступают в высших лигах, шестеро остались в составе сине-бело-голубых. В рейтинг также попал «Спартак» – в высших дивизионах играют 32 футболиста из академии красно-белых.

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202 комментария

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Timiko
Ответ Никита Аксанов
33 я конечно не назову. Но среди них есть Кузяев (Гавр) и Сазонов (Торино). В самом Зените играют Кержаков, Васютин, Сутормин, Васильев, Чистяков, Круговой. Ещё из известных: в Спартаке - Селихов, в Динамо - Скопинцев, в Ростове - Ионов, в Краснодаре - Петров. Щетинин, Прохин, Лесовой, Михайлов, Каккоев, Гойло - это всё тоже высшая лига.
Почему Скопинцева так любят приписывать Зениту? Он закончил академию Динамо, после чего его в 17 переманил Зенит. Очень хорошо помню этот момент.
+102
-14
+88
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Никита Аксанов
33 я конечно не назову. Но среди них есть Кузяев (Гавр) и Сазонов (Торино).

В самом Зените играют Кержаков, Васютин, Сутормин, Васильев, Чистяков, Круговой.

Ещё из известных: в Спартаке - Селихов, в Динамо - Скопинцев, в Ростове - Ионов, в Краснодаре - Петров.

Щетинин, Прохин, Лесовой, Михайлов, Каккоев, Гойло - это всё тоже высшая лига.
+152
-68
+84
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Timiko
Ответ Олег Раздорожный
С Селеховым явная ошибка. Парень из под Орла.
С Селиховым ошибка (пришел из Спариака, отчислен из интерната), со Скопинцевым (в 17 переманили из Динамо), с Лесовым (Киев). Даже не хочется дальше проверять этого «господина соврамши».
+105
-33
+72
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Никита Аксанов
В данном вопросе я бы прислушался ко мнению PIGS Football Observatory в лице Wiley Fox, Spartanus, Pelerin, Ivan Petrov и др.
+72
-29
+43
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Никита Аксанов
Ответ ДжангоБум
Комментарий удален модератором
Газпром создал CIES Football Observatory специально для заговора против Спартака. Но чтобы никто ничего не заподозрил, решили создать в Швейцарии. Но красно-белых детективов так просто не провести и они снова раскрыли заговор.
+66
-24
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Tomas Nepotrebko
Антиспартаковский заговор ВЦИОМ. Зарема с утра расскажет всю правду
+119
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БолельщикСоСтажем
Ответ Никита Аксанов
33 я конечно не назову. Но среди них есть Кузяев (Гавр) и Сазонов (Торино). В самом Зените играют Кержаков, Васютин, Сутормин, Васильев, Чистяков, Круговой. Ещё из известных: в Спартаке - Селихов, в Динамо - Скопинцев, в Ростове - Ионов, в Краснодаре - Петров. Щетинин, Прохин, Лесовой, Михайлов, Каккоев, Гойло - это всё тоже высшая лига.
Скопинцев же воспитаник динамо
+51
-14
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Дмитрий9779
Ответ Никита Аксанов
33 я конечно не назову. Но среди них есть Кузяев (Гавр) и Сазонов (Торино). В самом Зените играют Кержаков, Васютин, Сутормин, Васильев, Чистяков, Круговой. Ещё из известных: в Спартаке - Селихов, в Динамо - Скопинцев, в Ростове - Ионов, в Краснодаре - Петров. Щетинин, Прохин, Лесовой, Михайлов, Каккоев, Гойло - это всё тоже высшая лига.
Скопинцев(2015-16),как и Селихов(2006-2008 год,но трёх лет у него нет) были в академии,но воспитанниками не являются.
+36
-1
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Peter Parker
Ответ Никита Аксанов
33 я конечно не назову. Но среди них есть Кузяев (Гавр) и Сазонов (Торино). В самом Зените играют Кержаков, Васютин, Сутормин, Васильев, Чистяков, Круговой. Ещё из известных: в Спартаке - Селихов, в Динамо - Скопинцев, в Ростове - Ионов, в Краснодаре - Петров. Щетинин, Прохин, Лесовой, Михайлов, Каккоев, Гойло - это всё тоже высшая лига.
У Зенита тут, как я понял, посчитаны вместе и воспитанники СШОР и вышедшие из Смены, ныне Академии Зенит. Например, Чистяков из СШОР и Сутормин из Академии. Хотя, если я правильно понимаю, СШОР это государственная организация, не входящая в структуру клуба Зенит.
+33
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Oleg Olegov
Ответ Spiker1606
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Диджей Косинус
+32
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Олег Раздорожный
Ответ Никита Аксанов
33 я конечно не назову. Но среди них есть Кузяев (Гавр) и Сазонов (Торино). В самом Зените играют Кержаков, Васютин, Сутормин, Васильев, Чистяков, Круговой. Ещё из известных: в Спартаке - Селихов, в Динамо - Скопинцев, в Ростове - Ионов, в Краснодаре - Петров. Щетинин, Прохин, Лесовой, Михайлов, Каккоев, Гойло - это всё тоже высшая лига.
С Селеховым явная ошибка. Парень из под Орла.
+33
-5
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Игорь Ишанов
Ответ Никита Аксанов
33 я конечно не назову. Но среди них есть Кузяев (Гавр) и Сазонов (Торино). В самом Зените играют Кержаков, Васютин, Сутормин, Васильев, Чистяков, Круговой. Ещё из известных: в Спартаке - Селихов, в Динамо - Скопинцев, в Ростове - Ионов, в Краснодаре - Петров. Щетинин, Прохин, Лесовой, Михайлов, Каккоев, Гойло - это всё тоже высшая лига.
Ну Кузяев это сильно притянуто. Один год в был в академии Зенита. Тут тогда много кого можно записать. Тогда и Спартак может себе Умярова и Пруцева в воспитанники заносить.
+32
-9
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zhenyaspb
Ответ Oleg Pepel
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Я что то упустил, с каких пор Спартак это клуб воспитанников?
+36
-17
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Сергей Вераксо
Питерских всегда было много. Во всех клубах РФ.
+47
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шатанледс 12
Ответ Никита Аксанов
В данном вопросе я бы прислушался ко мнению PIGS Football Observatory в лице Wiley Fox, Spartanus, Pelerin, Ivan Petrov и др.
А куда исчезла Милана Горохова? Я переживаю
+23
-7
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Spiker1606
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за твою команду, например, победный гол на Сантьяго Бернабеу забивал. но откуда вам, глорам, это знать?)
+15
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Дмитрий9779
Будем честны, в основном сидят на лавках.По правилам УЕФА воспитанником Зенита считается Кузяев как и Сутормин.Марков,Ильин,Ионов,Чистяков,Круговой,Вехания,Кирш,Петров,Бабурин,Н.Заболотный,Каккоев,Кержаков,Лесовой,Васютин,Васильев,Прохин,Терентьев,Кравцов,Васин(Кайрат),Ярослав Михайлов,Капленко,Хотулев,Обляков,Саба Сазонов...Гойло,Сорокин,Мусаев,Щетинин,больше сходу не назову.
+25
-11
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Oleg Olegov
Ответ Никита Аксанов
33 я конечно не назову. Но среди них есть Кузяев (Гавр) и Сазонов (Торино). В самом Зените играют Кержаков, Васютин, Сутормин, Васильев, Чистяков, Круговой. Ещё из известных: в Спартаке - Селихов, в Динамо - Скопинцев, в Ростове - Ионов, в Краснодаре - Петров. Щетинин, Прохин, Лесовой, Михайлов, Каккоев, Гойло - это всё тоже высшая лига.
Никита, вы правы, но давайте не будем ломать влажные фантазии тех, кто с вами не согласен.
+56
-43
+13
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Machine Head
Тут как-то умалчивают , что Зенит выставляет из двух детских школ игроков в РПЛ из Смены и СШОР. Но по игровому времени на поле лидируют воспитанники Краснодара и Динамо. Вот такая арифметика.
+28
-16
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Катя_СПб
Ответ Олимпионик
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Для этого достаточно 7-1 выиграть.
+15
-6
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Вечно в бане
Ответ ДжангоБум
Ты хотел сказать, над середняком, у которого 10 чемпионств за 32 года? Да ещё и ни разу за это время не игравшего в низших лигах?
У Ноттингем Форрест 2 КЧ за 44 года, а у Сити - 1.

Какое отношение это имеет к тому, кто середняк здесь и сейчас? Вот и с нашим Спартаком так же. Стираем пыль со старых кубков, пускаем скупую слезу, и считаем чемпионства за 32 года.
+13
-5
+8
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Катя_СПб
Ответ Геннадий
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Болельщик ЦСКА упомянул Зенит и Спартак. У тебя мания преследования? Или, что ещё хуже, полное отсутствие чувства юмора, если ты не понял, что я ответила шуткой на шутку болельщика ЦСКА. Так для таких, как ты, существуют скобочки, вот такие )))), и смайлики
Но ты даже с ними не можешь понять, где серьезно, а где нет.
Жалко тебя.
+11
-3
+8
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Faust Doc
Ответ Spartakus1984
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Болбоя забыли))
+9
-2
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тралмейстер
Ну,вот. А крикунам так хорошо было. Говори что в Зените не воспитывают молодёжь и тебе сразу счастье. CIES Football Observatory взял и весь кайф обломал.
+19
-13
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Виктор
Ответ GloryReal
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Кордоба коренной краснодарец.
+9
-3
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