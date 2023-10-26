«Зенит» – лучший российский клуб по числу воспитанников в высших лигах.

Исследовательская группа CIES Football Observatory представила рейтинг клубов с наибольшим количеством воспитанников, играющих в высших дивизионах мира. При составления списка рассматривались чемпионаты 48 стран.

Места в первой тройке по этому показателю занимают « » (86), « » (85) и « » (83).

Лидером среди российских клубов является « » – 33 воспитанника петербуржцев выступают в высших лигах, шестеро остались в составе сине-бело-голубых. В рейтинг также попал « » – в высших дивизионах играют 32 футболиста из академии красно-белых.

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