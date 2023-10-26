33 воспитанника «Зенита» играют в высших лигах – это лучший показатель среди российских клубов. У «Спартака» – 32
«Зенит» – лучший российский клуб по числу воспитанников в высших лигах.
Исследовательская группа CIES Football Observatory представила рейтинг клубов с наибольшим количеством воспитанников, играющих в высших дивизионах мира. При составления списка рассматривались чемпионаты 48 стран.
Места в первой тройке по этому показателю занимают «Аякс» (86), «Бенфика» (85) и «Спортинг» (83).
Лидером среди российских клубов является «Зенит» – 33 воспитанника петербуржцев выступают в высших лигах, шестеро остались в составе сине-бело-голубых. В рейтинг также попал «Спартак» – в высших дивизионах играют 32 футболиста из академии красно-белых.
Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!
В самом Зените играют Кержаков, Васютин, Сутормин, Васильев, Чистяков, Круговой.
Ещё из известных: в Спартаке - Селихов, в Динамо - Скопинцев, в Ростове - Ионов, в Краснодаре - Петров.
Щетинин, Прохин, Лесовой, Михайлов, Каккоев, Гойло - это всё тоже высшая лига.
Какое отношение это имеет к тому, кто середняк здесь и сейчас? Вот и с нашим Спартаком так же. Стираем пыль со старых кубков, пускаем скупую слезу, и считаем чемпионства за 32 года.
Но ты даже с ними не можешь понять, где серьезно, а где нет.
Жалко тебя.