Гарначо выложил фото Онана с двумя эмодзи гориллы после сэйва в ЛЧ. Хавбек «МЮ» удалил пост после замечаний о возможном расизме

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Копенгаген соцсети Андре Онана дискриминация Алехандро Гарначо Футбол

Алехандро Гарначо посвятил Андре Онана твит с эмодзи гориллы.

Во вторник «Манчестер Юнайтед» обыграл «Копенгаген» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. На 97-й минуте матча Онана отразил удар Йордана Ларссона с пенальти, не позволив датской команде сравнять счет.

После матча Гарначо выложил в твиттере фотографию, на которой Онана и другие игроки «МЮ» празднуют сэйв, подписав ее двумя эмодзи гориллы. Вскоре 18-летний полузащитник удалил твит после замечаний о том, что эмодзи могут быть истолкованы как проявление расизма.

Как сообщает Goal, «МЮ» отказался комментировать пост Гарначо и не намерен применять какие-либо санкции к аргентинцу, поскольку в клубе уверены, что его твит не являлся отсылкой к расовой принадлежности голкипера.

При этом отмечается, что, если FA сочтет публикацию спорной, Гарначо может столкнуться с санкциями со стороны ассоциации. В частности, в 2020 году Эдинсон Кавани, выступавший за «МЮ», был отстранен на три матча за комментарий «Gracias, negrito» в инстаграме, поскольку ассоциация сочла распространенное в Уругвае дружеское обращение расистским.

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65 комментариев

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Ностальгическое Дерьмо
тем временем схема кристал пэласа
🦍🦍🦍🦍
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🦍🦍🦍
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mr kovalsky
Ответ Ностальгическое Дерьмо
тем временем схема кристал пэласа 🦍🦍🦍🦍 🦍🦍🦍 🦍🦍🦍
Схема Челси при Боули
🦍🦍🦍🦍
🦍🦍🦍🦍
🦍🦍🦍
+161
-14
+147
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Дияр Анетов
🦍🦍
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-3
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Sergey Kuznetsov
Капец идиоты! Кто вообще позволил идиотам решать где расизм, а где нет? Онана разве жаловался?
+91
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Pok_Toholo
Схема спартака
🦍🐬
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🐷🐷🥟🌲
🕳️
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Егор Ковалёв
Это дискриминация горилл!!!! Они не заслуживают такова отношения со стороны гнусных англичан!
+48
-7
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Marathon50
Ответ Дияр Анетов
🦍🦍
Удоли
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Николай Белкин
Ответ Pok_Toholo
Схема спартака 🦍🐬 🐷🐷🐷🐷 🐷🐷🥟🌲 🕳️
схема Барсы
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🐬🐬🐬🐬
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+31
-8
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Momos
Я конечно не расист (у меня несколько слуг негры - отличные трудолюбивые парни), но Онана и вправду чем-то похож по своей походке на гориллу. Не вижу ничего предосудительного в таком эмодзи. Благослови их всех Господь!
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Glukinho
Ответ Дияр Анетов
🦍🦍
спасибо
+17
0
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Всеволод Бобров
По-моему расисты те кто ассоциирует горил с африканцами)
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Tristan...
Одна ошибка
И ты ошибся
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mr kovalsky
Ответ Егор Ковалёв
Это дискриминация горилл!!!! Они не заслуживают такова отношения со стороны гнусных англичан!
Это дискриминация русского языка, он не заслуживает такого отношения со стороны гнусных русских
+16
-3
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ApXuMaHqPuT
Какой кошмар!🙈
+11
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AlKRD
Ответ Егор Ковалёв
Это дискриминация горилл!!!! Они не заслуживают такова отношения со стороны гнусных англичан!
Такова точно
+8
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Caterina
Про белого можно было бы гориллу выложить, про черного - нет. А почему? В первом случае нет никаких ассоциаций, а во втором - есть? Так это и есть самый настоящий расизм - вот эти ваши ассоциации. Как этого можно не понимать? 🤦🏻‍♂️
+8
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SaH4r.
Ответ Дияр Анетов
🦍🦍
извинись
+7
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Молодой Френки
Всё. Отменят теперь. Минус еще один игрок Юнайтед
+6
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cektor
Винисиус знает об этом?
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-2
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Руслан Гасанов
Ответ Pok_Toholo
Схема спартака 🦍🐬 🐷🐷🐷🐷 🐷🐷🥟🌲 🕳️
Скриншот сделан. Встретимся в комитете РФС по этике.
+5
0
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mr kovalsky
Ответ Мартинелли
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Ну свинья и петух это все же скорее оскорбительные сравнения, а вот горилла - сильная, большая, черная
Только плюсы так сказать
+7
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Roostam Qwacker
В наше время,это была похвала воротнику ))))

Типа «а нам не страшно, у нас в воротах горилла,с любой девятки вытащить спокойно»

Самого быстрого называли «конь»
Ну это заслужить надо было

Опорник обычно именовался ослом )))
Трудолюбивый и неутомимый

Центрдефы быки )))

Меня называли Мул
Я пахал в центре и имел высокую скорость )))
Это было лестно,а не оскорбление
+3
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Дени Морфлингов
Ответ Мартинелли
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А когда ЛУЧШЕГО называют козлом? GOAT?))
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ХавиГави_Паратрупер
Лол, у Араухо из Барсы этот эмодзи 🦍 вообще как главный символ. Конечно, он не африканец, а латинос, но тоже ведь не Белоснежка. И ничего. Горилла в первую очередь ассоциируется с нереальной силой и мощью😎
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Дренажная вода 4
Ответ Мартинелли
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А сравнение белого с обезьяной это расизм или нет?
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