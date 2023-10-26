Алехандро Гарначо посвятил Андре Онана твит с эмодзи гориллы.

Во вторник « » обыграл « » в 3-м туре группового этапа чемпионов. На 97-й минуте матча Онана отразил удар Йордана Ларссона с пенальти, не позволив датской команде сравнять счет.

После матча выложил в твиттере фотографию, на которой и другие игроки «МЮ» празднуют сэйв, подписав ее двумя эмодзи гориллы. Вскоре 18-летний полузащитник удалил твит после замечаний о том, что эмодзи могут быть истолкованы как проявление расизма.

Как сообщает Goal, «МЮ» отказался комментировать пост Гарначо и не намерен применять какие-либо санкции к аргентинцу, поскольку в клубе уверены, что его твит не являлся отсылкой к расовой принадлежности голкипера.

При этом отмечается, что, если FA сочтет публикацию спорной, Гарначо может столкнуться с санкциями со стороны ассоциации. В частности, в 2020 году Эдинсон Кавани, выступавший за «МЮ», был отстранен на три матча за комментарий «Gracias, negrito» в инстаграме, поскольку ассоциация сочла распространенное в Уругвае дружеское обращение расистским.

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