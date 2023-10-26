Гарначо выложил фото Онана с двумя эмодзи гориллы после сэйва в ЛЧ. Хавбек «МЮ» удалил пост после замечаний о возможном расизме
Алехандро Гарначо посвятил Андре Онана твит с эмодзи гориллы.
Во вторник «Манчестер Юнайтед» обыграл «Копенгаген» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. На 97-й минуте матча Онана отразил удар Йордана Ларссона с пенальти, не позволив датской команде сравнять счет.
После матча Гарначо выложил в твиттере фотографию, на которой Онана и другие игроки «МЮ» празднуют сэйв, подписав ее двумя эмодзи гориллы. Вскоре 18-летний полузащитник удалил твит после замечаний о том, что эмодзи могут быть истолкованы как проявление расизма.
Как сообщает Goal, «МЮ» отказался комментировать пост Гарначо и не намерен применять какие-либо санкции к аргентинцу, поскольку в клубе уверены, что его твит не являлся отсылкой к расовой принадлежности голкипера.
При этом отмечается, что, если FA сочтет публикацию спорной, Гарначо может столкнуться с санкциями со стороны ассоциации. В частности, в 2020 году Эдинсон Кавани, выступавший за «МЮ», был отстранен на три матча за комментарий «Gracias, negrito» в инстаграме, поскольку ассоциация сочла распространенное в Уругвае дружеское обращение расистским.
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И ты ошибся
Только плюсы так сказать
Типа «а нам не страшно, у нас в воротах горилла,с любой девятки вытащить спокойно»
Самого быстрого называли «конь»
Ну это заслужить надо было
Опорник обычно именовался ослом )))
Трудолюбивый и неутомимый
Центрдефы быки )))
Меня называли Мул
Я пахал в центре и имел высокую скорость )))
Это было лестно,а не оскорбление