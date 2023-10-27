«Питтсбург» прервал серию побед «Колорадо» из 6 игр со старта сезона и ушел с последнего места на Востоке. Там вновь «Вашингтон»

Теги Питтсбург Вашингтон Колорадо НХЛ Хоккей

«Питтсбург» прервал 6-матчевую серию побед «Колорадо» со старта сезона.

«Пингвинс» обыграли «Эвеланш» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Пенсильванцы прервали серию из 3 поражений подряд и ушли с последнего места в Восточной конференции. У команды Майка Салливана стало 6 очков в 7 играх.

На 16-м месте на Востоке теперь вновь идет «Вашингтон» с 5 очками в 6 играх. 

Для «Колорадо» поражение стало первым в сезоне. Клуб завершил рекордную для лиги 15-матчевую серию побед в гостях с учетом прошлой регулярки.

С 12 очками в 7 играх «Эвс» лидируют в Центральном дивизионе и идут на 2-м месте в Западной конференции.

14 комментариев

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VintDV
Это только начало сезона:) Что вы хотите ... от верха до низа 3-4 очка.
+22
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кашкаКа
Вашингтону нужен ремонт на ходу. Питтсбург выглядит повеселее, но всё же не серьёзно. Нужен кипер, нужен крепкий защ в 3ю пару, нужно заменить Картера на что-то более живое, подвижное и амбициозное, ну и в общем внести какой-то смысл в 3-4 звенья. Кроме старика-Эллера и богатыря Загорны, выглядят болотом. Нужно наигрывать большинство. Иначе этот ветеранский улей придется разделить пополам. Игра команды не выглядит цельно. Хорошо только в зону входят и на вбрасываниях. Остальное в ленивом хаосе. Вот вроде Смит проснулся, а Генцел, Раккель, Раст продолжают ждать подвигов от топ-2. Хотя должно быть уже наоборот.
+14
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TR31HK
А на западе они с 6-5 очками были бы на 8-12 местах
+12
-1
+11
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copti_san
Даже жаль Вашиков и Питтов, такая борьба между ними, хотя очевидно, что в схватке за Селебрини всё равно победит СХШ
+6
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Fanático
Ответ copti_san
Даже жаль Вашиков и Питтов, такая борьба между ними, хотя очевидно, что в схватке за Селебрини всё равно победит СХШ
Шанс есть) У Сан-Хосе будет только 18.5% на первый пик
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memphis
Ответ filippa
всегда умиляли такие коменты. Вам в условной Рязани лучше знать что нужно Питсбургу чем им там в пенсильвании. сейчас весь штаб пингвинов изучают экспертов спортса для поиска лучших сочетаний и схем !
А что, болельщики имеют право писать только "вперёд к победе" и "ну вот, проиграли"? Люди делятся мнениями, для того и комменты по идее нужны)
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кашкаКа
Ответ filippa
ты нормальный? от зависти твоему бреду?
Себя спроси)
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Stas_M
Ответ TR31HK
А на западе они с 6-5 очками были бы на 8-12 местах
На западе зато 3 главных фаворита сезона. Просто разница сейчас между вверхом и низом на Западе ощутима, много команд в перестройках
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