«Питтсбург» прервал серию побед «Колорадо» из 6 игр со старта сезона и ушел с последнего места на Востоке. Там вновь «Вашингтон»

«Питтсбург» прервал 6-матчевую серию побед «Колорадо» со старта сезона.

«Пингвинс» обыграли «Эвеланш» (4:0) в матче регулярного чемпионата .

Пенсильванцы прервали серию из 3 поражений подряд и ушли с последнего места в Восточной конференции. У команды Майка Салливана стало 6 очков в 7 играх.

На 16-м месте на Востоке теперь вновь идет « » с 5 очками в 6 играх.

Для « » поражение стало первым в сезоне. Клуб завершил рекордную для лиги 15-матчевую серию побед в гостях с учетом прошлой регулярки.

С 12 очками в 7 играх «Эвс» лидируют в Центральном дивизионе и идут на 2-м месте в Западной конференции.