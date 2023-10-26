Иван Сергеев: «Не понимаю, для чего нужны психологи, когда есть семья, родители. Они лучшие психологи»

Иван Сергеев не понимает, зачем нужны психологи.

– Талалаева принято считать крутым психологом. Прочувствовал на себе?

– В плане подсказа на тренировках он жесткий, это сто процентов. Вообще у меня со всеми тренерами были хорошие отношения. Единственное, не понял зачем Талалаев отправлял меня к психологу (Сергеев выступал за «Тамбов» под руководством Талалаева в 2018-2019 годах – Sports.ru).

– Давай подробнее.

– Во время зимней паузы клуб направил мне предложение, чтобы я сходил к психологу. Но я уверен, что этот посыл был именно от Талалаева.

– Сходил в итоге?

– Да. Я как раз проводил отпуск в Москве, сходил на один сеанс. Я даже не помню, о чем мы с этой женщиной разговаривали. Возможно, я бы отнесся к этой процедуре по-другому, будь мне тогда не 20 лет.

Но я в целом не понимаю, для чего нужны психологи, когда есть семья, родители. Они лучшие психологи. Если хочешь с кем-то поговорить, лучше сделать это с родными, чем с посторонним человеком, – сказал форвард «Зенита».

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