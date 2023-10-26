Иван Сергеев: «Не понимаю, для чего нужны психологи, когда есть семья, родители. Они лучшие психологи»

Теги Зенит Андрей Талалаев премьер-лига Россия Тамбов Иван Сергеев Футбол

Иван Сергеев не понимает, зачем нужны психологи.

– Талалаева принято считать крутым психологом. Прочувствовал на себе?

– В плане подсказа на тренировках он жесткий, это сто процентов. Вообще у меня со всеми тренерами были хорошие отношения. Единственное, не понял зачем Талалаев отправлял меня к психологу (Сергеев выступал за «Тамбов» под руководством Талалаева в 2018-2019 годах – Sports.ru).

– Давай подробнее.

– Во время зимней паузы клуб направил мне предложение, чтобы я сходил к психологу. Но я уверен, что этот посыл был именно от Талалаева.

– Сходил в итоге?

– Да. Я как раз проводил отпуск в Москве, сходил на один сеанс. Я даже не помню, о чем мы с этой женщиной разговаривали. Возможно, я бы отнесся к этой процедуре по-другому, будь мне тогда не 20 лет.

Но я в целом не понимаю, для чего нужны психологи, когда есть семья, родители. Они лучшие психологи. Если хочешь с кем-то поговорить, лучше сделать это с родными, чем с посторонним человеком, – сказал форвард «Зенита».

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88 комментариев

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gelkin
Действительно зачем идти к врачу когда у тебя бабушка знахарка
+363
-15
+348
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Прекрасная РФПЛ будущего
Часто семья и родители являются причиной пойти к психологу
+314
-4
+310
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FilinMD
Потому что близкие люди не всегда способны задать правильные вопросы, как и сам человек. Впрочем, на интеллект Сергеева надежд и не было, он просто футболист
+209
-12
+197
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Крыло советов
Объясняю всем непонимающим, как человек, который сам был много раз у психолога и как родственник, у которого близкие проходили лечение у психолога. Не понимать зачем нужен дантист если у тебя нет проблем с зубами, это показатель ограниченности человека и его глупости. Во первых в психологии есть болезни ментального плана как и в организме, которые квалифицированы международными организациями как болезни. Это расстройства личности, панические атаки, а так же химические процессы в мозге, которые иногда сбиваются у людей и приводят к негативным последствиям. Например полная потеря сна. А его отсутствие это очень опасно для жизни…Алкоголизм и наркозависимость например не всегда можно побороть силой воли, сначала ее нужно обрести вместе с психологом если в личность с детства не заложен такой фундамент. Ходить к психологу по запросу «меня это самое, тренер к вам послал я плохо играю в футбол», это конечно уровень…. Во вторых, один сеанс у психолога это всегда знакомство с общей картиной и вероятно вы не получите ощутимых прогрессов после первого сеанса как и после первой тренировки. В третьих аргумент «у меня есть семья и родители и я не понимаю зачем нужна такая профессия как психолог» это мило, но не для тех у кого нет семьи. Есть одинокие люди у которых дом, работа, дом и то даже дом не всегда есть. И я прошу вас, если мозгов не много, то пожалуйста, не надо принижать профессии где нужны мозги. Это полное неуважение к психологам. Они такое видят и терпят порой… Они буквально спасают жизни. Это более полезная и умственно затратная профессия чем футболист и там люди часто работают за гроши. Сергееву счастья и книжек почитать.
+129
-6
+123
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Михаил Савченко
Возможно у Сергеева просто хорошие и доверительные отношения с родителями, поэтому ему и не надо. У большинства, увы, не так.
+54
-2
+52
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Любовь Мелехова
Ответ Андрей Федоров
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Да он пример привел, для сравнения.
+47
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FNT
Ответ Михаил Савченко
Возможно у Сергеева просто хорошие и доверительные отношения с родителями, поэтому ему и не надо. У большинства, увы, не так.
Даже людям, у которых самые лучшие в мире отношения с родителями, может быть полезно поговорить с квалифицированным человеком, чтобы получить более подробный и нюансированный взгляд на ситуацию. Родители - просто люди, а здесь речь о профессионале.

Как минимум, Сергеев сказал, что в более зрелом возрасте он, может, к этому отнесся бы иначе. Хоть какой-то рост есть. :)
+44
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alexis2020
Иногда люди из-за родителей и идут к психологу. Но если родители хорошие, к счастью, и у меня такие, то даже самый лучший психолог в мире не поддержит так, как они
+34
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+30
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Elihio
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Часто семья и родители являются причиной пойти к психологу
И очень смешно, и в то же время очень печально, но прям в точку.
+30
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Marcus-light
Ответ Крыло советов
Объясняю всем непонимающим, как человек, который сам был много раз у психолога и как родственник, у которого близкие проходили лечение у психолога. Не понимать зачем нужен дантист если у тебя нет проблем с зубами, это показатель ограниченности человека и его глупости. Во первых в психологии есть болезни ментального плана как и в организме, которые квалифицированы международными организациями как болезни. Это расстройства личности, панические атаки, а так же химические процессы в мозге, которые иногда сбиваются у людей и приводят к негативным последствиям. Например полная потеря сна. А его отсутствие это очень опасно для жизни…Алкоголизм и наркозависимость например не всегда можно побороть силой воли, сначала ее нужно обрести вместе с психологом если в личность с детства не заложен такой фундамент. Ходить к психологу по запросу «меня это самое, тренер к вам послал я плохо играю в футбол», это конечно уровень…. Во вторых, один сеанс у психолога это всегда знакомство с общей картиной и вероятно вы не получите ощутимых прогрессов после первого сеанса как и после первой тренировки. В третьих аргумент «у меня есть семья и родители и я не понимаю зачем нужна такая профессия как психолог» это мило, но не для тех у кого нет семьи. Есть одинокие люди у которых дом, работа, дом и то даже дом не всегда есть. И я прошу вас, если мозгов не много, то пожалуйста, не надо принижать профессии где нужны мозги. Это полное неуважение к психологам. Они такое видят и терпят порой… Они буквально спасают жизни. Это более полезная и умственно затратная профессия чем футболист и там люди часто работают за гроши. Сергееву счастья и книжек почитать.
Соглашусь, но, к сожалению, сейчас развелось очень много психологов, которые скорее лайф коучи, или, проще говоря, бездари.
В моём окружении немало людей ходило к психологам, месяцами и годами, пытаясь бороться с зависимостями от еды, алкоголя, спасаясь от одиночества. И вот мой топ-3 наблюдений, как распознать, что психолог бестолочь: чек-лист советов (сходи туда, сделай то, купи это); во всем виноваты мать/отец/оба (это вообще признак самоучки); твоя проблема - не проблема, а выбор, так что давай научимся правильно с этим жить.
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Кабанов_Поддубный
Ответ Андрей Федоров
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Плохо, когда не умеешь в аналогии с метафорами, да? Плохо, плохо, не отвечай.
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Balt
С таким же успехом мог бы сказать - зачем больницы когда есть аптеки. Не все и не у всех близкие в психологию могут, да так что посторонний человек готовый выслушать поможет в разы лучше. Футболисты порой конечно доставляют своими умозаключениями.
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Tutti Pazzi per Materazzi
Иногда очень глупо думать, что со сложными проблемами не нужно обращаться к квалифицированным специалистам.
Не мог решить детскую травму несколько лет, всячески портил себе жизнь, думал, что смогу сам, но не получилось. После обращения к психологу жизнь немного наладилась, пусть впереди и довольно сложный и долгий путь.
Надеюсь, что многие не воспримут слова Сергеева всерьез.
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Денис Давыдов
Ответ Михаил Савченко
Возможно у Сергеева просто хорошие и доверительные отношения с родителями, поэтому ему и не надо. У большинства, увы, не так.
большинству как раз из-за родителей и семьи психологи и нужны.
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seversever
Ответ Verhovn
Комментарий удален пользователем
работа с психологом и разговоры с друзьями это не взаимозаменяемые процессы
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Onion
Ответ СержМиранэн
Думать - это для него нереально.
Человеку, который на пустом месте хамит в интернете, психолог уже не факт что поможет)
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Nacho13
У меня сын ходил к психологу. Всего 4 сеанса и исчезли проблемы с уверенностью в себе, а также нервный тик в виде шмыганья носом. Стали лучше общаться. Всем, у кого есть вопросы, которые некому задать, или проблемы с самоопределением в жизни, рекомендую.
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Beloded2007
Мостовой: "Психологи же не играли в футбол. В чём их смысл?"
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Elihio
Ответ Бене Гессерит
Что смешно?
Реально стоит объяснить? Ироничность ситуации в том, что подобные малообразованные экземпляры типа Сергеева не осознают, что, я бы сказал даже в большинстве случаев, близкое семейство и является причиной походов к психологу, а он призывает обращаться за помощью к оному семейству. Это все равно что при пожаре позвонить пироманьяку.
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dedmaker
Ответ FilinMD
Потому что близкие люди не всегда способны задать правильные вопросы, как и сам человек. Впрочем, на интеллект Сергеева надежд и не было, он просто футболист
Тут есть нюанс. Он говорит о доверии, по-моему. Даже на правильные вопросы не каждый может искренне ответить чужому человеку. В таком случаем правильные выводы сделать психологу на много сложнее. Тем более у него один сеанс был-это прелюдия, считай.
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Marcus-light
Ответ Onion
Все, что с тобой - делаешь ты сам. И больше никто. Куда выслать бабло за проведенную консультацию - сообщу приватом)))
Так профессия психолога как раз в том, что бы вы сами через практики дошли до ментального желания преодолевать трудности. Найти причины, поставить диагноз, излечить психолог не может - он не врач, и нигде этому не учат. Разве что на клинической психологии, но это немного другое
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Ибн Хоттабыч
Ответ Крыло советов
Объясняю всем непонимающим, как человек, который сам был много раз у психолога и как родственник, у которого близкие проходили лечение у психолога. Не понимать зачем нужен дантист если у тебя нет проблем с зубами, это показатель ограниченности человека и его глупости. Во первых в психологии есть болезни ментального плана как и в организме, которые квалифицированы международными организациями как болезни. Это расстройства личности, панические атаки, а так же химические процессы в мозге, которые иногда сбиваются у людей и приводят к негативным последствиям. Например полная потеря сна. А его отсутствие это очень опасно для жизни…Алкоголизм и наркозависимость например не всегда можно побороть силой воли, сначала ее нужно обрести вместе с психологом если в личность с детства не заложен такой фундамент. Ходить к психологу по запросу «меня это самое, тренер к вам послал я плохо играю в футбол», это конечно уровень…. Во вторых, один сеанс у психолога это всегда знакомство с общей картиной и вероятно вы не получите ощутимых прогрессов после первого сеанса как и после первой тренировки. В третьих аргумент «у меня есть семья и родители и я не понимаю зачем нужна такая профессия как психолог» это мило, но не для тех у кого нет семьи. Есть одинокие люди у которых дом, работа, дом и то даже дом не всегда есть. И я прошу вас, если мозгов не много, то пожалуйста, не надо принижать профессии где нужны мозги. Это полное неуважение к психологам. Они такое видят и терпят порой… Они буквально спасают жизни. Это более полезная и умственно затратная профессия чем футболист и там люди часто работают за гроши. Сергееву счастья и книжек почитать.
Проходить лечение у психолога невозможно ибо психолог не врач!!! Все проблемы описанные вами нормальный человек решает сам, не относя кучу заработанных денег человеку, который лишь вешает вам на уши лапшу.
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Mohnatiy
Тут он не прав, конечно...
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кракен ночной лиги
Психологи более чем важны, проблема в том, что сейчас это стало слишком модным. Как юристы, в своё время. В итоге нормального специалиста найти сложно. Большинство не оказывают достаточной помощи (пару знакомых рассказывали и своём опыте, помощи там было ровно ноль). Смотрю на некоторых выпускников кафедры психологии, им самим помощь нужна, в себе разобраться. Подстраиваться под человека им проблематично.
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Антон Панарин
Родители иногда не у всех психологи)
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