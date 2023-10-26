Иван Сергеев: «Не понимаю, для чего нужны психологи, когда есть семья, родители. Они лучшие психологи»
Иван Сергеев не понимает, зачем нужны психологи.
– Талалаева принято считать крутым психологом. Прочувствовал на себе?
– В плане подсказа на тренировках он жесткий, это сто процентов. Вообще у меня со всеми тренерами были хорошие отношения. Единственное, не понял зачем Талалаев отправлял меня к психологу (Сергеев выступал за «Тамбов» под руководством Талалаева в 2018-2019 годах – Sports.ru).
– Давай подробнее.
– Во время зимней паузы клуб направил мне предложение, чтобы я сходил к психологу. Но я уверен, что этот посыл был именно от Талалаева.
– Сходил в итоге?
– Да. Я как раз проводил отпуск в Москве, сходил на один сеанс. Я даже не помню, о чем мы с этой женщиной разговаривали. Возможно, я бы отнесся к этой процедуре по-другому, будь мне тогда не 20 лет.
Но я в целом не понимаю, для чего нужны психологи, когда есть семья, родители. Они лучшие психологи. Если хочешь с кем-то поговорить, лучше сделать это с родными, чем с посторонним человеком, – сказал форвард «Зенита».
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Как минимум, Сергеев сказал, что в более зрелом возрасте он, может, к этому отнесся бы иначе. Хоть какой-то рост есть. :)
В моём окружении немало людей ходило к психологам, месяцами и годами, пытаясь бороться с зависимостями от еды, алкоголя, спасаясь от одиночества. И вот мой топ-3 наблюдений, как распознать, что психолог бестолочь: чек-лист советов (сходи туда, сделай то, купи это); во всем виноваты мать/отец/оба (это вообще признак самоучки); твоя проблема - не проблема, а выбор, так что давай научимся правильно с этим жить.
Не мог решить детскую травму несколько лет, всячески портил себе жизнь, думал, что смогу сам, но не получилось. После обращения к психологу жизнь немного наладилась, пусть впереди и довольно сложный и долгий путь.
Надеюсь, что многие не воспримут слова Сергеева всерьез.