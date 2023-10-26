«Галимов не должен судить не то что РПЛ, а и ФНЛ, Вторую, вообще никакую лигу. Он профнепригоден». Радимов об арбитре

Теги Владислав Радимов премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Милорад Мажич Роман Галимов Матч ТВ Футбол

Владислав Радимов раскритиковал работу судьи Романа Галимова.

«Судья [Роман] Галимов в принципе просто не должен судить не то что РПЛ, а и ФНЛ, Вторую, вообще никакую лигу. Сейчас выяснилось, что в матче «Зенит» – «Крылья Советов» на ВАР сидел Галимов. Это в очередной раз доказывает его профнепригодность.

Но у нас Мажич защищает всех судей. Ничего в этом страшного нет. Сейчас будет экспертная комиссия наверняка, в которой сам сидит Мажич, и вы можете даже не сомневаться, что оправдают того же Сергея Карасева», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

ЭСК признала, что удар локтем Рахмановича в лицо Клаудиньо, фол Фернандеса на Дзюбе и удар шипами Маркова – это красные карточки: «ВАР должен был помочь»

Президент «Урала» о судье Галимове: «Негодяй! Я его еще отмазывал. Его надо было давно выгнать и закончить его судейство»

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34 комментария

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igls54
Ответ Otto Kretschmer
Узнать бы как они в судьи попадают.
Через постель🤣. Не просто так, их тридварасами кличут
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Дмитрий9779
Арбитры матча Зенит-КС не получили назначения на 13-тур,встречу Зенит-Ахмат обслужит...та-дам-Карасёв..Да он ещё больше накосячил с Марковым.
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сам ГазПром
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Годом ранее откровенно убили Сочи. И камертон ваш, в одном случае улыбался, а во втором визжал. То же мне, борцы за справедливость.
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L.A.S_Vegas_777_
Какая фамилия - такое и судейство.
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Recreated
Да они у нас все профнепригодны на самом деле!!
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Andre Dimanche
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Изучил, первый пенальти 100%, что касается второго то таких пенальти за каждый сезон с десяток набирается в ворота разных команд. Но истерика в отдельно взятом клубе была выдающаяся.
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anton.zaiats
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Не пиши длинные предложения, у тебя совсем не получается.
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Доктор Верховцев
Истину Влад глаголит!
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Otto Kretschmer
Узнать бы как они в судьи попадают.
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Зайцев Руслан
На Галимова давно пора завести уголовное дело
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Гоша Самарский
Галимов отдал долги Крыльям за прошлый матч , так теперь всё ровно ))
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Kit244098
По поводу Галимова я с Владиком солидарен. Надо где-то записать))
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Cst Cap
Зашёл по тегу Галимов новости посмотрел. Ну, Влад прав так-то. Там с 2014 через одну новость, сплошные скандалы и ошибки. Система короче. Их надо всех выгнать, запретив этим заниматься навсегда. Пригласить на все матчи РПЛ иностранцев, и параллельно учить новых, где-нибудь не у нас. Без участия всякого причастных. Получивших дипломы новых судей ставить на матчи. Так победим это
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Nogoi89
Ответ igls54
Через постель🤣. Не просто так, их тридварасами кличут
Коллега, логичные вещи говорите, однако.
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Дмитрий9779
Ответ Aleksandr Alferov
Как по мне самый неадекват и любит выделываться это Ян Бобровский.
На Рубин-Балтика назначен.
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MAXIMum1
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Ты не правильно написал. Правильно: "Изучаем стыдимся".
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Faust Doc
Ответ Доктор Броманталь
Набирать и обучать новых кто будет ? Бывшие судьи ?
По Ютуб пусть учаться, на Спортсе опять таки сотни готовых специалистов есть!))
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f0mk4
Галимов точно профнепригоден
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сергей николаев
Когда же, этого, судью осудят за принимаемые решения.
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