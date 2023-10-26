«Галимов не должен судить не то что РПЛ, а и ФНЛ, Вторую, вообще никакую лигу. Он профнепригоден». Радимов об арбитре

Владислав Радимов раскритиковал работу судьи Романа Галимова.

«Судья [Роман] Галимов в принципе просто не должен судить не то что , а и ФНЛ, Вторую, вообще никакую лигу. Сейчас выяснилось, что в матче «Зенит» – «Крылья Советов» на ВАР сидел Галимов. Это в очередной раз доказывает его профнепригодность.

Но у нас Мажич защищает всех судей. Ничего в этом страшного нет. Сейчас будет экспертная комиссия наверняка, в которой сам сидит Мажич, и вы можете даже не сомневаться, что оправдают того же », – сказал бывший полузащитник «Зенита».

ЭСК признала, что удар локтем Рахмановича в лицо Клаудиньо, фол Фернандеса на Дзюбе и удар шипами Маркова – это красные карточки: «ВАР должен был помочь»

Президент «Урала» о судье Галимове: «Негодяй! Я его еще отмазывал. Его надо было давно выгнать и закончить его судейство»

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