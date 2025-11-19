Сака согласовал новый контракт с «Арсеналом» до 2030 года (Фабрис Хокинс)
Букайо Сака продлит контракт с «Арсеналом» до 2030 года.
Букайо Сака и «Арсенал» достигли принципиального соглашения о продлении контракта.
По данным журналиста Фабриса Хокинса, футболист согласился на новый контракт до 2030 года. Действующий договор 24-летнего вингера с «канонирами» рассчитан до 2027 года.
Уточняется, что лондонцы подпишут контракт с Сака следующим после продления Вильяма Салиба.
В этом сезоне Букайо провел 9 матчей в АПЛ, забив 3 гола. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?25129 голосов
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабриса Хокинса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости