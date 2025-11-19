Сака согласовал новый контракт с «Арсеналом» до 2030 года (Фабрис Хокинс)

Букайо Сака продлит контракт с «Арсеналом» до 2030 года.

Букайо Сака и «Арсенал » достигли принципиального соглашения о продлении контракта.

По данным журналиста Фабриса Хокинса, футболист согласился на новый контракт до 2030 года. Действующий договор 24-летнего вингера с «канонирами» рассчитан до 2027 года.

Уточняется, что лондонцы подпишут контракт с Сака следующим после продления Вильяма Салиба .

В этом сезоне Букайо провел 9 матчей в АПЛ , забив 3 гола. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .