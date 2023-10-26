Глава РФС Дюков о переходе в Азию: «Возможность существует. Рассмотрим вопрос в ноябре или декабре»
Президент РФС ответил на вопрос о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.
26 октября состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза.
– Обсуждался ли сегодня вопрос о переходе в АФК?
– Сегодня этот вопрос не обсуждался. Я проинформировал коллег о текущем статусе взаимодействия с УЕФА.
Что касается возможности перехода в АФК, то она существует. В ближайшее время будут проведены консультации, после этого этот вопрос будет рассмотрен на заседании исполкома в ноябре или декабре, – сказал Александр Дюков.
Александр Дюков: «УЕФА искренне пытается допустить наши команды, никакой имитации. Но есть политика, при всем их желании»
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что такое профнепригодность? вот она, в чистом виде
Одни русские в белом пальто стоят, красивые.
Жесть какая. И эта страна кого-то денацифицирует.
"А что мне надо? Да просто свет в оконце
А что мне снится? Что кончилась война
Куда иду я? Туда, где светит солнце
Вот только, братцы, добраться б дотемна"
У РФС проблемы не с ФИФА, а с бойкотом большинством членов УЕФА.
PS в отборе на Кубок Азии в частности участвуют даже Северные Марианские острова, которые не являются членом ФИФА
https://www.sports.ru/football/1114498411-dyukov-soobshhil-chto-reshenie-po-perexodu-rfs-v-aziyu-primut-27-dekab.html