Президент РФС ответил на вопрос о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

26 октября состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза.

– Обсуждался ли сегодня вопрос о переходе в АФК?

– Сегодня этот вопрос не обсуждался. Я проинформировал коллег о текущем статусе взаимодействия с УЕФА.

Что касается возможности перехода в АФК, то она существует. В ближайшее время будут проведены консультации, после этого этот вопрос будет рассмотрен на заседании исполкома в ноябре или декабре, – сказал Александр Дюков.

Александр Дюков: «УЕФА искренне пытается допустить наши команды, никакой имитации. Но есть политика, при всем их желании»

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