Глава РФС Дюков о переходе в Азию: «Возможность существует. Рассмотрим вопрос в ноябре или декабре»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков Спорт-Экспресс Футбол

Президент РФС ответил на вопрос о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

26 октября состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза.

– Обсуждался ли сегодня вопрос о переходе в АФК?

– Сегодня этот вопрос не обсуждался. Я проинформировал коллег о текущем статусе взаимодействия с УЕФА.

Что касается возможности перехода в АФК, то она существует. В ближайшее время будут проведены консультации, после этого этот вопрос будет рассмотрен на заседании исполкома в ноябре или декабре, – сказал Александр Дюков. 

Александр Дюков: «УЕФА искренне пытается допустить наши команды, никакой имитации. Но есть политика, при всем их желании»

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73 комментария

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Hitgoe Himgob
Ответ Сергей48
Главное, чтобы не занесло туда, откуда не выбраться?
Да нас вроде туда уже занесло
+99
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+92
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Фут.Боль
Хотели бы реально перейти, перешли бы. Эти сотрясания воздуха уже порядком надоели.
+40
-4
+36
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Катя_СПб
Ответ Spartakus1984
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То есть первоначально планировался израильский вариант?
+42
-6
+36
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Любезный Коссутий
эти люди одной рукой переходят в Азию, другой - подают заявку на Евро 2036.
что такое профнепригодность? вот она, в чистом виде
+29
-3
+26
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Novak
Ответ Spartakus1984
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Вот он, классический пример денацификатора. Японцы у него фашистские, корейцы недалёкие.
+32
-6
+26
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Катя_СПб
То есть обещанные 3 дня превращаются даже не в 3 года, а в 30.
+27
-5
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воен
Ответ Spartakus1984
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> откажутся фашистские Японцы,недалёкие Корейцы,и т.д

Одни русские в белом пальто стоят, красивые.
Жесть какая. И эта страна кого-то денацифицирует.
+22
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+17
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воен
Ответ Spartakus1984
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И то правда. Ни совести, ни яиц, ни технологий, ни стратегии. Одни лозунги да бахвальство. Хуже и не придумаешь.
+21
-7
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UncleMaks
Ответ Фут.Боль
Хотели бы реально перейти, перешли бы. Эти сотрясания воздуха уже порядком надоели.
Дюкову приходится и здравый смысл соблюдать, и чинушам угодить. Все эти разговоры про Азию - чтобы успокоить депутатов-балаболов типа того клоуна из химок, в реальности РФС на такое никогда не пойдет
+15
-2
+13
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Hitgoe Himgob
Ответ Фут.Боль
Хотели бы реально перейти, перешли бы. Эти сотрясания воздуха уже порядком надоели.
Да кому мы там нужны)
+20
-7
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воен
Ответ воен
И то правда. Ни совести, ни яиц, ни технологий, ни стратегии. Одни лозунги да бахвальство. Хуже и не придумаешь.
Что? Кто-то не согласен? В чём я не прав? Безотносительно моральной стороны вопроса. Претендуешь на новую Империю, собирателя земель и сверхдержаву, так хотя бы соответствуй.
+12
-3
+9
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Бедякович
Вот и свежие новости с фронта борьбы за торжество шизофрении подоспели. Сначала мы перейдем в Азию, потом подадим заявку на Евро 2036.
+13
-5
+8
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vyacheslav777
Ответ Spartakus1984
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Силенок нет, начальники тупые или почему?
+7
-1
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Злобный Конь
У не6о биполярка? Как страна из АФК собирается принять Евро?!
+10
-4
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ta-tosha
Лучше уже в Федерацию футбола Луны вступать, первый шаг уже сделали, запустив в нее космической станцией. Какой никакой бекгранд в наличии есть :))))
+7
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vyacheslav777
Ответ Spartakus1984
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Украина защищает будущее, детей женщин стариков от тех кто готов за двести тысяч на что угодно
+11
-6
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Hitgoe Himgob
Ответ Игорь М.
нет, отсюда ещё есть выход, но нужны смелые поступки
Ну да, какой Адольф совершил 30 апреля 45го. Больше никакие смелые поступки в голову не идут
+6
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Digger86
Может вы всей верхушкой соберётесь и перейдёте куда-нибудь в Антарктиду?
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Александр Борисенко
Так видимо вместо Казахстана
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Катя_СПб
Ответ Spartakus1984
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Тут вот мужики сомневаются за кого я - за большевиков али за коммунистов.
"А что мне надо? Да просто свет в оконце
А что мне снится? Что кончилась война
Куда иду я? Туда, где светит солнце
Вот только, братцы, добраться б дотемна"
+3
0
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Олег Милославский
Ответ СИ
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УЕФА только рада будет исключить Россию на 100 лет за это
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андрей лазовский
надоела эта пустая болтовня о переходе или не переходе.
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goshforever
Ответ Mike 60
Глубже смотрите в проблему. Над АФК стоит ФИФА… Намек ясен, надеюсь ? ).
ФИФА по барабану. Уже неоднократно эта тема освещалась. И ситуация с U17 в очередной раз это продемонстрировала, когда ФИФА публично сообщила "без проблем, пусть играют", а УЕФА моментально включила заднюю.

У РФС проблемы не с ФИФА, а с бойкотом большинством членов УЕФА.

PS в отборе на Кубок Азии в частности участвуют даже Северные Марианские острова, которые не являются членом ФИФА
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sievra
Дайте угадаю - а до конца декабря примут окончательное решение?
https://www.sports.ru/football/1114498411-dyukov-soobshhil-chto-reshenie-po-perexodu-rfs-v-aziyu-primut-27-dekab.html
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Сергей48
Главное, чтобы не занесло туда, откуда не выбраться?
+7
-5
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