Миранчук провел на скамейке 4 из 5 последних матчей «Аталанты»

Теги Аталанта серия А Италия Штурм Лига Европы УЕФА Алексей Миранчук Футбол

Алексей Миранчук вновь провел в запасе «Аталанты» весь матч.

Итальянская команда сыграла вничью со «Штурмом» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы (2:2). Российский полузащитник провел игру на скамейке запасных. 

Миранчук вышел на поле лишь в одном из пяти последних матчей «Аталанты» – он отыграл 45 минут против «Дженоа» (2:0). Хавбек остался на скамейке в играх с «Ювентусом» (0:0), «Спортингом» (2:1) и «Лацио» (2:3). 

Алексей выступает за клуб из Бергамо с 2020 года. Его статистику можно найти здесь

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

Материалы по теме

91 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Костя Паркер
скоро адаптируется
+183
-12
+171
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пашка Донофф
Ответ Костя Паркер
скоро адаптируется
Так уже. Основа лавки
+142
-7
+135
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mx Griggs
Ответ Shuller18
Комментарий скрыт
так его Гасперини не отпустил летом
+121
-1
+120
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman
Зачем Миранчук держит этого лоха Шпинева, который свою агентскую деятельность вообще не выполняет. Интерес летом к Лехе был из Серии А, слухи постоянно шли, но Шпинев просто профнепригоден. Может только молодым локомотивским пацанам мозги пудрить
+101
-6
+95
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Знатно поехавший Гаспер руинит несколько сезонов в его карьере
Даж радостно было, что в большинстве Аталанта опозорилась, упустив победу
+88
-16
+72
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ТрактоПоктер
Ответ Пашка Донофф
Так уже. Основа лавки
А лавка - это часть корабля
+47
-3
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Моуриниста
Миранчук отлично выступил за Торино. Если бы остался - стата г+п была бы больше думаю
+32
-1
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mx Griggs
Ответ Denchik_RED-BLUE
Да нафиг он Гаспу не нужен, за него просто никто 10 млн не согласился заплатить
аренду тоже заблочили, Гасперини нужна была обойма якобы, это далеко не новость, на аталантских форумах это уже обсудилось и объяснилось
+26
0
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rhfbxtbwtq
Ответ Metrostadt11315
да леха к лавке прилип. не тянет 6-7 итальянскую команду
Ну так-то может бы и потянул, если ему шансы давали
+30
-6
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Судоплатов
надеюсь в межсезонье уйдёт от гасперини...
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Novak
Сегодня Аталанта с 55-й минуты в большинстве играла. А когда Штурм сравнял за 10 минут до конца матча, то Гасперини использовал последнюю замену, чтобы одного центрального защитника на другого поменять.
Тут уже похоже на какой-то заскок Гасперини - игрока летом не отпустил, а на поле почти не выпускает, хотя команда в нескольких турнирах играет.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Ответ Shuller18
Комментарий скрыт
Ну, по тому, как с Иличичем, Малиновским и др не раз ругался - да, похож на дурного и врага себе
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
teddy10
Остаётся только усердно тренироваться, чтобы совсем не растерять форму, ждать шанса на 15-20 минут, а зимой брать Шпинева за грудки и заставлять искать любой вариант с арендой / трансфером из Аталанты. При Гасперини Миранчук играть не будет, это очевидно. Бывает, когда тренер и игрок категорически не подходят друг другу
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VanyaVanya063
Ответ Roman
Зачем Миранчук держит этого лоха Шпинева, который свою агентскую деятельность вообще не выполняет. Интерес летом к Лехе был из Серии А, слухи постоянно шли, но Шпинев просто профнепригоден. Может только молодым локомотивским пацанам мозги пудрить
Шпинев может организовать трансфер только обратно в РПЛ , так как в РПЛ будет бешенная агентская комиссия.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Novak
Ответ ta-tosha
И причем тут Гасперини? Торино отказался даже жалкие 4 миллиона за него заплатить. Как и все другие. А вы говорите он там доминировал :)))
Торино 6-7 миллионов предлагал. Больше у них уже не оставалось на трансферы. А Аталанта упёрлась вместо того, чтобы согласиться и хоть какие-то деньги получить за игрока, у которого год контракта остался. И у которого ещё немаленькая з/п.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
s_kapa
Ответ Roman
Зачем Миранчук держит этого лоха Шпинева, который свою агентскую деятельность вообще не выполняет. Интерес летом к Лехе был из Серии А, слухи постоянно шли, но Шпинев просто профнепригоден. Может только молодым локомотивским пацанам мозги пудрить
Задаю себе тот же вопрос
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pasta
Миранчук яркий пример, что логика "у нас все плохо, в Европе все хорошо" и "надо стремиться позарез уехать" - это слишком однобокая трактовка. Не повезло с командой/с тренером - считай сьездил в сильнейший минус. Сколько уже праймовых лет своей карьеры потратил Алексей в Италии? Гасперини до этого дела нет, как и Атланте, а вот карьера Миранчука сильно ухудшилась.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Контрольный выстрел
Возвращаться нужно, увы. Или менять команду на что то попроще.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
riverman1980
Мог бы остаться в зоне комфорта, играя в РПЛ, но вместо этого прогрессирует, сидя на лавке в Аталанте. Респект!
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Седов
Ответ ТрактоПоктер
А лавка - это часть корабля
Часть корабля, часть команды...😂
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max9999
Уезжайте будете расти!
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
михаил почта
лавка состоит из брёвен
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бот
Нашёл свою позицию. Ждём Захаряна на той же.
+19
-15
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Миранчук это антипример того как надо уходить в Европу, попал не в свою команду, и уже несколько лет карьеры в пустую, а ведь уже скоро 30,тут либо срочно менять зимой клуб либо летом останется только вернуться в РПЛ
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Боголюбов
Два матча в сборной показали, что Лёха потерял игровой тонус и уверенность в себе.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий