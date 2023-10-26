Миранчук провел на скамейке 4 из 5 последних матчей «Аталанты»
Алексей Миранчук вновь провел в запасе «Аталанты» весь матч.
Итальянская команда сыграла вничью со «Штурмом» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы (2:2). Российский полузащитник провел игру на скамейке запасных.
Миранчук вышел на поле лишь в одном из пяти последних матчей «Аталанты» – он отыграл 45 минут против «Дженоа» (2:0). Хавбек остался на скамейке в играх с «Ювентусом» (0:0), «Спортингом» (2:1) и «Лацио» (2:3).
Алексей выступает за клуб из Бергамо с 2020 года. Его статистику можно найти здесь.
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Даж радостно было, что в большинстве Аталанта опозорилась, упустив победу
Тут уже похоже на какой-то заскок Гасперини - игрока летом не отпустил, а на поле почти не выпускает, хотя команда в нескольких турнирах играет.