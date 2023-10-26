Майк Тайсон: «Боя с Федором не будет. Он один из моих идолов»

Теги Майк Тайсон Федор Емельяненко бокс Бокс/MMA/UFC

Майк Тайсон не готов проводить бой по боксу с Федором Емельяненко.

«Боя с Федором не будет. Он один из моих идолов», – сказал Майк Тайсон.

Ранее Федор Емельяненко заявил о желании провести боксерский поединок с Тайсоном.

Последний раз Тайсон выходил на ринг против Роя Джонса в 2020 году.

Емельяненко – слабый боксер с корявой техникой. Но в MMA этого хватало

Как же смешно, что Федор хочет боксировать с Тайсоном

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23 комментария

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Ena Therapy
Кто бы мог подумать лет 10-15 назад , что из них двоих , что Майк будет гораздо адекватнее , учитывая все его прошлое )
P.s. Что Майк , что Федя легендарные бойцы.
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Tex-mex
Это очень хорошо. Причем для них обоих.
+96
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Oleg Olegov
Я бы лучше посмотрел, как они вместе попьют чаю. Тем более, этим мужчинам точно есть, о чем попить чаю с вареньем. Жаль, что Кас д Амато не сможет быть разливающим и спикером.
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Кашшай Чакырович
Майк Тайсон: Мой любимый боец - это Фёдор Емельяненко
Потому что он всегда андердог, всегда меньше соперника и всегда выходит победителем. Он слишком долго дерется в эпоху допинг-препаратов, гигантских соперников. Я никогда не видел такого бойца, как он, который дерется ради самого сражения. Он столько раз опровергал ставки. Чисто по-человечески он мне очень нравится.
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daninator
Ответ SGambler
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Ну тут сразу видно мамкиного эксперта. Может Федя был большим фаворитом в бою с Крокопом? Тимом Сильвией? с Питбулем? , а где был фаворитом это не потому ли, что 10 лет побеждал в лучшей лиги ММА на то время и в итоге был признан многими легендами лучшим бойцом всех времён? или они естественно ничего не понимают в отличие от тебя?
Значит если ты решил, что Прайд был нахимиченный весь, то и Фёдор такой же? по габаритам Емельяненко никогда не выделялся на фоне соперников, небольшого роста, с боками, мышцы с венами не торчат. Он умел боротся и бить, спокоен, не суетился, с мощной менталкой и уверенностью, не говорил лишнего, поэтому его все любили и уважали.
Захотел заработать на том, что умеет или ты на работу за интерес ходишь, ради наследия? Не тебе судить, имеет право, заслужил своей карьерой.
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Алексей Карин
Два самых мощных идолов..!!!
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Men77
Емельяненко: "Боя с Тайсоном не будет, он оказывается мой фанат"
+27
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Сэйлор Мун
Федор Емельяненко: «Боя с Майком не будет. Он один из моих идолов»
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Николаев Ростислав
Ответ Ира15577
Согласна с Вами!!!! И в шоке от желания Федора участвовать в шоу с Майком Тайсоном!!!! Это же просто несерьезно!!! Очень уважаю Федора, но не это его желание!!! Деньги решают все!!! Спортивной составляющей нет!!! А Федор еще и верующий!!! Неужели никто не мог подсказать Федору, что этим решением он перечеркивает все, что до этого добился??!!! Очень жаль!!!! Приближается к своему брату Александру!
И каким образом этой бой перечеркнет все его достижения ? Хочет заработать денег - вперед! Найдется аудитория, которая будет смотреть это шоу. Если вас воротит от шоу-биза, не смотрите. Наслаждайтесь другими трансляциями, но не критикуйте, и не судите почем зря.
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Zagashtok
емель конечно тот ещё персонаж. критиковал поп ММА и тут же сам был готов принять участие в цирке.
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SCHENN
Хмм...а Тайсон более здравомыслящим оказался
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Денис Забелин
Тайсону тупо надоела вся это грязная игра, он в ней годы купался, а Федор немножко беса в ребро пустил, ибо все мы грешны и устаем от пресной пищи время от времени.
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samu rai
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