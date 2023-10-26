Майк Тайсон: «Боя с Федором не будет. Он один из моих идолов»
Майк Тайсон не готов проводить бой по боксу с Федором Емельяненко.
«Боя с Федором не будет. Он один из моих идолов», – сказал Майк Тайсон.
Ранее Федор Емельяненко заявил о желании провести боксерский поединок с Тайсоном.
Последний раз Тайсон выходил на ринг против Роя Джонса в 2020 году.
Емельяненко – слабый боксер с корявой техникой. Но в MMA этого хватало
P.s. Что Майк , что Федя легендарные бойцы.
Потому что он всегда андердог, всегда меньше соперника и всегда выходит победителем. Он слишком долго дерется в эпоху допинг-препаратов, гигантских соперников. Я никогда не видел такого бойца, как он, который дерется ради самого сражения. Он столько раз опровергал ставки. Чисто по-человечески он мне очень нравится.
Значит если ты решил, что Прайд был нахимиченный весь, то и Фёдор такой же? по габаритам Емельяненко никогда не выделялся на фоне соперников, небольшого роста, с боками, мышцы с венами не торчат. Он умел боротся и бить, спокоен, не суетился, с мощной менталкой и уверенностью, не говорил лишнего, поэтому его все любили и уважали.
Захотел заработать на том, что умеет или ты на работу за интерес ходишь, ради наследия? Не тебе судить, имеет право, заслужил своей карьерой.