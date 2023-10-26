Майк Тайсон не готов проводить бой по боксу с Федором Емельяненко.

«Боя с Федором не будет. Он один из моих идолов», – сказал .

Ранее Федор Емельяненко заявил о желании провести боксерский поединок с Тайсоном.

Последний раз Тайсон выходил на ринг против Роя Джонса в 2020 году.

Емельяненко – слабый боксер с корявой техникой. Но в MMA этого хватало

Как же смешно, что Федор хочет боксировать с Тайсоном