Разыгрывающий Дэмиан Лиллард в четверг дебютировал за « » в официальных матчах .

Лиллард набрал 39 очков в победной встрече с «Филадельфией» (118:117).

За 37 минут Дэмиан реализовал 9 из 20 с игры и 17 из 17 с линии. В его активе также 8 подборов и 4 передачи.

39 очков в дебютном матче за «Бакс» – новый рекорд клуба. Ранее Терри Каммингс набирал 34 очка в 1984 году.

Перемен! «Кливленд»

Алексей Швед едет в чемпионат Китая. А чем можно заняться в Шаньси, помимо баскетбола?