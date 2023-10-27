Дэмиан Лиллард набрал 39 очков в дебютном матче за «Милуоки». «Бакс» одолели «Сиксерс»
Разыгрывающий Дэмиан Лиллард в четверг дебютировал за «Милуоки» в официальных матчах НБА.
Лиллард набрал 39 очков в победной встрече с «Филадельфией» (118:117).
За 37 минут Дэмиан реализовал 9 из 20 с игры и 17 из 17 с линии. В его активе также 8 подборов и 4 передачи.
39 очков в дебютном матче за «Бакс» – новый рекорд клуба. Ранее Терри Каммингс набирал 34 очка в 1984 году.
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