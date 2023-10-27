Дэмиан Лиллард набрал 39 очков в дебютном матче за «Милуоки». «Бакс» одолели «Сиксерс»

Теги Милуоки Филадельфия НБА Баскетбол - видео Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий Дэмиан Лиллард в четверг дебютировал за «Милуоки» в официальных матчах НБА.

Лиллард набрал 39 очков в победной встрече с «Филадельфией» (118:117).

За 37 минут Дэмиан реализовал 9 из 20 с игры и 17 из 17 с линии. В его активе также 8 подборов и 4 передачи.

39 очков в дебютном матче за «Бакс» – новый рекорд клуба. Ранее Терри Каммингс набирал 34 очка в 1984 году.

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3 комментария

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Казбек Бимбасов
Сходу показал товар лицом так сказать. Великолепное выступление. Надеюсь обойдется без травм и тогда Милуоки в финале востока мы точно увидим
+16
-1
+15
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Light Yagami
Легчайшая кателла для Дэйма
+6
-5
+1
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Адилет Сапаров
Очень рад такому началу Лиларда. На бумаге выглядит все отлично. Единственно смущает Миддлтон, очень медленный на ногах. Боюсь что закночился он как Томпсон 2.0.
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