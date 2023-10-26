Лига конференций. «Астана» победила «Балкани», «Астон Вилла» разгромила АЗ, «Фиорентина» забила 6 голов «Чукарички»

«Астана» в гостях победила «Балкани» на групповом этапе Лиги конференций.

Также в четверг « » обыграл « » (3:1), « » на выезде разгромила (4:1), а « » забила шесть голов «Чукарички» (6:0).

Матч «Маккаби Тель-Авив» – «Заря» перенесен по решению УЕФА в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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