Лига конференций. «Астана» победила «Балкани», «Астон Вилла» разгромила АЗ, «Фиорентина» забила 6 голов «Чукарички»
«Астана» в гостях победила «Балкани» на групповом этапе Лиги конференций.
Также в четверг «Фенербахче» обыграл «Лудогорец» (3:1), «Астон Вилла» на выезде разгромила АЗ (4:1), а «Фиорентина» забила шесть голов «Чукарички» (6:0).
Матч «Маккаби Тель-Авив» – «Заря» перенесен по решению УЕФА в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке.
Лига конференций
Групповой этап
3-й тур
- Дата проведения
- 26 октября, 19.45, «Торсвеллур»
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КИ Клаксвик –
Юханссон, Даниэльсен (Миккельсен, 83), Форрен, Ватнсдаль (Петерсен, 72), Павлович (Ханссон, 62), да Сильва (Кронберг, 62), Фредериксберг, Юнсен, Касси, Андреасен, Клеттскар (Гуссиос, 72).
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Олимпия –
Пинтол, Мухамедбегович, Ратник, Крефл, Доффо (Диогу Пинту, 75), Элшник, Фадида (Брест, 46), Ласицкас (Жорже Силва, 57), Мотика (Каса, 65), Нукич (Бристрич, 57), Руй Педру.
- Дата проведения
- 26 октября, 19.45, «Геламко-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 10 Гандельман, 2:0 – 15 Кейперс, 3:0 – 19 Кейперс, 4:0 – 43 Тиссаудали, 5:0 – 69 Орбан.
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Гент –
Руф, Торунарига (Орбан, 57), Ватанабе, Агбор (Фернандес Пардо, 74), Браун, Самуаз (Фадига, 57), Гандельман, Кумс (Хон Хен Сок, 57), Тиссаудали, Кейперс (Геркенс, 57), Фофана.
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Брейдаблик –
Эйнарссон, Гюннлейссон, Муминович, Маргейрссон, Лудвикссон, Ингварссон (Хлинссон, 84), Свантоурссон, Эйольфссон, Сигурйонссон (Йоман, 60), Эйнарссон, Ольсен (Стейндорссон, 67).
- Предупреждения:
- Муминович (41), Маргейрссон (74).
- Дата проведения
- 26 октября, 19.45, «Пьер-Моруа»
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Лилль –
Шевалье, Сантуш, Умтити, Диаките (Алессандро, 66), Гудмундссон, Кабелла, Андре (Бенталеб, 66), Унас (Жегрова, 66), Языджи, Гомес (Буадди, 90), Дэвид (Кавалейру, 86).
-
Слован Братислава –
Борян, Блэкмэн (Паушек, 90), Кашия, Виммер, Байрич (Змргал, 90), Ловат, Канкава (Абубакари, 90), Куцка, Саввидис (Стрелец, 90), Барсегян (Толич, 90), Чаврич.
- Удаление:
- Ловат (84).
- Дата проведения
- 26 октября, 19.45, «Шюкрю Сараджоглу»
- Голы:
- 1:0 – 42 Батшуайи, 2:0 – 52 Зайц, 2:1 – 65, автогол Родриго Бекао, 3:1 – 90 Зайц.
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Фенербахче –
Эгрибаят, Осейи-Сэмюэл (Кадиоглу, 63), Джику, Родриго Бекао, Остервольде, Фред (Шиманьски, 63), Зайц, Крешпу, Тадич (Кахведжи, 62), Кент (Ундер, 90), Батшуайи (Найир, 80).
-
Лудогорец –
Слуга, Витрю, Сундберг (Руссо, 90), Вердон, Недялков, Гонсалвес (Янков, 85), Петровски, Педриньо, Текпетей (Шуйар, 90), Кайо Видал (Делев, 72), Секо (Дуа, 72).
- Дата проведения
- 26 октября, 19.45, «стадион Фадиля Вокрри»
- Голы:
- 0:1 – 7 Оганесян, 1:1 – 8 Куч, 1:2 – 23 Бейсебеков.
-
Балкани –
Количи, Тачи, Яшаница, Делова, Траши (Манай, 88), Лимай (Толяй, 38), Зюба, Куч, Крюэзю, Грипши, Бериша (Хамиди, 70).
-
Астана –
Чондрич, Бейсебеков, Аманович, Марочкин, Досмагамбетов, Куат (Лончар, 74), Йованчич (Ароян, 90), Эбонг, Оганесян, Урега (Томасов, 74), Дарбо (Аймбетов, 82).
- Дата проведения
- 26 октября, 19.45, «Летцигрунд»
-
Лугано –
Саипи, Эспиноса (Мартим Маркеш, 60), Хайризи, Май, Аригони, Саббатини (Вляди, 68), Гргич (Махмуд, 60), Бислими, Штеффен, Боттани (Симиньяни, 46), Целар.
-
Брюгге –
Миньоле, Мехеле, Спилерс, Мейер (де Кейпер, 64), Ванакен, Нильсен, Баланта, Бьюкенен, Синкернагель (Ордоньес, 78), Ольсен (Нуса, 64), Игор Тиаго (Жуджла, 46).
- Предупреждения:
- Игор Тиаго (27), Крочи-Торти (43), Штеффен (45), Ванакен (46), Хайризи (56), Вляди (72), Жуджла (89).
- Дата проведения
- 26 октября, 19.45, «АФАС-стадион»
-
АЗ Алкмар –
Райан, Сугавара, Базур, Алешандре Пенетра (Мартинс Инди, 46), Меллер Вольф, Класи, де Вит (Михайлович, 87), Мейнанс (Данташ, 46), Садик (Одгор, 67), ван Бредероде (ван Боммел, 67), Павлидис.
-
Астон Вилла –
Мартинес, Кэш, Диего Карлос, Лангле, Динь, Бэйли (Траоре, 87), Макгинн (Диаби, 81), Камара (Дендонкер, 86), Дуглас Луис (Дзаньоло, 69), Тилеманс, Уоткинс (Дуран, 86).
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «Люминус Арена»
-
Генк –
Вандевордт, Муньос, Куэста, Маккензи, Артеага, Хейнен, Галарса, Эль-Ханнус, Баа (Сор, 75), Зекири (Арокодаре, 75), Пэйнтсил (Аит-Эль-Хадж, 89).
-
Ференцварош –
Дибус, Ботка (Бен-Ромдан, 46), Ммаэ, Сиссе (Абена, 46), Рамирес (Паска, 82), Макрецкис, Шигер, Сакариассен (Овусу, 65), Абу-Фани, Пешич (Листеш, 73), Маркиньос.
- Предупреждения:
- Артеага (29), Ботка (40), Эль-Ханнус (60).
- Удаление:
- Арокодаре (90).
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «Городской стадион Трнава»
- Голы:
- 0:1 – 36 Йенсен-Аббью, 0:2 – 48 Расмуссен.
-
Спартак Трнава –
Такач, Коштрна, Штетина, Коша, Джурич (Шулек, 36), Микович (Компан-Брезник, 46), Баинович (Бернат, 58), Зелькович, Даниэл, Офори (Азанго, 71), Дюриш (Ристовски, 71).
-
Нордшелланд –
Хансен, Хей, Хансен, Йенсен-Аббью (Нагало, 73), Фресе, Тверсков (Свенссон, 86), Диоманде, Скьеллеруп, Нюгрен (Доржелес, 72), Ингвартсен (Осман, 67), Расмуссен (Асконе, 86).
- Предупреждения:
- Диоманде (29), Скьеллеруп (32), Компан-Брезник (53), Зелькович (68), Асконе (90).
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «Биели Бриег»
-
Зриньски –
Марич, Чорлука, Яковлевич, Радич, Тичинович (Мемия, 70), Зломыслич (Киш, 70), Чанаджия (Брадарич, 79), Иванчич, Чуже (Малекинушич, 61), Хрванович (Мишич, 61), Билбия.
-
Легия –
Гладун, Енджейчик, Юри Рибейру, Панков, Вшолек, Кун, Слиш, Челхака (Элитим, 87), Жозуэ, Крамер (Росолек, 72), Мучи (Гуаль, 64).
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «Артемио Франки»
- Голы:
- 1:0 – 6 Бельтран, 2:0 – 10 Бельтран, 3:0 – 29 Иконе, 4:0 – 65 Соттиль, 5:0 – 73 Мартинес, 6:0 – 83 Лопес.
-
Фиорентина –
Терраччано, Кайоде (Комуццо, 8), Мартинес, Раньери, Паризи (Пьероцци, 46), Барак (Инфантино, 67), Лопес, Мандрагора, Иконе (Соттиль, 58), Куаме, Бельтран (Нзола, 58).
-
Чукарички –
Белич, Роган (Н’Диайе, 66), Враньеш, Суботич, Тошич, Доцич (Серафимович, 46), Сиссоко, Станкович (Ковач, 79), Никчевич, Иванович (Аджич, 46), Адетунджи (Цветкович, 46).
- Удаление:
- Суботич (38).
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «Аспмюра»
-
Буде-Глимт –
Хайкин, Вембангомо (Шевольд, 75), Моэ, Бьертуфт (Амундсен, 86), Бьеркан, Берг, Фет (Салтнес, 75), Гренбек, Пеллегрино, Серли (Жугель, 61), Пеми (Капскармо, 86).
-
Бешикташ –
Гюнок, Булут, Уйсал, Колли, Масуаку, Геззаль (Ребич, 72), Окслейд-Чемберлен (Жедсон Фернандеш, 46), Хаджиахметович, Рашица (Тосун, 61), Онана (Мюлека, 61), Абубакар (Кылычсой, 84).
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «Максимир»
- Гол:
- 0:1 – 69, пенальти Хоры.
-
Динамо Загреб –
Невистич, Мохаррами (Канеко, 73), Ристовски, Перич, Любичич, Мишич, Булат (Куленович, 73), Батурина, Видович, Шпикич (Берно, 56), Эмрели (Дрмич, 56).
-
Виктория Пльзень –
Байер, Емелка, Гранач, Две, Йирка (Буха, 86), Каду (Голик, 85), Шулц (Гейда, 90), Калвах, Траоре, Копиц, Хоры (Выдра, 77).
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «Питтодри»
- Голы:
- 1:0 – 50 Миовски, 2:0 – 58 Польвара, 2:1 – 73 Десподов, 2:2 – 84 Виейринья, 2:3 – 90, пенальти Шваб.
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Абердин –
Рос, Девлин, Гартенманн, Йенсен, Рубежич, Маккензи, Польвара (Хэйс, 72), Макгрэт, Шинни, Баррон (Кларксон, 73), Миовски (Луиш Лопеш, 72).
-
ПАОК –
Котарски, Трост-Эконг, Кульеракис, Рафа Соареш (Баба, 63), Шваб, Цингарас (Оздоев, 63), Константелиас, Виейринья, Тайсон (Десподов, 73), Живкович, Брандон (Саматта, 64).
- Предупреждения:
- Шваб (37), Трост-Эконг (90), Рубежич (90).
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «Дойче банк Парк»
- Голы:
- 1:0 – 12, пенальти Дина-Эбимбе, 2:0 – 27 Кох, 3:0 – 30 Мармуш, 4:0 – 45 Тута, 5:0 – 55 Схири, 6:0 – 89 Дина-Эбимбе.
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Айнтрахт Ф –
Граль, Кох, Тута (Хасебе, 56), Смолчич, Нкунку, Дина-Эбимбе, Гетце, Схири (Якич, 65), Шаиби (Ааронсон, 56), Мармуш (Нганкам, 56), Кнауфф (Чендлер, 79).
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ХИК –
Эст, Сойри, Тойвио (Хостикка, 46), Тенхо, Хальме, Райтала (Хямяляйнен, 46), Пелтола, Хетемай (Канеллопулос, 46), Лингман (Танака, 77), Кескинен (Куассиви-Бениссан, 77), Радулович.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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