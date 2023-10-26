Лига конференций. «Астана» победила «Балкани», «Астон Вилла» разгромила АЗ, «Фиорентина» забила 6 голов «Чукарички»

Теги Айнтрахт Франкфурт Фиорентина Абердин Заря Астон Вилла Виктория Пльзень Генк Гент Брюгге Фенербахче Бешикташ Легия Спартак Трнава Слован Братислава ХИК Нордшелланд Динамо Загреб результаты ПАОК Зриньски АЗ Лугано Маккаби Тель-Авив Чукарички Астана Буде-Глимт Ференцварош Олимпия Любляна Брейдаблик Лудогорец КИ Клаксвик Лига Конференций УЕФА Балкани Футбол

«Астана» в гостях победила «Балкани» на групповом этапе Лиги конференций.

Также в четверг «Фенербахче» обыграл «Лудогорец» (3:1), «Астон Вилла» на выезде разгромила АЗ (4:1), а «Фиорентина» забила шесть голов «Чукарички» (6:0).

Матч «Маккаби Тель-Авив» – «Заря» перенесен по решению УЕФА в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке.

Лига конференций

Групповой этап

3-й тур

КИ Клаксвик Фарерские острова – Олимпия Словения 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
26 октября, 19.45, «Торсвеллур»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 30 Юнсен, 2:0 – 44 Клеттскар, 3:0 – 54 Андреасен.
КИ КлаксвикЮханссон, Даниэльсен (Миккельсен, 83), Форрен, Ватнсдаль (Петерсен, 72), Павлович (Ханссон, 62), да Сильва (Кронберг, 62), Фредериксберг, Юнсен, Касси, Андреасен, Клеттскар (Гуссиос, 72).
ОлимпияПинтол, Мухамедбегович, Ратник, Крефл, Доффо (Диогу Пинту, 75), Элшник, Фадида (Брест, 46), Ласицкас (Жорже Силва, 57), Мотика (Каса, 65), Нукич (Бристрич, 57), Руй Педру.
Предупреждения:
Мотика (32), Фадида (37), Бристрич (78).

 

Гент Бельгия – Брейдаблик Исландия 5:0 (4:0, 1:0)
Дата проведения
26 октября, 19.45, «Геламко-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 10 Гандельман, 2:0 – 15 Кейперс, 3:0 – 19 Кейперс, 4:0 – 43 Тиссаудали, 5:0 – 69 Орбан.
ГентРуф, Торунарига (Орбан, 57), Ватанабе, Агбор (Фернандес Пардо, 74), Браун, Самуаз (Фадига, 57), Гандельман, Кумс (Хон Хен Сок, 57), Тиссаудали, Кейперс (Геркенс, 57), Фофана.
БрейдабликЭйнарссон, Гюннлейссон, Муминович, Маргейрссон, Лудвикссон, Ингварссон (Хлинссон, 84), Свантоурссон, Эйольфссон, Сигурйонссон (Йоман, 60), Эйнарссон, Ольсен (Стейндорссон, 67).
Предупреждения:
Муминович (41), Маргейрссон (74).

 

Лилль Франция – Слован Братислава Словакия 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
26 октября, 19.45, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 23 Чаврич, 1:1 – 68 Языджи, 2:1 – 82 Кабелла.
ЛилльШевалье, Сантуш, Умтити, Диаките (Алессандро, 66), Гудмундссон, Кабелла, Андре (Бенталеб, 66), Унас (Жегрова, 66), Языджи, Гомес (Буадди, 90), Дэвид (Кавалейру, 86).
Слован БратиславаБорян, Блэкмэн (Паушек, 90), Кашия, Виммер, Байрич (Змргал, 90), Ловат, Канкава (Абубакари, 90), Куцка, Саввидис (Стрелец, 90), Барсегян (Толич, 90), Чаврич.
Предупреждения:
Диаките (63), Куцка (75), Бенталеб (78), Виммер (90).
Удаление:
Ловат (84).

 

Фенербахче Турция – Лудогорец Болгария 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
26 октября, 19.45, «Шюкрю Сараджоглу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 42 Батшуайи, 2:0 – 52 Зайц, 2:1 – 65, автогол Родриго Бекао, 3:1 – 90 Зайц.
ФенербахчеЭгрибаят, Осейи-Сэмюэл (Кадиоглу, 63), Джику, Родриго Бекао, Остервольде, Фред (Шиманьски, 63), Зайц, Крешпу, Тадич (Кахведжи, 62), Кент (Ундер, 90), Батшуайи (Найир, 80).
ЛудогорецСлуга, Витрю, Сундберг (Руссо, 90), Вердон, Недялков, Гонсалвес (Янков, 85), Петровски, Педриньо, Текпетей (Шуйар, 90), Кайо Видал (Делев, 72), Секо (Дуа, 72).
Предупреждения:
Педриньо (42), Текпетей (48), Джику (50), Родриго Бекао (56), Петровски (75), Крешпу (79), Делев (90), Недялков (90).

 

Балкани Косово – Астана Казахстан 1:2 (1:2, 0:0)
Дата проведения
26 октября, 19.45, «стадион Фадиля Вокрри»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Оганесян, 1:1 – Куч, 1:2 – 23 Бейсебеков.
БалканиКоличи, Тачи, Яшаница, Делова, Траши (Манай, 88), Лимай (Толяй, 38), Зюба, Куч, Крюэзю, Грипши, Бериша (Хамиди, 70).
АстанаЧондрич, Бейсебеков, Аманович, Марочкин, Досмагамбетов, Куат (Лончар, 74), Йованчич (Ароян, 90), Эбонг, Оганесян, Урега (Томасов, 74), Дарбо (Аймбетов, 82).
Предупреждения:
Аманович (21), Делова (68), Эбонг (77), Хамиди (80), Бейсебеков (90), Оганесян (90).

 

Лугано Швейцария – Брюгге Бельгия 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
26 октября, 19.45, «Летцигрунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 15 Баланта, 0:2 – 50 Ольсен, 1:2 – 74 Вляди, 1:3 – 87 Ванакен.
ЛуганоСаипи, Эспиноса (Мартим Маркеш, 60), Хайризи, Май, Аригони, Саббатини (Вляди, 68), Гргич (Махмуд, 60), Бислими, Штеффен, Боттани (Симиньяни, 46), Целар.
БрюггеМиньоле, Мехеле, Спилерс, Мейер (де Кейпер, 64), Ванакен, Нильсен, Баланта, Бьюкенен, Синкернагель (Ордоньес, 78), Ольсен (Нуса, 64), Игор Тиаго (Жуджла, 46).
Предупреждения:
Игор Тиаго (27), Крочи-Торти (43), Штеффен (45), Ванакен (46), Хайризи (56), Вляди (72), Жуджла (89).

 

АЗ Алкмар Нидерланды – Астон Вилла Англия 1:4 (0:2, 1:2)
Дата проведения
26 октября, 19.45, «АФАС-стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 13 Бэйли, 0:2 – 23 Тилеманс, 0:3 – 51 Уоткинс, 0:4 – 56 Макгинн, 1:4 – 65 Садик.
АЗ АлкмарРайан, Сугавара, Базур, Алешандре Пенетра (Мартинс Инди, 46), Меллер Вольф, Класи, де Вит (Михайлович, 87), Мейнанс (Данташ, 46), Садик (Одгор, 67), ван Бредероде (ван Боммел, 67), Павлидис.
Астон ВиллаМартинес, Кэш, Диего Карлос, Лангле, Динь, Бэйли (Траоре, 87), Макгинн (Диаби, 81), Камара (Дендонкер, 86), Дуглас Луис (Дзаньоло, 69), Тилеманс, Уоткинс (Дуран, 86).
Предупреждения:
Мейнанс (19), Класи (44), Лангле (45), Бэйли (86), Базур (90).

 

Генк Бельгия – Ференцварош Венгрия 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Люминус Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ГенкВандевордт, Муньос, Куэста, Маккензи, Артеага, Хейнен, Галарса, Эль-Ханнус, Баа (Сор, 75), Зекири (Арокодаре, 75), Пэйнтсил (Аит-Эль-Хадж, 89).
ФеренцварошДибус, Ботка (Бен-Ромдан, 46), Ммаэ, Сиссе (Абена, 46), Рамирес (Паска, 82), Макрецкис, Шигер, Сакариассен (Овусу, 65), Абу-Фани, Пешич (Листеш, 73), Маркиньос.
Предупреждения:
Артеага (29), Ботка (40), Эль-Ханнус (60).
Удаление:
Арокодаре (90).

 

Спартак Трнава Словакия – Нордшелланд Дания 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Городской стадион Трнава»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 36 Йенсен-Аббью, 0:2 – 48 Расмуссен.
Спартак ТрнаваТакач, Коштрна, Штетина, Коша, Джурич (Шулек, 36), Микович (Компан-Брезник, 46), Баинович (Бернат, 58), Зелькович, Даниэл, Офори (Азанго, 71), Дюриш (Ристовски, 71).
НордшелландХансен, Хей, Хансен, Йенсен-Аббью (Нагало, 73), Фресе, Тверсков (Свенссон, 86), Диоманде, Скьеллеруп, Нюгрен (Доржелес, 72), Ингвартсен (Осман, 67), Расмуссен (Асконе, 86).
Предупреждения:
Диоманде (29), Скьеллеруп (32), Компан-Брезник (53), Зелькович (68), Асконе (90).

 

Зриньски Босния и Герцеговина – Легия Польша 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Биели Бриег»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 30 Билбия, 1:1 – 32, автогол Яковлевич, 1:2 – 62 Крамер.
ЗриньскиМарич, Чорлука, Яковлевич, Радич, Тичинович (Мемия, 70), Зломыслич (Киш, 70), Чанаджия (Брадарич, 79), Иванчич, Чуже (Малекинушич, 61), Хрванович (Мишич, 61), Билбия.
ЛегияГладун, Енджейчик, Юри Рибейру, Панков, Вшолек, Кун, Слиш, Челхака (Элитим, 87), Жозуэ, Крамер (Росолек, 72), Мучи (Гуаль, 64).
Предупреждения:
Чанаджия (32), Мучи (56), Гладун (79), Билбия (82), Кун (90).

 

Фиорентина Италия – Чукарички Сербия 6:0 (3:0, 3:0)
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Бельтран, 2:0 – 10 Бельтран, 3:0 – 29 Иконе, 4:0 – 65 Соттиль, 5:0 – 73 Мартинес, 6:0 – 83 Лопес.
ФиорентинаТерраччано, Кайоде (Комуццо, 8), Мартинес, Раньери, Паризи (Пьероцци, 46), Барак (Инфантино, 67), Лопес, Мандрагора, Иконе (Соттиль, 58), Куаме, Бельтран (Нзола, 58).
ЧукаричкиБелич, Роган (Н’Диайе, 66), Враньеш, Суботич, Тошич, Доцич (Серафимович, 46), Сиссоко, Станкович (Ковач, 79), Никчевич, Иванович (Аджич, 46), Адетунджи (Цветкович, 46).
Предупреждения:
Враньеш (6), Доцич (9).
Удаление:
Суботич (38).

 

Буде-Глимт Норвегия – Бешикташ Турция 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Аспмюра»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 28 Гренбек, 2:0 – 58 Пеми, 3:0 – 87 Салтнес, 3:1 – 90, автогол Моэ.
Буде-ГлимтХайкин, Вембангомо (Шевольд, 75), Моэ, Бьертуфт (Амундсен, 86), Бьеркан, Берг, Фет (Салтнес, 75), Гренбек, Пеллегрино, Серли (Жугель, 61), Пеми (Капскармо, 86).
БешикташГюнок, Булут, Уйсал, Колли, Масуаку, Геззаль (Ребич, 72), Окслейд-Чемберлен (Жедсон Фернандеш, 46), Хаджиахметович, Рашица (Тосун, 61), Онана (Мюлека, 61), Абубакар (Кылычсой, 84).
Предупреждения:
Берг (55), Геззаль (67), Мюлека (89).

 

Динамо Загреб Хорватия – Виктория Пльзень Чехия 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Максимир»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 69, пенальти Хоры.
Динамо ЗагребНевистич, Мохаррами (Канеко, 73), Ристовски, Перич, Любичич, Мишич, Булат (Куленович, 73), Батурина, Видович, Шпикич (Берно, 56), Эмрели (Дрмич, 56).
Виктория ПльзеньБайер, Емелка, Гранач, Две, Йирка (Буха, 86), Каду (Голик, 85), Шулц (Гейда, 90), Калвах, Траоре, Копиц, Хоры (Выдра, 77).
Предупреждения:
Мишич (11), Калвах (12), Эмрели (19), Перич (53), Копиц (82).

 

Абердин Шотландия – ПАОК Греция 2:3 (0:0, 2:3)
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Питтодри»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 50 Миовски, 2:0 – 58 Польвара, 2:1 – 73 Десподов, 2:2 – 84 Виейринья, 2:3 – 90, пенальти Шваб.
АбердинРос, Девлин, Гартенманн, Йенсен, Рубежич, Маккензи, Польвара (Хэйс, 72), Макгрэт, Шинни, Баррон (Кларксон, 73), Миовски (Луиш Лопеш, 72).
ПАОККотарски, Трост-Эконг, Кульеракис, Рафа Соареш (Баба, 63), Шваб, Цингарас (Оздоев, 63), Константелиас, Виейринья, Тайсон (Десподов, 73), Живкович, Брандон (Саматта, 64).
Предупреждения:
Шваб (37), Трост-Эконг (90), Рубежич (90).

 

Айнтрахт Ф Германия – ХИК Финляндия 6:0 (4:0, 2:0)
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 12, пенальти Дина-Эбимбе, 2:0 – 27 Кох, 3:0 – 30 Мармуш, 4:0 – 45 Тута, 5:0 – 55 Схири, 6:0 – 89 Дина-Эбимбе.
Айнтрахт ФГраль, Кох, Тута (Хасебе, 56), Смолчич, Нкунку, Дина-Эбимбе, Гетце, Схири (Якич, 65), Шаиби (Ааронсон, 56), Мармуш (Нганкам, 56), Кнауфф (Чендлер, 79).
ХИКЭст, Сойри, Тойвио (Хостикка, 46), Тенхо, Хальме, Райтала (Хямяляйнен, 46), Пелтола, Хетемай (Канеллопулос, 46), Лингман (Танака, 77), Кескинен (Куассиви-Бениссан, 77), Радулович.
Предупреждения:
Тенхо (26), Кескинен (29), Пелтола (42), Кох (76).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги конференций

Таблицы Лиги конференций

Статистика Лиги конференций

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimidrol
Клаксвик - молодцы!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Удачи Чукарички:)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Азамат
Астана давайте держитесь
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forte Live
Лунев продержался 4 минуты 💪
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shyngys Abdikhalik
ПАОК, забивать пора
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий