Адейеми ведет переговоры с «МЮ» и «Интером». Вингер решил уйти из «Боруссии»

Карим Адейеми может перейти в АПЛ или Серию А.

Вингер «Боруссии» Карим Адейеми контактирует с другими клубами.

Football Italia со ссылкой на Bild сообщает, что футболист сборной Германии настроен на то, чтобы покинуть дортмундский клуб в конце сезона.

С недавних пор интересы Адейеми представляет Жорже Мендеш. Агент напрямую общается насчет трансфера с «Манчестер Юнайтед» и «Интером».

В этом сезоне 23-летний футболист провел 10 матчей в Бундеслиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .