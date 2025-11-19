Адейеми ведет переговоры с «МЮ» и «Интером». Вингер решил уйти из «Боруссии»
Карим Адейеми может перейти в АПЛ или Серию А.
Вингер «Боруссии» Карим Адейеми контактирует с другими клубами.
Football Italia со ссылкой на Bild сообщает, что футболист сборной Германии настроен на то, чтобы покинуть дортмундский клуб в конце сезона.
С недавних пор интересы Адейеми представляет Жорже Мендеш. Агент напрямую общается насчет трансфера с «Манчестер Юнайтед» и «Интером».
В этом сезоне 23-летний футболист провел 10 матчей в Бундеслиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?25129 голосов
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости