ЭСК признала, что удар локтем Рахмановича в лицо Клаудиньо, фол Фернандеса на Дзюбе и удар шипами Маркова – это красные карточки: «ВАР должен был помочь»

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ЭСК РФС признала, что судьи ошибочно не показали 3 красные карточки.

Речь идет о трех играх 12-го тура Мир РПЛ «Оренбург» – «Факел» (1:2), «Зенит» – «Крылья Советов» (3:1) и «Локомотив» – «Динамо» (0:0).

«Ошибки в плане совершения понятны, мы услышали судей. Но для нас они неприемлемы. Ошибки должны были быть исправлены.

У главных судей были обоснования, что они не видели эпизоды, но ВАР должен был помочь, но этого не случилось.

Все громкие решения судей в туре ЭСК РФС признала ошибочными. Это неудаление в Оренбурге [за удар шипами игрока «Факела» Евгения Маркова по ноге Сесару Флорентину], неудаление [игрока «Крыльев» Амара Рахмановича за удар локтем в лицо Клаудиньо] в Петербурге, в моменте с Дзюбой [за фол игрока «Динамо» Роберто Фернандеса] тоже должна была быть красная карточка.

ЭСК единогласно признала это без каких‑либо длительных обсуждений. Мы только пытались понять причины, почему ВАР не вмешался в каждом из случаев», – сказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

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195 комментариев

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ygcn5c2ty9
ахахах, три красных за тур проспать)
и это с вар…
+354
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+354
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Александр Сырчин
Ответ ygcn5c2ty9
ахахах, три красных за тур проспать) и это с вар…
Четыре. Гоцука тоже должны были удалять за хватание арбитра. Тоже признали.
+128
-7
+121
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igls54
Ну и?
+90
-2
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Novak
Вот так, только за один тур три чудовищные ошибки судей, которые ВАР легко должен был исправить.
Даже ЭСК признаёт, хотя обычно пытается судей отмазывать)
+69
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fil_spb
Ответ ygcn5c2ty9
ахахах, три красных за тур проспать) и это с вар…
Тут еще про удар Ежова по Мантуану не сказано. А по нему тоже обращались. Так что может все 4 КК проморгали.
+75
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Денис Гончаров
Хотите расскажу причины? Если вы долго пытаетесь понять и не можете. Записывайте:
1. Низкая квалификация судей
2. Отвратительная работа руководителей этих судей
3. Запрет на публичную критику судей для игроков и тренеров
+57
-2
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Клирик
Не виню сейчас вар, но такой фигни раньше небыло. Чтоб в одном туре три критические ошибки, это запредельный судейский непрофессионализм. Понятно, что дело не в вар, а именно в судьях.
+33
0
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Фёдор Кузнецов
Они признали что должны были быть красные, почему игроки не пропустят следующий тур тогда?
+34
-2
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ezheloko
"Мы только пытались понять причины, почему ВАР не вмешался в каждом из случаев"

Хотелось бы услышать что ответили судьи на варе, потому что понять абсолютно невозможно
+28
0
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ezheloko
Ответ Клирик
Не виню сейчас вар, но такой фигни раньше небыло. Чтоб в одном туре три критические ошибки, это запредельный судейский непрофессионализм. Понятно, что дело не в вар, а именно в судьях.
Неправда, сейчас это вопиющий случай именно потому что есть ВАР который умудрился не увидеть. Раньше это просто была норма, объяснявшаяся "судья не мог увидеть".
+27
0
+27
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Фахрик
Ответ AlexZhano__
Причём, моменты более чем очевидные. Хотелось бы послушать переговоры ВАР, а они точно есть.
я знаю, что они говорили: отличная работа, парни
+18
0
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AlexZhano__
Причём, моменты более чем очевидные. Хотелось бы послушать переговоры ВАР, а они точно есть.
+19
-1
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Сергей Вераксо
Какие последствия для игроков, избежавших КК? А главное для арбитров? Перед матчем Зенит- Крылья вообще главный на ВАР в экстренном порядке был заменён, и?
+18
0
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Антон Лукашов
пора делать ещё один ВАР, который будет следить за судьями на ВАР.
+17
0
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Александр Беляков
А Ежов?
+19
-3
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Петроград
А наступ на голень Мантуану не обсуждали?
+18
-3
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Александр Жердин
Хотелось бы узнать, а судьи на ВАР точно футбол смотрели? Или что-то другое? Потому как проспать такие нарушения надо очень постараться.
+16
-1
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Владислав88
Тех, кто на был на ВАР и простил Сиб дичь, надо пожизненно дисквалифицировать. Ну того, кто на матче Зенит-КС был, так 100%, тем более это был Галимов, на котором клейма ставить негде.
+17
-4
+13
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arspurs9
Толку от этого? В каждом туре, уже фактически все команды пострадали от невменяемых действий свистков.
Какие то штрафы? Лишение зарплат? Переквалификация арбитров?

Вечное «да да, ошиблись, ничего, работаем дальше».
+15
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Владислав88
Ответ Дмитрий9779
Там КК ,там офсайд,там ЖК вторую не увилели...удобно устроились. А что не видел в этом эпизоде Карасёв несколько лет назад? https://avatars.mds.yandex.net/i?id=f645dd899c58db218ffc4f64cdb9af1c_l-5386023-images-thumbs&n=13 Он видит это нарушение,но ссыт показать вторую ЖК Перрейре или прямую КК,более того он вообще здесь не увидел нарушения. Или что увидел вот здесь? https://avatars.mds.yandex.net/i?id=882af3fc70a6e8ff90f5ed7bd6460a80_l-4809955-images-thumbs&n=13
Карасёва откровенно поставили задачу затормозить Зенит, и сохранить чемпионскую интригу до конца. Правда Зенит на столько был силён, что даже Карась ничего не смог, как не старался. И так каждый год тормозят Зенит. Подобных фолов на зениовцах,пропущенных судьями за 5 лет, штук 50 насобирать можно... Но покупает судей все равно Газпром.
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Фахрик
Ответ Ivan Petrov
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Aleks Del Piero
Ответ sashka.loker
Так ВАР судью и позвал в моменте с Дзюбой смотреть повторы, но главный судья остался при своём мнении и ничего менять не стал. Настолько он некомпетентный
Это когда ВАР позвал Иванова смотреть повтор в матче Локо-Динамо? Мы с Вами разные матчи смотрели)
+13
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Дмитрий9779
Там КК ,там офсайд,там ЖК вторую не увилели...удобно устроились.

А что не видел в этом эпизоде Карасёв несколько лет назад?

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=f645dd899c58db218ffc4f64cdb9af1c_l-5386023-images-thumbs&n=13

Он видит это нарушение,но ссыт показать вторую ЖК Перрейре или прямую КК,более того он вообще здесь не увидел нарушения.

Или что увидел вот здесь?

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=882af3fc70a6e8ff90f5ed7bd6460a80_l-4809955-images-thumbs&n=13
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Ответ Петроград
А наступ на голень Мантуану не обсуждали?
Кровь была, должны были удалять Ежова.
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Ызяя
Ответ ezheloko
"Мы только пытались понять причины, почему ВАР не вмешался в каждом из случаев" Хотелось бы услышать что ответили судьи на варе, потому что понять абсолютно невозможно
Я сразу написал ( можно посмотреть ), что на Дзюбе красная, но пришли заремовцы ( не динамовцы) и рассказали мне что я не знаю правил, а Дзюба сам наскочил и картинно завалился.
Видимо это заговор против спартака, ВАР мешает выиграть им очередное чемпионство.
Больше ничем такое объяснить невозможно))
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