ЭСК признала, что удар локтем Рахмановича в лицо Клаудиньо, фол Фернандеса на Дзюбе и удар шипами Маркова – это красные карточки: «ВАР должен был помочь»
ЭСК РФС признала, что судьи ошибочно не показали 3 красные карточки.
Речь идет о трех играх 12-го тура Мир РПЛ «Оренбург» – «Факел» (1:2), «Зенит» – «Крылья Советов» (3:1) и «Локомотив» – «Динамо» (0:0).
«Ошибки в плане совершения понятны, мы услышали судей. Но для нас они неприемлемы. Ошибки должны были быть исправлены.
У главных судей были обоснования, что они не видели эпизоды, но ВАР должен был помочь, но этого не случилось.
Все громкие решения судей в туре ЭСК РФС признала ошибочными. Это неудаление в Оренбурге [за удар шипами игрока «Факела» Евгения Маркова по ноге Сесару Флорентину], неудаление [игрока «Крыльев» Амара Рахмановича за удар локтем в лицо Клаудиньо] в Петербурге, в моменте с Дзюбой [за фол игрока «Динамо» Роберто Фернандеса] тоже должна была быть красная карточка.
ЭСК единогласно признала это без каких‑либо длительных обсуждений. Мы только пытались понять причины, почему ВАР не вмешался в каждом из случаев», – сказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.
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и это с вар…
Даже ЭСК признаёт, хотя обычно пытается судей отмазывать)
1. Низкая квалификация судей
2. Отвратительная работа руководителей этих судей
3. Запрет на публичную критику судей для игроков и тренеров
Хотелось бы услышать что ответили судьи на варе, потому что понять абсолютно невозможно
Какие то штрафы? Лишение зарплат? Переквалификация арбитров?
Вечное «да да, ошиблись, ничего, работаем дальше».
А что не видел в этом эпизоде Карасёв несколько лет назад?
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=f645dd899c58db218ffc4f64cdb9af1c_l-5386023-images-thumbs&n=13
Он видит это нарушение,но ссыт показать вторую ЖК Перрейре или прямую КК,более того он вообще здесь не увидел нарушения.
Или что увидел вот здесь?
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=882af3fc70a6e8ff90f5ed7bd6460a80_l-4809955-images-thumbs&n=13
Видимо это заговор против спартака, ВАР мешает выиграть им очередное чемпионство.
Больше ничем такое объяснить невозможно))