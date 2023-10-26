ЭСК признала, что удар локтем Рахмановича в лицо Клаудиньо, фол Фернандеса на Дзюбе и удар шипами Маркова – это красные карточки: «ВАР должен был помочь»

ЭСК РФС признала, что судьи ошибочно не показали 3 красные карточки.

Речь идет о трех играх 12-го тура Мир «Оренбург» – «Факел» (1:2), « » – « » (3:1) и « » – « » (0:0).

«Ошибки в плане совершения понятны, мы услышали судей. Но для нас они неприемлемы. Ошибки должны были быть исправлены.

У главных судей были обоснования, что они не видели эпизоды, но ВАР должен был помочь, но этого не случилось.

Все громкие решения судей в туре ЭСК РФС признала ошибочными. Это неудаление в [за удар шипами игрока « » по ноге ], неудаление [игрока «Крыльев» за удар локтем в лицо ] в Петербурге, в моменте с [за фол игрока «Динамо» ] тоже должна была быть красная карточка.

ЭСК единогласно признала это без каких‑либо длительных обсуждений. Мы только пытались понять причины, почему ВАР не вмешался в каждом из случаев», – сказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

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