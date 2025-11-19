  • Спортс
  • Артета о Гвардиоле: «Он был моим героем как игрок. Работа с ним – одно из лучших решений. Моя должность в «Арсенале» – его огромная заслуга»
10

Артета о Гвардиоле: «Он был моим героем как игрок. Работа с ним – одно из лучших решений. Моя должность в «Арсенале» – его огромная заслуга»

Микель Артета: Гвардиола был моим героем, работа с ним – одно из лучших решений.

Микель Артета заявил, что Пеп Гвардиола был для него героем. Главный тренер «Арсенала» работал в штабе Гвардиолы в «Манчестер Сити».

О влиянии Гвардиолы на него

«Я встретил его в 15 лет. Он был моим героем как игрок. Мы работали вместе и пережили один из лучших периодов в моей жизни. И, повторюсь, то, что я сижу в этом кресле сегодня, – это огромная заслуга именно его.

О том, почему он решил присоединиться к Гвардиоле в «Сити»

«Вероятно, потому что мы были очень привязаны друг к другу с точки зрения философии и воспитания, полученного в «Барселоне». Затем, потому что я считал правильным для себя уйти из клуба, учиться у других, получить другой опыт. И он дал мне возможность сразу же прийти в его тренерский штаб. Это одно из лучших решений в моей жизни», – сказал Артета Sky Sports.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
