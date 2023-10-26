КХЛ. «Авангард» победил «Салават», «Спартак» уступил «Сибири», ЦСКА обыграл «Амур»
ЦСКА обыграл в гостях «Амур» (3:2 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Спартак» уступил «Сибирь» (3:4), «Авангард» победил «Салават Юлаев» (1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 26 октября, 12.00, «Платинум-арена»
- 0:1 – 9 Григоренко (Панкратов, Ибрагимов)
- 0:2 – 16 Слепышев (Абрамов)
- 1:2 – 24 Шевченко (Рылов, Дрозг)
- 2:2 – 45 Капустин (Брынцев, Грачев)
- Дата проведения
- 26 октября, 12.30, «Фетисов Арена»
- 0:1 – 1 Педан (Кара, Уилсон)
- 1:1 – 23 Берлев (Соловьев, Фьоре)
- 1:2 – 41 Зотов (Савчик, Валенцов)
- 1:3 – 50 Савчик (Руа, Уилсон)
- 2:3 – 51 Лисовец ()
- 3:3 – 57 Шэн (Корбит, Гутик)
- Дата проведения
- 26 октября, 15.30, «Арена-Сибирь»
- 0:1 – 1 Цыплаков ()
- 1:1 – 15 Яковлев ()
- 1:2 – 17 Савиков (Филин, Заседа)
- 2:2 – 43 Аланов (Бутузов, Бек)
- 3:2 – 47 Гордеев (Красоткин)
- 4:2 – 55 Шашков (Жуков)
- 4:3 – 59 Чайковски (Локтионов, Морозов)
- Дата проведения
- 26 октября, 16.30, «G-Drive Арена»
- Вратари: Проскуряков 22/22 – Самонов 23/24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
10-ую победу подряд!
Вперед 🔴⚪️!!!
Всех нормальных Уфимских с хорошей игрой.
Всех тех, которые рассаживали птичек на их место на насесте. Запомните. Лёд скользкий, шайба круглая!