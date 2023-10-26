КХЛ. «Авангард» победил «Салават», «Спартак» уступил «Сибири», ЦСКА обыграл «Амур»

Теги Авангард Салават Юлаев Сибирь ЦСКА Витязь Амур Спартак результаты матчей КХЛ Адмирал Хоккей

ЦСКА обыграл в гостях «Амур» (3:2 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Спартак» уступил «Сибирь» (3:4), «Авангард» победил «Салават Юлаев» (1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ

Амур – ЦСКА 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
Дата проведения
26 октября, 12.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Григоренко (Панкратов, Ибрагимов)
0:2 – 16 Слепышев (Абрамов)
1:2 – 24 Шевченко (Рылов, Дрозг)
2:2 – 45 Капустин (Брынцев, Грачев)
Вратари: Бобков 23/25 – Гамзин 28/30.

Адмирал – Витязь 3:4 (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, по буллитам - 0:1)
Дата проведения
26 октября, 12.30, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Педан (Кара, Уилсон)
1:1 – 23 Берлев (Соловьев, Фьоре)
1:2 – 41 Зотов (Савчик, Валенцов)
1:3 – 50 Савчик (Руа, Уилсон)
2:3 – 51 Лисовец ()
3:3 – 57 Шэн (Корбит, Гутик)
Вратари: Иванов 22/25 – Дорожко 40/43, Шикин.

Сибирь – Спартак 4:3 (1:2, 0:0, 3:1)
Дата проведения
26 октября, 15.30, «Арена-Сибирь»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Цыплаков ()
1:1 – 15 Яковлев ()
1:2 – 17 Савиков (Филин, Заседа)
2:2 – 43 Аланов (Бутузов, Бек)
3:2 – 47 Гордеев (Красоткин)
4:2 – 55 Шашков (Жуков)
4:3 – 59 Чайковски (Локтионов, Морозов)
Вратари: Красоткин 33/36 – Кареев 16/20.

Авангард – Салават Юлаев 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Дата проведения
26 октября, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 52 Холодилин (Чистяков, Мартынов)
Вратари: Проскуряков 22/22 – Самонов 23/24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

251 комментарий

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Владимир Мизонов
СИБИРЬ РОДНАЯ НЕ ПОДВЕДИ. ВЕРИМ В ТЕБЯ.
+24
-8
+16
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Товарищъ
За Адмирал и за победу, даже якорь на волнах :)!!!
+15
-4
+11
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Кавабунга Шреддоголовый
Сибирь о серии Спартака: "Я тебя породил, я тебя и убью!"
+11
-1
+10
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Волк16
Ответ Владимир Мизонов
СИБИРЬ РОДНАЯ НЕ ПОДВЕДИ. ВЕРИМ В ТЕБЯ.
Казань с Вами!!!
+14
-4
+10
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heivani
,,Сибирь" - самый ,,опасный,,клуб,когда они проигрывают.)
+10
-1
+9
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11 june
Амур
+12
-4
+8
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йозе марино
За Салават Юлаев!!!💚💚💚
+15
-7
+8
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Александр Трофимов
За Сибирь, нужна Победа.
+11
-3
+8
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irek203102
Сибирь с победой
+8
-1
+7
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Питерское в АД!
Ответ Сергей
Спартак не расслабляться, сегодня серьёзный Сибирь, будем болеть, Удачи гладиаторам.
везение рано или поздно кончается, сегодня вас разделают снеговики
+9
-2
+7
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Волк16
Всем хозяевам сегодня Побед!!!
+15
-8
+7
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Skif63
Две команды из Сибири! Две победы сотворили! Молодцы!
+7
0
+7
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heivani
,,Сибирь"" и ,,Спартак" - с хорошей игрой! Хозяев,с победой!
+8
-1
+7
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Caniball
Спартаку - не останавливаться!
10-ую победу подряд!
Вперед 🔴⚪️!!!
+10
-4
+6
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Rodgeras
Авангард с победой!
Всех нормальных Уфимских с хорошей игрой.
Всех тех, которые рассаживали птичек на их место на насесте. Запомните. Лёд скользкий, шайба круглая!
+7
-1
+6
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zukov
Режим Макдэвида активирован
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0
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guizzy
за Салават!
+12
-7
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Волк16
Ответ Святогор
КБ не подведите💪💪
сегодня Вам кирдык! Сибирь сильная команда, вы уже выше башки прыгнули)
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-2
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Сергей
Ответ Питерское в АД!
везение рано или поздно кончается, сегодня вас разделают снеговики
Я не против, пусть победит сильнейший.
+5
0
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Zidane 55
Авангард, с победой! Илюха,с сухарём! Салават,спасибо за игру. Играем дальше
+7
-2
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rusiks
Гоооооол!!! Гордеев!!!
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pizzatcarizza
Прохоркина в нижнем простили, здесь наконец-то наказали так как нужно. Пусть пару матчей за стеклом посмотрит костолом
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Ачиваков Марат
Ответ Александр Невский
Комментарий удален модератором
Салават Ю покажи птенцам, где их место? Не сбавлять обороты и победы!
+14
-9
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Олег Демидов
Сибирь с победой! Молодцы!
+7
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Rodgeras
Ответ Ачиваков Марат
Салават Ю покажи птенцам, где их место? Не сбавлять обороты и победы!
А если Авангард покажет Салавату его место? Лёд скольский, шайба круглая.
+13
-8
+5
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