Хакими признан футболистом года в Африке. Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко обошел Салаха и Осимхена

Хакими признан игроком года в Африке.

Ашраф Хакими получил приз от Конфедерации африканского футбола.

Защитник «ПСЖ » и сборной Марокко признан лучшим футболистом года в Африке. В борьбе за награду он опередил Мохамеда Салаха («Ливерпуль », Египет) и Виктора Осимхена («Галатасарай », Нигерия).

«Вся слава – Богу.

Этот трофей не только мой – он принадлежит всем африканцам, молодым африканцам, которые мечтают стать футболистами. Я хотел бы поблагодарить короля Мухаммеда за то, что он обеспечил нам все необходимое для достижения успеха», – сказал Хакими.

Лучшим вратарем года был выбран Яссин Буну («Аль-Хилаль», Марокко), сборной года – Марокко U20, клубом года – «Пирамидс».