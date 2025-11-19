Хакими признан футболистом года в Африке. Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко обошел Салаха и Осимхена
Хакими признан игроком года в Африке.
Ашраф Хакими получил приз от Конфедерации африканского футбола.
Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко признан лучшим футболистом года в Африке. В борьбе за награду он опередил Мохамеда Салаха («Ливерпуль», Египет) и Виктора Осимхена («Галатасарай», Нигерия).
«Вся слава – Богу.
Этот трофей не только мой – он принадлежит всем африканцам, молодым африканцам, которые мечтают стать футболистами. Я хотел бы поблагодарить короля Мухаммеда за то, что он обеспечил нам все необходимое для достижения успеха», – сказал Хакими.
Лучшим вратарем года был выбран Яссин Буну («Аль-Хилаль», Марокко), сборной года – Марокко U20, клубом года – «Пирамидс».
