Назаров предложил создать клуб КХЛ в Чечне: «Там всегда любили спорт, проблем с посещаемостью не будет. Смогут играть и в комбинационный, и в силовой хоккей»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Андрей Назаров КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров предложил создать клуб КХЛ в Чеченской Республике.

«В последнее время мы много говорим о расширении Континентальной лиги. Я уже подчеркивал, что нужно обращать внимание на все регионы нашей большой страны, популяризировать хоккей и продвигать его в массы.

Считаю, что было бы здорово создать клуб КХЛ в Грозном. В футбольной Премьер-лиге давно успешно выступает команда «Ахмат». Хочется посмотреть на клуб «Ахмат» в КХЛ.

Тем более в нашей лиге сейчас есть команды, к которым имеются вопросы в плане посещаемости. В Чеченской Республике, где всегда любили спорт, таких проблем точно не будет. Команда сможет играть как в комбинационный, так и в силовой хоккей», – высказался экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

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98 комментариев

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dinm 8
там будут одни тафгаи во главе с адамом кадыровым
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Саша Пушкин
Ответ dinm 8
там будут одни тафгаи во главе с адамом кадыровым
Средняя заполняемость по этому сезону у футбольной арены Терека 16% зрителей. И это футбол, который имеет какой-никакой зрительский интерес в регионе, чего говорит про чуждый этой публике хоккей? Назаров бредит про посещаемость. Не говоря уже об остальных аспектах этой "идеи".
Но если принять во внимание, что уважаемые люди решили попилить бабки еще и на хоккее, то всё встает на свои места.
+100
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Игнор Игнорыч
Явно возглавить хочет ХК "Дон".
+80
0
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Igorpon
А в Мурманске или Архангельске где всегда любили хоккей, не хотят команду кхл создать?
+53
0
+53
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Евгений Исаев
Ответ Igorpon
А в Мурманске или Архангельске где всегда любили хоккей, не хотят команду кхл создать?
Это не те регионы, куда текут деньги. Их дружбу покупать не нужно. Другое дело - Кавказ.
+41
-2
+39
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IntoTheRainBow
Ответ Владимир Самсонов
Какой "Дон"? В Чечне одно название - Ахмат.
есть, дон, в Чечне один дон, дон
+33
0
+33
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utsh44psmr
В Чечне надо создать клуб НХЛ.
+30
0
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БляхаджинсКарпина
Ответ dinm 8
там будут одни тафгаи во главе с адамом кадыровым
причем драться с соперниками будут без экипировки...да и вне стадиона даже
+28
0
+28
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Pink Floyd1276
Ответ utsh44psmr
В Чечне надо создать клуб НХЛ.
Предлагаю в Чечне устроить международный хоккейный турнир! На турнир съедутся любители хоккея со всего мира. Сотни тысяч богатых иностранцев хлынут в Чечню! Гостиницы-небоскребы для гостей, Дворец хоккея, где будет происходить турнир, сверхмощный телецентр, аэропорт, регулярное отправление самолетов во все концы света, включая Рио-де-Жанейро и Мельбурн. Вы только представьте себе! А подумайте, что будет, когда турнир окончится и все гости уедут? Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш город. Столица автоматически переходит в Чечню...
+29
-2
+27
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Да Нет
адам сын рамзана будет главой федерации хоккея Чечни.
+23
0
+23
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Ми Ша
Если бы у глупости были крылья, то Назаров давно бы воспарил
+20
0
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Фут.Боль
Коньки у них будут красные. После гола будет не сирена, а стрельба в воздух. На арене будут стоять заниженные приоры.
+14
0
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SmilingBy
Ответ Да Нет
адам сын рамзана будет главой федерации хоккея Чечни.
Слишком мелко для него. Но в хоккейный зал славы в нескольких регионах на всякий случай введут.
+13
0
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Дмитрий Рабко
Главное чтобы правильно понимали термин "бросок".
+11
0
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Satvaldino
Адам Кадыров в роли Романа Ротенберга
+11
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topsatan
Ответ Владимир Самсонов
Какой "Дон"? В Чечне одно название - Ахмат.
Если не в теме, то лучше бы и не писал, Дон это не тон Дон о чем ты думаешь)
+10
-3
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damondiamond
хуккей
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Орыс-орыс онбаган
Ласковый телёнок с двух мамок сосет
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Георгий Большаков
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Анатолий Скитаев
Ответ Pink Floyd1276
Предлагаю в Чечне устроить международный хоккейный турнир! На турнир съедутся любители хоккея со всего мира. Сотни тысяч богатых иностранцев хлынут в Чечню! Гостиницы-небоскребы для гостей, Дворец хоккея, где будет происходить турнир, сверхмощный телецентр, аэропорт, регулярное отправление самолетов во все концы света, включая Рио-де-Жанейро и Мельбурн. Вы только представьте себе! А подумайте, что будет, когда турнир окончится и все гости уедут? Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш город. Столица автоматически переходит в Чечню...
"12 шайб" Нью Грозники
+5
0
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Einfach Safari
Ответ БляхаджинсКарпина
причем драться с соперниками будут без экипировки...да и вне стадиона даже
возможно даже на ножах)
+5
0
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Роман Нестеров
Ответ Igorpon
А в Мурманске или Архангельске где всегда любили хоккей, не хотят команду кхл создать?
Здесь хоккей с мячом популярнее. Особенно архангельский "Водник".
+6
-2
+4
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Евгений Исаев
Назаров уже не знает, как и кому быть полезным! Какой-то грязный липкий тип...
+4
0
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Vitto
Ответ Владимир Самсонов
Какой "Дон"? В Чечне одно название - Ахмат.
Ахмат-Дон
+5
-1
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Владимир Самсонов
Ответ Игнор Игнорыч
Явно возглавить хочет ХК "Дон".
Какой "Дон"? В Чечне одно название - Ахмат.
+8
-5
+3
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