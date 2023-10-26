Назаров предложил создать клуб КХЛ в Чечне: «Там всегда любили спорт, проблем с посещаемостью не будет. Смогут играть и в комбинационный, и в силовой хоккей»

Андрей Назаров предложил создать клуб КХЛ в Чеченской Республике.

«В последнее время мы много говорим о расширении Континентальной лиги. Я уже подчеркивал, что нужно обращать внимание на все регионы нашей большой страны, популяризировать хоккей и продвигать его в массы.

Считаю, что было бы здорово создать клуб КХЛ в Грозном. В футбольной Премьер-лиге давно успешно выступает команда «Ахмат». Хочется посмотреть на клуб « » в КХЛ.

Тем более в нашей лиге сейчас есть команды, к которым имеются вопросы в плане посещаемости. В Чеченской Республике, где всегда любили спорт, таких проблем точно не будет. Команда сможет играть как в комбинационный, так и в силовой хоккей», – высказался экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.